«Трамп не буде знімати санкції проти Росії»

Експерти — про можливі призначення Ромні та генерала Маттіса на посаду держсекретаря і міністра оборони в американській адміністрації

Днями стало відомо, що новообраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість призначення на посаду державного секретаря — четверту в ієрархії американської адміністрації посаду — Мітта Ромні. Нагадаємо, що Ромні балотувався на пост президента США в 2012 році, але програв Бараку Обамі. У березні під час республіканських праймериз Ромні сказав, що у Трампа немає «ні темпераменту, ні здорового глузду», щоб бути президентом, і звинувачував його в залякуванні, сексизмі та нещирості.

«У них була гарна зустріч. Це була тепла і змістовна розмова, і я знаю, що його кандидатура активно розглядається на посаду держсекретаря... як і деяких інших видатних американців», — прокоментував переговори Трампа з Ромні у суботу обраний віце-президент США Майк Пенс в інтерв’ю Fox News.

Дональд Трамп також повідомив, що розглядає кандидатуру відставного генерала Джеймса Маттіса на посаду міністра оборони. У своєму «Твіттері» Трамп написав, що Маттіс, з якими він зустрічався у суботу в Нью-Джерсі, «був вчора дуже вражаючим. Справжній генерал генералів!»

Ми звернулися до американських експертів з проханням прокоментувати можливі призначення в адміністрації Трампа на ключові посади держсекретаря і міністра оборони, а також призначення Майкла Флінна на посаду радника президента з питань національної безпеки.

«ЗГАДАНІ ІМЕНА ЧУДОВО РОЗУМІЮТЬ НЕБЕЗПЕКУ РЕВІЗІОНІСТСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ПУТІНА»

Джон ГЕРБСТ, голова Євразійського центру Діну Патричі в Американській Раді, екс-посол США в Україні, Вашингтон:

— Генерал-лейтенант Флінн був тривалим прихильником кандидата Трампа у його змаганні за посаду президента. Тому його призначення на посаду радника президента з питань національної безпеки не є несподіванкою. Він є експертом з питань ісламського екстремізму і зробив важливу роботу в цьому напрямку. Флінн має менше досвіду в інших областях, включаючи Росію та Україну. Призначення на посаду глави ЦРУ Майка Ромпео, який має чудову досвід у сфері безпеки, є доброю ознакою того, що Трамп хоче задовольнити республіканців з істеблішменту. А згадані імена на посаду державного секретаря та міністра оборони Болтон, Коркер, Джуліані, Ромні, Хадлі чудово розуміють небезпеку ревізіоністської політики Путіна і також необхідність підтримки України. Поки що незрозуміло, якою буде політика президента Трампа щодо Києва і Москви, але якщо особи з тверезими поглядами займуть ці посади і якщо обраний на посаду віце-президента Пенс гратиме роль у цих питаннях, то результат буде добрим.

«ВСЕРЕДИНІ КОМАНДИ ТРАМПА БУДУТЬ ЗДОРОВІ ГОЛОСИ...»

Адріан КАРАТНИЦЬКИЙ, старший науковий співробітник Атлантичної ради США, Myrmidon Group, LLc, Вашингтон:

— У дебатах 2012 року Мітт Ромні у суперечці з Бараком Обамою заявив про загрозу зі сторони Росії, назвавши її головним геополітичним ворогом, коли адміністрація провадила «перезавантаження». Він, зокрема, натякав на те, що Росія грає більшу роль як ворог, а не як конкурент. З боку Ромні було дуже тверезе бачення потенційної загрози путінської Росії. І якщо його буде обрано на посаду держсекретаря, то це буде людина, яка глибоко зосереджуватиметься на питаннях щодо України та стабільного просування реформ. Він розуміє, що ядро чи хребет країни — це сильна економіка і порядок у господарюванні. Думаю, що він також буде сильним голосом проти агресивнішої політики щодо Росії і щодо путінської агресії.

Що стосується генерала Маттіса, то він у перших місяцях після російського вторгнення в Україну сказав, що це криза, яку недооцінюють усі в Альянсі та в американському керівництві. Генерал показав себе у своїх свідченнях сильним яструбом. Все це говорить про те, що всередині команди Трампа будуть здорові голоси, серед яких генерал — Маттіс, які будуть втілювати більш яструбину політику щодо Росії.

Якщо говорити про специфіку зовнішньої політики Трампа, то тут є певний вимір економічного націоналізму, серйозної оцінки торговельних умов з точки зору бізнесу, наскільки це корисно американській економіці. Думаю, тут будуть певні перетурбації в системі союзників та економічних партнерів Америки. Але думаю, що тут політика Трампа, скоріше, полягатиме в тому, що країни мають більше нести свою основну відповідальність за свою долю, економіку, а Америка не має бути гарантом їхнього добробуту. Він шукатиме альянси і союзи на двосторонніх умовах, але і це може бути на користь України, якщо вона прийме правильні рішення і показуватиме себе надійним партнером Америки.

І те, що великі кошти будуть вливатися в інфраструктурні проекти, демонструватиме його намір трохи відновити імідж Америки.

