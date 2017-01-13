Обама назвав свої головні досягнення за 8 років президентства

Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама 10 січня прозвітував про головні досягнення за 8 років свого президентства. Про це йшлося під час його прощального звернення до американського народу у Чикаго (штат Іллінойс).

"Якби я вам сказав 8 років тому, що Америка поверне назад серйозний спад економіки, перезавантажить нашу автомобільну промисловість та розпочне найдовший період створення робочих місць у нашій історії... Якби я сказав, що ми відкриємо новий етап (відносин) з кубинським народом, зупинимо ядерну програму Ірану без жодного пострілу та усунемо організатора атак 11 вересня (2001 року)... Якби я сказав вам, що ми виграємо рівноправність у шлюбі та забезпечимо право на медичне страхування для наших ще 20 мільйонів співгромадян... Якби я вам це усе сказав, ви, ймовірно, відповіли би, що наші цілі дещо зависокі", - заявив Обама.

Також Обама у своїй прощальній промові закликав американців захищати демократію, а в кінці виступу не зміг стримати сліз. У своїй промові він назвав расизм і економічну нерівність одними з головних загроз для демократії в США.

Ще однією небезпекою для устрою Сполучених Штатів Барак Обама вважає тенденційний підбір фактів політиками, коли думки не засновані на "загальних вихідних фактах" - тобто, популізм.

Як приклад подібної ситуації він навів проблему зміни клімату, над якою активно працювала адміністрація Обами, і до якої демонстративно байдужий обраний президент США Дональд Трамп.

"Зараз ми можемо і повинні сперечатися про кращий підхід до цієї проблеми. Але просто заперечувати проблему означає не тільки зраду майбутніх поколінь, а й зраду самого духу інновацій та практичного вирішення проблем, якими керувалися наші засновники", - заявив Барак Обама.

Президент США нагадав про загрозу для світового порядку з боку релігійних фанатиків, а також іноземних автократій.

"Суперники, такі як Росія і Китай, не зможуть досягти у світі такого ж впливу, якщо тільки ми не відійдемо від того, що відстоюємо, і не перетворимося на ще одну велику країну, яка залякує менших сусідів", - підкреслив він.

Це був єдиний раз, коли Обама напряму згадав про Росію чи Китай. Конкретно про Україну він не говорив.

У свою чергу, президент США виступав з прощальною промовою у чиказькому конгрес-центрі McCormick Place. Він заявив, що хоче виголосити промову не у Білому домі, а в Чикаго, "де все почалося", - саме там він перебував, коли отримав звістку про свою першу перемогу на президентських виборах в 2008 році.

Разом з ним прибули перша леді Мішель Обама і віце-президент Джо Байден з дружиною.

У залі зібралися близько 20 тисяч осіб. Спочатку квитки на захід роздавали безкоштовно, але пізніше їхня ціна у перекупників в інтернеті перевищила тисячу доларів.

Сліз Барак Обама не стримав, звертаючись з трибуни до своєї дружини Мішель: "Протягом останніх 25 років ти була не тільки моєю дружиною і матір'ю моїх дітей, ти була моїм найкращим другом... І я пишаюся тобою. Вся країна пишається тобою".

Фото Reuters