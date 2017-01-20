Інавгурація Трампа: Як це відбуватиметься?

Головне, що символізує день інавгурації - це початок змін - і не тільки для США, а й для світової політики в цілому

Цієї п'ятниці у Вашингтоні відбудеться одна з найбільш грандіозних подій для всієї країни - інавгурація наступного президента США. Вона розпочинає нову сторінку в історії Америки й, можливо, цілого світу. Попри те, що офіційна частина - це лише кілька хвилин складання присяги президентом та його звернення до нації, повний перелік інавгураційних подій розтягнувся на три дні. Спробуємо розібратися, що є найбільш важливим, знаковим і цікавим у цьому процесі.

ЧИМ ЖЕ НАПОВНЕНІ ЦІ ТРИ ДНІ?

Інавгураційні урочистості розпочинаються напередодні складання присяги новим президентом, тобто в четвер, 19 січня. Цього дня обрані президент і віце-президент покладуть квіти воїнам на Національному військовому кладовищі в Арлінгтоні - зазвичай символічна й закрита для глядачів подія. Пізніше вони мають з'явитися перед чималим натовпом на вітальному концерті, який планується біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні.

Головна подія інавгураційних заходів, на яку збереться мільйонний натовп - це, звичайно, клятва президента. Вона проходитиме в п'ятницю, 20 січня, на відкритому майданчику західного крила Капітолію. Рамки безпеки для проходу глядачів відкриваються о шостій ранку. О 9:30 публіку починають "розігрівати", а сама церемонія складання присяги відбувається опівдні. За традицією, діючий президент їде разом зі своїм наступником до Капітолію в одному автомобілі. Цей момент породив купу історій щодо "мовчазної подорожі" двох лідерів, особливо коли вони - представники різних партій.

Присягу складають як сам глава держави, так і його віце-президент.

В історії США всього було 57 інавгурацій, слова клятви промовлялися в десяти різних місцях. Джордж Вашингтон, наприклад, розпочав цю традицію в 1789 році в Нью-Йорку. Коли він через чотири роки йшов на другий термін, вимовляв слова клятви вже у Філадельфії. Перша інавгурація в Капітолії відбулася в 1829 році, коли президентом США став Ендрю Джексон. Але були й винятки. Вісім віце-президентів США приймали присягу через смерть лідерів держави (від Лінкольна в 1865 р. до Кенеді, 1963 р.), і в одному випадку - через відставку президента Ніксона в серпні 1974 р.

Після того, як Дональд Трамп і Майк Пенс присягнуть на Біблії, глава держави звертається до нації з інавгураційною промовою. Її важливість полягає в тому, що президент оголошує основні віхи політики держави при новій адміністрації. Тому до неї прикута основна увага не тільки американців, але й інших лідерів у світі.

Президент, який завершив повноваження, відлітає від Капітолію на гелікоптері. Після цього розпочинається найбільш видовищна подія - інавгураційний парад. Фактично, це урочиста хода нового лідера від будівлі Конгресу до своєї нової резиденції - Білого дому.

Увечері цього ж дня, за традицією, відбуваються інавгураційні бали. Наступного дня, в суботу в Національному Кафедральному соборі Вашингтона заплановане богослужіння.

Варто додати маленьку деталь: за попередніми оцінками, вартість усього дійства обійдеться в $30 млн. Дві третини від цієї суми вже витрачено на організаційні заходи та забезпечення безпеки.

ДОРОГЕ ЗАДОВОЛЕННЯ

Якщо ви багатий магнат і маєте бажання подивитися на церемонію інавгурації, взяти участь у балах, повечеряти при свічках з родинами Трампа і Пенса, а також завести знайомства з членами нової команди Білого дому, це можна влаштувати за один мільйон доларів. Така сума пожертв гарантує вам ексклюзивний доступ до нового керівництва Сполучених Штатів.

