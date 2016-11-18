Порошенко запросив Трампа відвідати Україну

Президент України Петро Порошенко 15 листопада провів телефонну розмову з обраним Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Глава держави привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах та запевнив у готовності до активного співробітництва з новою Адміністрацією в інтересах зміцнення стратегічного партнерства.

Петро Порошенко наголосив на важливості продовження рішучої підтримки України з боку Вашингтона у протидії російській агресії та здійсненні необхідних реформ.

Співрозмовники домовилися про продовження контактів, в тому числі про проведення двосторонньої зустрічі.

Глава української держави запросив обраного Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа здійснити візит до України у зручний час.