І нас учать, і ми вчим: в Україні стартували масштабні військові навчання з США

Вiд початку тижня на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ України імені гетьмана Петра Сагайдачного офіційно розпочалися українсько-американські командно-штабні навчання із залученням військ «Репід Трайдент-2017» («Стрімкий Орел-2017»).

Церемонію відкриття відвідала Надзвичайний та Повноважний посол США в Україні Марі Йованович.

Загальна кількість армійців, які братимуть участь у військових маневрах, сягає 2,5 тис. осіб.

Окрім України та США, свою потугу і міць демонструватимуть військові підрозділи Канади, Болгарії, Грузії, Естонії, Італії, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини та Великобританії.

Представники армій США та Канади сформували найбільший контингент — приблизно 500 осіб. Українську сторону представлятимуть понад тисяча військовиків.

Більшість із них — учасники бойових дій у зоні проведення АТО на території Донецької та Луганської областей, тому, безперечно, вони акцентуватимуть на досвіді протистояння гібридним формам збройної агресії.

Усупереч забороні президента Молдови Ігоря Додона відправляти національну армію на навчання, представники збройних сил цієї країни з «дозволу» уряду таки беруть участь у «Репід Трайдент-2017».

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони, в рамках навчань американські військові фа¬хівці проведуть низку теоретичних та практичних занять, на яких відпрацьовуватимуть елементи медичної евакуації, десантування вантажів та особового складу тощо.

Для цього буде залучено декілька десятків одиниць автомобільної та легкої броньованої техніки, літаків і гелікоптерів військово-транспортної авіації.

Навчання включати¬муть проведення двох фаз — командно-штабної та польової — триватимуть два тижні на різних ділянках полігона.

Петро ЛУКІЯНЧУК