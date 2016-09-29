У першій теледуелі Клінтон обійшла Трампа

Перші президентські дебати, які відбулися у місті Гемпстед, що у штаті Нью-Йорк, виграла екс-держсекретар Гілларі Клінтон. На цьому сходяться більшість коментаторів, які дали оцінку дискусії Дональда Трампа та кандидата у президенти США від Демократичної партії.

Зокрема, згідно з даними експрес-опитування, проведеного каналом CNN, 62% віддали перемогу Клінтон, а 27% — Трампу. Ще більшу перевагу отримала Клінтон в опитуванні DRUDGE_REPORT. 80% опитаних вважають, що перемогла Клінтон, а 20% — Трамп.

Аналітики стверджують, що пані Клінтон легко перемогла свого противника, залишаючись дисциплінованою і демонструючи свої знання, не виглядаючи зубрилою. В одній зі своїх найкращих реплік вона сказала: «Я думаю, що Дональд просто критикує мене за підготовку до цих дебатів. А я так і зробила. І знаєте, до чого я ще я готувалась? Я готувалась, щоб стати президентом. І я думаю, що це хороша річ».

«Я ніколи не бачив більш однобокої дискусії. Він був сердитий, хаотичний, метушливий і часто просто незв’язний. Він мав би виглядати скромно як президент у поведінці та темпераменті і не демонструвати брак фундаментальних знань. Але він не справився з цим усім», — сказав в інтерв’ю Financial Times політичний аналітик Американського інституту підприємництва Норм Орнштейн.

У перших з трьох дебатів, які можуть сформувати останні шість тижнів перегонів, кандидати провели спаринг на теми, починаючи з економіки і торгівлі до расових відносин і національної безпеки. Треба зазначити, що у дуелі Клінтон була більш дисциплінованою порівняно з безладним Трампом.

І одним із найефективніших ударів, який вона завдала Трампу, було те, як вона прокоментувала відмову мільярдера надати податкову декларацію, що робив кожен кандидат у президенти, починаючи з Річарда Ніксона.

«Я вважаю, що для цього існує кілька причин. По-перше, мабуть, він не такий багатий, як стверджує. По-друге, можливо, він не такий добродійний, як запевняє», — сказала Клінтон перед аудиторією, яка становила 100 млн осіб. «Або, можливо, — продовжила вона, — він не хоче, щоб американський народ, який зараз дивиться дебати, знав, що Трамп не заплатив федеральні податки».

І дуже дивною виглядає відповідь Трампа на такі слова Клінтон: «Це показує, який я розумний», сказав мільярдер і додав, що він надасть податкову декларацію, яка залишається під аудитом, якщо Клінтон опублікує 33 тис. електронних листів, які були видалені до розслідування ФБР.

Клінтон дорікнула Трампу в потуранні кібератакам проти американських держустанов і компаній, в яких вона звинуватила Кремль. Трамп в свою чергу заявив, що за кібератаками могла стояти не Росія, а Китай або інша країна, і дорікнув нинішній американській адміністрації в тому, що вона програє інформаційну війну з екстремістами.

«Ми будемо захищати жителів нашої країни, і росіяни повинні це розуміти», — додала вона, водночас зауваживши, що Дональд дуже добре відгукується про Володимира Путіна: «...Я була в шоці, коли Дональд публічно закликав Путіна викрадати інформацію про громадян США».

Як відзначили спостерігачі, Дональду Трампу не вдалося у повній мірі обіграти тему листів Гілларі Клінтон. Екс-держсекретар визнала, що зробила помилку, й таким чином не дала опоненту можливості розвинути цю тему: «Я зробила помилку. [...] Я приймаю відповідальність за це».

Спостерігачі побачили перевагу Гілларі Клінтон і у тому, як вона відповіла на нападки Дональда Трампа щодо її витримки. Кандидат від демократів нагадала, що пан Трамп говорив, ніби вона «не схожа на президента», ймовірно, натякаючи на її стать. У відповідь на це кандидат від республіканців відзначив, що мав на увазі брак витримки у пані Клінтон для того, щоб працювати президентом.

