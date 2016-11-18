Київ готовий до співпраці з новим президентом США

На президентських виборах за океаном переміг кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. Експерти вважають, що політика Білого дому щодо України залишатиметься незмінною

Найскандальніші виборчі президентські перегони у США, які перевершили всі попередні за кількістю образливих звинувачень кандидатів на адресу одне одного, завершено. Бізнесмен-мільйонер кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп переміг колишню першу леді, екс-держсекретаря, кандидатку від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Експерти вважають, що це стало перемогою робітничої Америки над вашингтонським істеблішментом. Усі скандальні заяви Дональда Трампа, його образи на адресу мусульман, геїв, жінок, емігрантів не здолали антипатії американців до рафінованої, стриманої і трохи зверхньої Клінтон. Аналітики демократів не врахували того, наскільки втомився середній клас від обіцянок професійних політиків із Капітолійського пагорба, які втратили зв’язок із пересічним американцем, його щоденними турботами й проблемами. Вони розраховували, що комічність Трампа, його грубість і недосвідченість із багатьох державних питань відштовхне від нього виборця. Проте виявилося, що виборцеві були важливі його обіцянки «осушити корумповане вашингтонське болото» і збільшити кількість робочих місць у країні. Крім того, спекуляції Трампа щодо депортації зі США всіх нелегальних мігрантів також зіграли на страхах білого американського виборця, що останнім часом відчув демографічний тиск латиноамериканської та інших етнічних меншин у США, які, на його думку, забирають у місцевих робочі місця. Усі ці чинники зіграли проти Гілларі Клінтон, яка після виграшу на останніх передвиборчих теледебатах була занадто впевнена у своїй перемозі.

Передвиборчі заяви Дональда Трампа щодо Криму та про наміри налагодити відносини США з Росією не обіцяли Києву конструктивного діалогу з Вашингтоном у разі його перемоги на виборах. Проте експерти вважають, що недосвідчений у нюансах зовнішньої політики Трамп повністю покладатиметься в цих питаннях на оточення, сформоване представниками Республіканської партії. А політиків, які добре знають Україну і переймаються її проблемами, традиційно завжди було більше серед республіканців, ніж серед демократів.

На користь України грають і результати виборів до Сенату й до Палати представників Конгресу, які відбулися в США одночасно із президентськими. На них республіканці отримали більшість місць. Серед них досвідчений сенатор-республіканець, який відкрито підтримує Україну, Джон Маккейн.

Проте аналітики висловлюють побоювання, що зі зміною влади у США наша країна може втратити ухвалений 23 вересня цього року в Конгресі закон про підтримку стабільності та демократії в Україні. У ньому йдеться про збереження політики санкцій США щодо Росії та про надання Україні летальних оборонних систем озброєнь. І якщо до кінця грудня його не схвалить старий склад Сенату і не встигне підписати президент Барак Обама, то цей закон підвисне надовго, оскільки у новому Сенаті треба буде знову починати процедуру слухань документа.

Щодо відносин із Росією, то радше Дональд Трамп протягом перших місяців президентства, намагаючись дотримуватися своїх передвиборчих обіцянок, зробить спроби провести переговори з Кремлем, який підтримував його кандидатуру на виборах. Проте експерти очікують, що новий американський президент швидко зрозуміє, що досягти компромісів із Москвою у найважливіших питаннях, зберігши інтереси США, йому не вдасться. До спроби перезавантажити відносини з Росією вдавався і Барак Обама після обрання на пост президента, проте згодом від цих намірів відмовився.

Президент Петро Порошенко привітав новообраного президента США Дональда Трампа із перемогою на виборах. Таку заяву він зробив під час зустрічі з послом США в Україні Марі Йованович, повідомляє департамент прес-служби АП. Він назвав перемогу Дональда Трампа «символом справжньої демократії, яку завжди сповідували і пропагували наші надійні та стратегічні американські партнери та друзі».

Петро Порошенко висловив сподівання на продовження підтримки США «у двох важливих сферах — у боротьбі українців проти російської агресії, за свободу і незалежність, відновленні суверенітету і територіальної цілісності, а також у сприянні в реалізації масштабних реформ у різних сферах». Офіційний Київ розраховує також на відновлення найближчим часом роботи Українсько-американської комісії стратегічного партнерства. Крім того, Петро Порошенко запросив Трампа відвідати Україну.

Оксана КРАМАРЧУК