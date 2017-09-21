Важливе рішення

Сенат схвалив надання Україні летальної зброї та 500 млн доларів військової допомоги

Візит Президента України Петра Порошенка до США триває, а хороші новини для нашої країни з’явилися вже в перший день поїздки. В ніч проти вівторка глава держави повідомив у Facebook, що Сенат США схвалив законопроект «Про бюджет США на потреби національної оборони в 2018 році». Згідно з ним, на військові витрати США наступного року буде спрямовано 692 млрд доларів. Крім того, передбачається надання 500 млн доларів для підтримки України у сфері безпеки та оборони. «Вперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією, військово-морські протимінні засоби, кораблі прибережної дії та берегової охорони», — написав він.

Варто відзначити, що документ санкціонує надання Україні летальних озброєнь оборонного характеру, дозволяє використання коштів держбюджету США на потреби реабілітації у медичних установах країни поранених українських військових і посилення спроможності повітряних і військово-морських сил держави.

Першим заходом Президента України у США стала зустріч із лідерами української громади та представниками кримськотатарських організацій в цій країні. Петро Порошенко відзначив допомогу та підтримку української діаспори, в тому числі у створенні нової української армії, повідомляє Адміністрація Президента.

Під час візиту до найстарішої військової академії США «Вест-Пойнт» Порошенко наголосив, що американська зброя «підвищить ціну російської агресії». «Перед обличчям такого сильного стримування Москва могла б двічі подумати, перш ніж дозволити новий наступ», — зазначив він.

Також Президент провів зустріч з представниками міжнародних інвестиційних інституцій. Він привітав іноземних інвесторів із завершенням процесу розміщення українських суверенних бондів на $3 млрд та подякував за довіру до України. «Кожен з інвесторів своїм доларом голосує за успіх наших реформ», — сказав глава держави.

Як відомо, під час візиту до США Президент візьме участь у низці заходів, найголовнішими з яких є зустріч з президентом США Дональдом Трампом, яка запланована на 21 вересня, та виступ з промовою під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН, який відбудеться 20 вересня.

«День» звернувся до експертів з проханням прокоментувати рішення американського Сенату щодо надання Україні півмільярда доларів на підтримку у сфері безпеки та оборони і пояснити, чи здатен такий крок з боку Вашингтона зупинити агресію Росії.

«СИТУАЦІЯ ЩОДО НАДАННЯ ЛЕТАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ЗАЛИШАЄТЬСЯ НЕВИЗНАЧЕНОЮ»

Григорій ПЕРЕПЕЛИЦЯ, доктор політичних наук, конфліктолог, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

— Це найбільша фінансова допомога, яку знала наша країна після плану Нанна-Лугара щодо ядерного роззброєння України. Це практично півмільярда доларів з цільовим призначенням на проведення воєнної реформи та підтримання боєздатності Збройних сил. Сюди, очевидно, буде включено і продаж воєнного обладнання для України, покращення воєнної інфраструктури України тощо. Тобто це суттєва допомога.

Стосовно летальної зброї, то, як і в минулому, Конгрес рекомендував президенту надати її. Адже кінцеве рішення ухвалює президент Трамп. Тому поки що ситуація щодо надання летальної зброї залишається невизначеною.

За великим рахунком, це питання досить суперечливе. Не тільки незважаючи на те, що Росія надзвичайно істерично сприймає будь-які розмови про надання Україні летальної зброї, а й тому, що у нас самих немає чіткого плану ведення війни та виходу з неї. Адже політика Президента абсолютно відкидає застосування воєнних засобів у цій війні, як і не визнається поки що сама війна. Офіційна влада юридично не визнає, що ми перебуваємо у стані війни з Росією.

Більше того, відповідно до перемир’я, запровадженого Мінським процесом, Президент заборонив застосовувати зброю. Отже, який сенс отримувати американську летальну зброю, коли наші бійці не можуть використовувати навіть вітчизняну зброю? Це дійсно може зіграти як стримуючий засіб від переходу війни на низькому рівні інтенсивності до ескалації воєнних дій і широкомасштабного наступу російських військ. Але це не може значно посилити наші військові дії, оскільки їх ведення заборонено Президентом.

Було б зрозуміло, якби ми визнали, що перебуваємо в стані війни, міжнародне співтовариство визнало, що Росія веде війну проти України. А у нас на всіх рівнях зафіксований внутрішній конфлікт. І міжнародне співтовариство сприймає це як внутрішній конфлікт, і Мінські угоди — це модель врегулювання внутрішнього конфлікту, а не міждержавного. Відтак якщо у вас внутрішній конфлікт, навіщо вам летальна зброя, ви ж її тоді будете застосовувати проти власних громадян? У цьому полягає колізія.

Це не тільки небажання Трампа, а суперечлива позиція, в яку Україна сама себе загнала, заплутавши всіх абревіатурою АТО і зафіксувавши це як внутрішній конфлікт.

Якби ми визнали міждержавний конфлікт, думаю, особливих заперечень з боку Білого дому не було б. А так є не тільки прихильники того, щоб надати летальну зброю Україні, а й противники. При президентові Обамі говорили, що це тільки ескалує конфлікт, і тепер досить невизначена ситуація.

Ситуація розвивається до того, і це показують навіть останні широкомасштабні всеросійські навчання «Захід-2017», що Росія готується до наступальної війни. Відтак це підвищує фактор потреби такої летальної зброї, щоб у випадку якщо почнеться така широкомасштабна наступальна операція, стримати ворога.

«УКРАЇНІ ТРЕБА НАДАЛІ ДЕМОНСТРУВАТИ ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОДОВЖЕННЯ РЕФОРМ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ»

Ганна ГОПКО, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах:

— Україна завжди мала в сенаті двопартійну підтримку республіканців і демократів, і це дуже міцна підтримка. За попередньої адміністрації не було рішення, і президент Обама не хотів надавати зброю.

Зараз ми бачимо, що є політична воля і Сенат подає сигнал Трампу, що вони готові до надання Україні летальної зброї, щоб і надалі підтримувати Україну в сфері оборони, надання медичної допомоги нашим військовим для реабілітації, радіолокаційних систем. Це говорить про те, що зараз Україні треба надалі демонструвати готовність до продовження реформ у секторі безпеки та оборони, боротьби з корупцією в цій сфері, здійснення парламентського цивільного контролю.

Це особливо важливе рішення напередодні зустрічі Трампа та Порошенка і після візитів до Києва: Рекса Тіллерсона в липні, Курта Волкера, який уже чотири рази був в Україні, міністра оборони США Джеймса Меттіса. Це такі дипломатичні зусилля, які мають перерости в посилення спроможності української армії захищати нас від військових дій Російської Федерації на сході України.

Багато говорили про можливе зниження суми військової допомоги. Звісно, ми хотіли б отримати більшу допомогу. Але станом на зараз добре те, що вона не буде скорочуватися порівняно з минулими роками.

Росія постійно порушує Мінські домовленості, взагалі їх не виконувала з моменту вторгнення в Україну і військових дій на сході України. В нас немає жодних гарантій, що Росія одного дня не почне ескалацію конфлікту на сході, маючи вже достатньо хорошу базу: більше 1200 різних видів важкої артилерії, танки. Тому Україна, очевидно, буде використовувати цю зброю для свого захисту.

Наталія ПУШКАРУК