Можна обмежитися й дешевшим варіантом. Ще наприкінці листопада інавгураційний комітет розіслав пакети пропозицій. Економ-ціна для товстосумів стартує від $25 тис., що дає можливість отримати обмежену кількість квитків на офіційне прийняття, інавгураційний концерт та салют, парад, а також вечірку-бал у смокінгах. За $100 тис. донорського внеску крім цих офіційних заходів пропонується відвідати також закриті політичні дискусії під час ділового обіду. Далі розцінки такі: внесок $250 тис. відкриває додаткову можливість для двох бути присутнім на вечері з першими дамами - дружинами президента і віце-президента, а $500 тис. - з самими Трампом і Пенсом. Втім це ще не означає, що у великій залі вдасться зайняти місце поруч зі столом перших осіб. Внесок у мільйон доларів охоплює всі зазначені події, а також так званий ланч з лідерами, на якому обіцяють бути присутніми основні дійові особи нової адміністрації та політична верхівка Конгресу.

Виникає риторичне запитання: на кого розраховані такі розкоші? Однозначно, не на тих людей, що забезпечили перемогу Трампа. Соціологічні дослідження, які визначили середньостатистичний портрет виборців мільярдера зазначали: "Його прихильники меншою мірою освічені та здебільшого є синіми комірцями (представниками робочого класу - ред.), але серед них є також і люди з більшими доходами". Втім, очевидно, на виставлену ціну за видовища є свій попит.

До слова, такого роду "благодійні внески" є давньою традицією інавгураційних заходів у Вашингтоні. Щоправда, вони починалися від чотирьох доларів за квиток на бал при президентові Джексоні в 1809 році, а в останні роки сягнули чеків на сотні тисяч. Наприклад, Барак Обама під час свого першого президентського терміну обмежив верхню межу пожертв до $50 тис. та заборонив приймати гроші від фондів та лобістів, щоб зменшити вплив грошей на владу.

ЛЮДИ-СИМВОЛИ

Інавгурація президента США завжди має певні символи, і часто це - люди. Наприклад, на нинішній церемонії національний гімн США виконуватиме юна американська співачка з українським корінням Жаклін Іванко. У свої 16 років вона вже встигла набути чималої популярності в США як співачка-сопрано і кіноактриса, випустити сім альбомів, підкорити шоу "Америка має таланти", знятися у режисера Роберта Редфорда та стати обличчям бренду Guess Kids. На інавгурацію її обрали під час конкурсу минулого грудня, який проходив у Білому домі. Тож, Жаклін, чий дідусь був українцем і залишив їй українське прізвище, стане одним із символів 58-ї інавгурації президента США.

Ще одна людина-символ - ведучий церемонії. Як очікувалося, ним традиційно мав стати 89-річний ведучий Чарльз Бротман, який був незмінним "голосом" інавгураційних урочистостей з 1957 року (з часів Ейзенхауера!). Цього разу Бротман був проігнорований командою Трампа. Він провів церемонії складання присяги для одинадцяти президентів протягом 60-ти останніх років, однак цього тижня отримав офіційного листа з відмовою. "Я подивився у свій імейл та зазнав найбільшого удару за все своє життя. Це відчувалося, ніби як Мухаммед Алі вдарив мені в живіт", - описав свої почуття Бротман.

Замість нього оточення Трампа обрало 58-річного радіоведучого-фрілансера Стіва Рея. Він працював з бейсбольною командою Washington Nationals та підпрацьовував на місцевих радіостанціях. Однак під час кампанії виступав на підтримку кандидата-мільярдера.

Незмінним і безперечним символом усіх інавгураційних заходів стане людина-охоронець - у поліцейській формі, або в чорному костюмі. Хоча такі події й так заходи підвищеної уваги, цього року цей рівень є безпрецедентним. Загрозу становлять одразу два фактори: масові протести проти президентства Трампа, які не вщухають у країні після його перемоги на виборах, а також зауваження терористичних організацій про "чудову ціль" для наступних атак.

Головним, хто несе відповідальність за безпеку, є секретна служба. Вони вже підготували плани на випадок усіх можливих екстрених ситуацій. Крім того, на вулицях Вашингтона та околиць чергуватиме близько трьох тисяч поліцейських з різних міст США та п'яти тисяч військових Нацгвардії. Вже більше ніж за тиждень до інавгурації у столичному окрузі розставлені попередження з проханням уникати користування власним автотранспортом та їздити підземкою. У метро також є схеми, як краще добратися до конкретних місць під час інавгураційних подій так, щоб не створювати натовп. І ще одне, п'ятниця - офіційний вихідний.