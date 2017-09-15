Ми відшукали людину, котра перебувала у Північній вежі Всесвітнього торговельного центру на момент теракту 16 років тому

11 вересня у США відзначили День Пам’яті загиблих під час теракту в Нью-Йорку. Нагадаємо, 16 років тому «Аль-Каїда» захопила чотири авіалайнери компанії American Airlines та United Airlines. Два з них врізалися у Вежі-Близнюки, один — у Пентагон. Останній не долетів до мети — Білого дому внаслідок бунту, що його здійняли пасажири. Він розбився у штаті Пенсільванія. Внаслідок теракту загинули 2977 людей, серед яких було 11 українців. Також того дня померли 343 пожежники та 60 співробітників поліції, які хоробро боролися за життя кожної людини. Серед тих, хто перебував у Вежах під час обвалення, вижили лише 20. Один із врятованих — Суджо Джон. Його життя назавжди змінилося після цієї трагедії. Суджо Джон став мотиваційним оратором, який за допомогою своїх тренінгів дарує людям надію та віру. Він вирішив, що повинен рятувати людей від рабства. Суджо створив некомерційну благодійну організацію по боротьбі з торгівлею жінками й дітьми — YouCanFreeUs, про що також розповів нашій редакції.

ПРО ТЕРАКТ

— Той день почався так, як і будь-який інший, але потім все змінилося назавжди. Я ніколи не забуду того 11 вересня. Важко повірити, що минуло вже 16 років. Усе таке свіже в моїй свідомості... Я відчуваю запах реактивного палива, майже відчуваю жар вогню, та почуття, як будівля руйнується біля мене, що це є таким свіжим і реальним до сьогодні. На рівні зали я підійшов до Південної вежі, щоб шукати свою дружину, а потім земля почала тремтіти, було схоже на землетрус. Це була Південна вежа, і я був поруч із нею. Ті з нас, хто був там, зібралися разом і почали молитися, думаючи, що ми вмремо. Усі 28 людей із мого офісу врятувалися, хоч найменше як восьмеро на нашому поверсі загинули.

ПРО РЯТУВАЛЬНИКІВ

— Хоробрі чоловіки, які першими почали рятувальну операцію 11 вересня, померли, щоб інші могли жити. Вони показали світові те, з чого складається Америка. Показали, що є люди, які настільки люблять свободу, що захищатимуть Батьківщину, навіть якщо потрібно буде віддати власне життя. Після того як Південна вежа обвалилася біля мене, мене врятував агент ФБР, який витягнув мене звідти і привів до безпечного місця.

ПРО УРОКИ, ВИНЕСЕНІ ПІСЛЯ ТЕРАКТУ

— Уроки 11 вересня (у США цей теракт називають коротко — 9/11) повинні бути вивчені Америкою і народами світу, щоб такого більше не повторилося. Таким чином, неможливо зупинити всі терористичні напади, але ми можемо зупинити більшість із них, оперативніше збирати розвідувальні дані й покращити заходи безпеки. Наш спосіб життя змінився з того дня. Шкода, ми втратили деякі з наших громадянських свобод. Найбільший урок полягає в тому, що ми повинні звернути увагу на загрози, навіть якщо вони на відстані тисяч кілометрів від нас, раніше, ніж вони досягнуть наших берегів. Американці відчули себе вразливими з 11 вересня, коли зрозуміли, що у нас є справжній ворог.

ПРО ПОЛІТИКУ ТРАМПА ЩОДО ТЕРОРИЗМУ

— Америка повинна зробити все можливе, щоб захистити свою країну від загроз радикального ісламу, який хоче знищити західну цивілізацію та її культуру.

ПРО СІМ’Ю

— Моя дружина також працювала у Всесвітньому торговельному центрі. Вона працювала на 71 поверсі Південної вежі. На той час вона була на четвертому місяці вагітності. Мене не було поруч з нею, і я думав, що вона мертва, і вона думала, що я загинув. Вона спізнилася на роботу, і це врятувало їй життя. Зараз у нас троє дітей: хлопчик 15 років, котрим була вагітна на той час моя дружина, дівчинка 11 років та шестирічний хлопчик. Наші діти знають про цей день, тому що він вплинув на наше життя багато в чому. Я розумію, що важливо розмовляти з дітьми про те, що у світі є зло, але також нагадую їм, що добро завжди перемагає кривду.

ПРО ЖИТТЯ ПІСЛЯ ТЕРАКТУ

— Моє життя дуже змінилося. Різні ЗМІ висвітлювали нашу історію, і це привело мене до того, що я став мотиваційним оратором. Я поділився своєю історією надії та віри з усім світом. Також я розпочав некомерційну діяльність під назвою Фонд YouCanFreeUs, який рятує жінок та дітей від сучасного рабства. Коли я побачив жах жертв торгівлі людьми, то зрозумів, що з того часу, як я був врятований, я повинен тепер рятувати тих, хто потрапив у пастку.

Докладнішу інформацію про діяльність YouCanFreeUs можна знайти на сайті www.youcanfree.us.

Ася РАДЬКО



