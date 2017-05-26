19 травня, під час перебування з офіційним візитом у Литві, Міністр оборони України генерал армії Степан Полторак відвідав полігон «Пабраде» та взяв участь в офіційній церемонії закінчення міжнародних навчань «Палаючий меч 2017».

У навчаннях брали участь підрозділи Сил Спеціальних операцій із шести країн-членів НАТО, а також з України та Грузії.

Нагадаємо, ці навчання започатковані 2012 року за ініціативою Сил спеціальних операцій.

По завершенню навчань Міністр оборони України Степан Полторак привітав українських військовослужбовців одного із підрозділів ССО із завершенням навчань.

— Незважаючи на те, що українські Сили спеціальних операцій створені нещодавно, ви показали свій рівень професіоналізму в ході навчань, — зазначив Міністр оборони України.

За результатами навчань глава вітчизняного оборонного відомства прийняв рішення нагородити представників українських Сил спец операцій ЗС України грошовими преміями.

Під час підведення підсумків навчань міжнародних навчань «Палаючий меч 2017» у Литві Міністр оборони України провів зустріч із командувачем командування ССО США генералом Раймондом Томасом та Командувачем Штабу ССО НАТО віце-адміралом Коліном Кілрейном.

Під час діалогу Міністр оборони України подякував американським колегам за підтримку українських підрозділів ССО.

— Наші Сили спеціальних операцій ще дуже молоді, вони створені лише рік тому, і нам потрібний час та досвід, — зауважив генерал армії України Степан Полторак. — Ми зацікавленні у навчаннях наших бійців, у нас є бажання і ми швидко вчимося, впевнений що ми будемо робити успіхи!

Також він додав, що американські інструктори підготували багато наших військовослужбовців. Міністр оборони України відзначив важливий результат роботи іноземних інструкторів: «За останній рік ми не втратили жодного сантиметру нашої землі, зменшилась чисельність бойових втрат і ми маємо певні успіхи у бойових питаннях, — сказав генерал армії України Степан Полторак».

Під час зустрічі Міністр оборони України поінформував співрозмовників про події на Сході країни та загрози, які можуть виникнути у майбутньому.

— Враховуючи безпекову ситуацію в Україні, потрібно, щоб українські Сили спецоперацій здобули бойову спроможність, — наголосив глава вітчизняного оборонного відомства Степан Полторак.

Також він наголосив, що "нам необхідні не лише навчання такого характеру, а й підготовка українських бійців на базах іноземних навчальних центрів.

— Я щиро сподіваюсь, що наша работа буде конструктивною, — наголосив Міністр оборони України Степан Полторак.

— Ми раді бачити прогрес у тому, як діють ваші військовослужбовці, ми оцінюємо позитивно ваші досягнення, — сказав командувач командування ССО США генерал Раймонд Томас. — Вони створені лише рік тому і вони справді вражають. Зараз ви будуєте власні моделі дій і опираєтеся у цьому на реальні бойові дії, а не на теорію, ви отримуєте власний унікальний досвід. Мені також подобається, що ви вболіваєте за ССО, бо я живу цією справою.

У свою чергу в ході бесіди Міністр оборони України Степан Полторак запросив генерала Раймонда Томаса відвідати Україну та провести серію заходів на базі Міжнародного Центру Миротворчості та безпеки, що у Яворові та в Міністерстві оборони в столиці України.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,

«Українське Слово»



