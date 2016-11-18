Порошенко запросив Трампа відвідати Україну

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Published 18/11/2016 09:19:00 | 38 times read
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Президент України Петро Порошенко 15 листопада провів телефонну розмову з обраним Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.
Глава держави привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах та запевнив у готовності до активного співробітництва з новою Адміністрацією в інтересах зміцнення стратегічного партнерства.
Петро Порошенко наголосив на важливості продовження рішучої підтримки України з боку Вашингтона у протидії російській агресії та здійсненні необхідних реформ.
Співрозмовники домовилися про продовження контактів, в тому числі про проведення двосторонньої зустрічі.
Глава української держави запросив обраного Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа здійснити візит до України у зручний час.

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Subscribe to comments feed Comments (1 posted):

Kids Yeezy 350 Boost on 22/11/2016 03:03:24
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They can wrap up the West Division title and earn a spot in the conference championship game with a victory next weekend at home against Minnesota. Corey Clement rushed for 112 yards and a touchdown for Wisconsin.
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