Посол, парасолька, прибутки

Днями Вінницю відвідала Надзвичайний та Повноважний посол США в Україні Марі Йованович. Попри дипломатичний статус вона прибула з Києва електропотягом «Інтерсіті». На платформі жінку зустріли тільки два охоронці, жодних посилених заходів безпеки на вокзалі не було. У програмі візиту заплановані відвідини широко розрекламованого Прозорого офісу, що розмістився у міській раді. Пані посол разом із вінницькою делегацією сіла у трамвай і так дісталася центру міста. Єдина «нескромність», яку дозволила собі, — це зупинка трамвая навпроти будівлі міськради. Зазвичай її немає. Хоча навряд чи вона це знала.

У прозорому офісі Марі Йованович, узявши талончик і дочекавшись своєї черги, поспілкувалась із його працівниками. Затим обговорила з чиновниками результати фінансової децентралізації, пріоритетні проекти на цей рік, питання, які стосуються переселенців, та співпрацю з Донецьким національним університетом імені Василя Стуса.

Можливо, для більшості вінничан візит американської гості залишився б непомічений, якби не світлина, що потрапила у соціальну мережу та викликала шалений сплеск емоцій.

Справа в тому, що на фото пані посол тримає над головою парасольку власноруч. А ось вінницький міський голова Сергій Моргунов скористався послугами «парасолькотримача» — саме так назвали народні коментатори охоронця, який ходив за мером із парасолькою. І якби ще руки у пана Моргунова були чимсь зайняті, то якось можна було б зрозуміти такі пансько-номенклатурні звички. Але ж ні, чиновник задіяв кінцівки хіба що для жвавої жестикуляції.

Ось лише кілька коментарів вінничан: «Вінницьким», як і «донецьким», тримати парасольку самим — «не в масть», «Небожитель», «Ми ж Європа, а не задрипана Америка...», «Вінницький мер може собі дозволити парасолькотримача — у них із послом прибутки різні».

До речі, про прибутки. В цьому жарті тільки частка жарту, бо, зважаючи на декларацію вінницького мера, він може собі дозволити хоч сотню опахалоносців. А знаєте, як наш дотепний народ називає декларації українських чиновників? «Йо-деклараціями».



Як це у нас водиться, практично всі вінницькі чиновники й представники влади — утриманці у багатих дружин, тещ і власних дітей. Наприклад, дружині мера пощастило розбагатіти торік аж на шість мільйонів гривень. Прибуток пана Моргунова — якісь жалюгідні 182 тисячі гривень. Навіть донька-студентка залишила татка далеко позаду, бо зуміла заробити майже мільйон гривень (985 тисяч гривень) від підприємницької діяльності. А якщо до них додати майже 33 тисячі гривень відсотків із «Укргазбанку», то дівчина заробила мільйон.

Цікаво, чи є у родини Марі Йованович, скромного американського посла, чотири елітні авто й п’ять земельних ділянок? Мабуть, ні. Тож не дивно, що парасольку вона носить сама…

Обговорюють вінничани астрономічні доходи ще одного «свого» вихідця — народного депутата Руслана Демчака. Той задекларував 133 мільйони гривень готівкою. А ще — оренду будинку (355 квадратів) й автомобіля Range Rover Evoque Prestigе у Великій Британії. Щоправда, орендує житло в дорогому Лондоні не сам пан народний слуга, а його дружина. Там же, в туманному Альбіоні, навчаються і діти пана Демчака. На це пішло два мільйони гривень. Може собі дозволити. Цікаво, що за всіх цих неймовірних «йо-прибутків» прізвище народного «слуги» можна знайти у списку народних депутатів України, які в липні 2016-го отримали кошти для компенсації вартості оренди житла в столиці. Там довгенький список «неімущих» — аж 168 «бідняків»!

Аби підвести риску під вищесказаним, залишається тільки із сумом констатувати: за три роки ми декомунізували, здавалося б, усе, до чого руки дотяглися. Поскидали з постаментів комуністичних вождів, перейменували вулиці, викорчували зірки й серпи з молотами звідусіль, але викорчувати номенклатурне нутро у більшості наших чиновників не змогли. Мабуть, це вдасться зробити, лише позбувшись його носіїв...

Олена ГОРБУНЬ,

Вінницька область