«Нехай спочатку злітає у 112 країн для переговорів, щоб укласти перемир’я або звільнити дисидентів [...], або навіть проведе 11 годин, даючи свідчення перед сенатським комітетом, а потім каже мені про витримку», — парирувала Гілларі Клінтон.

Нагадаємо, що перші телевізійні президентські дебати відбулись у 1960 році між Річардом Ніксоном та Джоном Кеннеді. З часом зріс не лише їхній вплив на громадську думку, а й суттєво збільшилася аудиторія. Очікується, що цього року за дебатами стежитиме 100 млн людей. Це поб’є рекорд 1980 року. Тоді за Джиммі Картером та Рональдом Рейганом стежили 81 млн глядачів. «Саме завдяки телевізійним дебатам у 1960 році сенатор Джон Кеннеді зміг змінити громадську думку на свою сторону та здобув перемогу над Річардом Ніксоном.

Згідно з опитуваннями, останнім часом розрив у рейтингу між Гілларі Клінтон і Дональдом Трампом скоротився; екс-держсекретар випереджає свого суперника всього на 2%. І тепер залишається побачити, як ця перемога Клінтон у перших теледебатах вплине на її рейтинги.

«КЛІНТОН КРАЩЕ РОЗБИРАЛАСЯ У ФАКТАХ І ДЕТАЛЯХ ПОЛІТИКИ»

Обрі ДЖЮЕТТ, професор, Факультет політичних наук Університету Центральної Флориди:

В цілому, я вважаю, що Гілларі Клінтон виграла дебати, і, ймовірно, наступного тижня побачить невелике зростання рейтингу в опитуваннях громадської думки. Дональд Трамп мав кілька хороших моментів (почав він сильно, коли перше запитання стосувалося торгівельних угод США) і тримався більш по-президентськи, ніж під час інших попередніх первинних дебатів, але залишався в обороні надто часто і занадто довго. Клінтон краще розбиралася у фактах і деталях політики. Кілька разів Трамп досить ефективно атакував Клінтон, але упустив кілька можливостей для більш частих нападок з приводу її електронних листів Держдепартаменту, фонду Клінтона, Бенгазі, і її звички брехати. Гілларі вдалося витягнути на світло деякі головні недоліки Трампа, і він дуже довго і надто детально оправдовувався у відповідь на особисті нападки з приводу своїх податкових декларацій і звинувачень у тому, що він расист. Модератор дискусії теж трохи допоміг Клінтон, зосередивши свої найгостріші негативні запитання на Трампі, перериваючи Трампа частіше, і «перевіряючи факти» більшості його заяв. Трампу потрібно буде краще показати себе під час наступних двох дебатів, якщо він хоче мати шанс виграти.

«ВОНА ЗАКЛАЛА ДЕЯКІ СЛОВЕСНІ ПАСТКИ ДЛЯ ТРАМПА І ВІН ЧАСТО НЕОБЕРЕЖНО «КОВТАВ» ПРИМАНКУ»

Стівен ПАЙФЕР, старший науковий співробітник Інституту Брукінгза:

Я підтримую Клінтон на пост президента, і я вважаю, що більшість прихильників Клінтон вважають, що дебати пройшли неї дуже добре. Вона показала себе врівноваженою і комфортно почувалась щодо питань політики, показуючи, що вона провела чимало часу на підготовку до дебатів. Вона заклала деякі словесні пастки для Трампа і він часто необережно «ковтав» приманку. Представники його кампанії сказали до дебатів, що Трамп не гаяв багато часу на підготовку, і це було видно. Цілком очевидно, що йому було незручно відповідати на багато запитань. Він виглядав напруженим і постійно перериватися Клінтон. Хоча обидва кандидати зробили помилки, у Трампа їх було набагато більше, як про це швидко вказали ті, хто займався перевіркою фактів. Ми побачимо в найближчі дні, як дискусія вплине на дані опитувань, але Клінтон і співробітники її кампанії, безсумнівно, задоволені цим ранком.

Микола СІРУК