Ми бачимо, що єдина країна, де широкими темпами не розвивається хвиля популізму, це Німеччина, яка дуже багато вклала в розвиток своєї промисловості і створила більш просунуту технічну промисловість. Думаю, що одним із напрямком роботи Трампа буде відновлення традиційної промисловості, працівники якої жили в добробуті в останні часи промислової революції. А тепер, в епоху постіндустріальної економіки вони дуже страждають. І саме ця частина невдоволеного традиційно демократичного електорату перейшла на сторону Трампа, який дав обіцянки. Водночас відбуватиметься досить жваве відновлення збройного потенціалу Америки. Трамп хоче на 20% збільшити чисельність збройних сил, відновити і посилити морський фронт, а також вкладати нові інвестиції у військово-промисловий комплекс.

— Навіщо необхідне таке накопичення військового потенціалу?

— Трамп вважає, якщо вороги Америки розуміють, що в неї є великий збройний потенціал, то вони не намагатимуться вступати в конфлікт з Америкою.

В основному тенденції є позитивними. Існує певна загроза, що Трамп намагатиметься шукати modus vivendi з Путіним і домовленість з російським лідером. На мою думку, ніхто з його оточення, а це дуже досвідченні політики, як Ромні і Маттіс, не дозволять, щоб його переграв Путін. Тому я думаю, що з часом ті нібито гарні слова, які лунали між двома президентами і які непокоїли Україну, не матимуть якогось особливого глибокого значення для стосунків між двома країнами. Нова адміністрація буде захищати сильну Америку і, як говорив Руді Джуліані, стримувати Росію від її більш агресивної поведінки, а також водночас шукатиме, чи є можливості знайти спільну мову в антитерористичній війні проти ісламського екстремізму.

— Ви, мабуть, звертали увагу на те, що експерти кажуть, що між діловими і багатосторонніми угодами існує велика різниця. То чого очікувати від Трампа, який обіцяє розірвати міжнародні багатосторонні угоди?

— Я думаю, що Трамп оточить себе людьми не лише з бізнес-середовища, і генералами. А це люди, які не мислять категоріями бізнесу, а безпеки. Наприклад, Ромні, хоч і бізнесмен, але він більше грає роль інвестора, ніж промисловця чи ріелтора на кшталт Трампа. Тому, думаю, тут буде дещо інший вплив. Це не буде мистецтво досягнення угоди, а скоріше тут будуть досить спостерігатися тверезі та дипломатичні тенденції. Звісно, потрібно зауважити, що не обов’язково все піде гарантованим напрямком. Але центр уваги буде зосереджено у напрямку розумної сильної американської зовнішньої політики.

— З боку українських американців пролунала порада якомога швидше відправляти у США групу з питань безпеки і домовлятися з Трампом. Що ви скажете на це?

— Я думаю, навряд чи такій групі буде легше домогтися зустрічі з Трампом. Якщо вони і приїдуть до США, то мають показати, що Україна є надійним партнером щодо своєї безпеки і просування реформи. Це все має рухатись у правильному напрямку і в цьому контексті намагання розхитати державу різними формами популізму є неприйнятним. Усі патріотичні політичні лідери мають бути відповідальними і посилити імідж України, як країни, яка має певне ядро стабільності, певну волю себе захищати і забезпечити свій добробут здоровою політикою і певними антикорупційними діями.

— До речі, аргументом на користь України має стати те, що вона витрачає 5% ВВП на оборону...

— Так, це — добрий аргумент, який може вплинути на позитивну оцінку ролі України в системі безпеки, яку якось намагатиметься стабілізувати Трамп. Думаю, що тут все-таки буде повага до тих країн, які дбають про власний інтерес і показують, що вони є успішними і мають ефективні політичні еліти.

— В інтерв’ю американському телеканалу Руді Джуліані справді заявив, що США будуть нарощувати збройні сили з метою стримувати подальші дії Росії, але зовсім не сказано, як нова адміністрація буде діяти щодо питання повернення Криму до складу України?

— Якщо існує мета стримування експансіонізму та імперської тенденції Росії, то генерал Маттіс в одній зі своїх промов у Конгресі говорив, що Путін іде шляхом імперіалізму і націоналізму, якому нелегко маневрувати, бо він стає тепер заручником логіки своєї ідеології. І тут люди, які будуть формувати зовнішню політику Америки, зрозуміють, що не можна визнати один з кроків Путіна щодо експансіонізму та ревізіонізму, бо це буде політика заохочування, а не стримування, яка суперечить тому, що говорять найближчі соратники Трампа, які включають яструбів.

Думаю, що Трамп не буде знімати санкції проти Росії і їх буде продовжено на шість місяців. Водночас, скоріше, він буде тиснути на союзників у НАТО, щоб вони виконували свої обов’язки і витрачали на оборону 2% ВВП. Думаю, що такий тиск Трампа посприяє відновленню озброєння європейських країн, які не дотягають до цього показника, у розділенні тягаря.

Микола СІРУК



