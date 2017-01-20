Ширше, міцніше, краще

або Що Сполучені Штати та Україна відзначатимуть разом через 25 років

Початок нового року — це завжди час роздумів та планів на майбутнє. Час озирнутися назад і заглянути вперед. Час відзначити досягнення й оголосити наміри йти до цілей, яких ще не досягнуто. Наскільки я зрозуміла за весь час, що провела в Україні, це також час святкувань.

Цей Новий рік — ключовий момент для наших двох країн. У грудні 2016 року ми відзначили 25-ту річницю дипломатичних відносин між Сполученими Штатами Америки та Україною.

Я дуже чітко пам’ятаю, коли Сполучені Штати визнали й відзначили незалежність України в день західного Різдва. З різних поглядів то був момент, який визначив мою дипломатичну кар’єру, відкривши цілий світ можливостей.

Цей світ можливостей, великою мірою, і тепер перед нами, і стоїть питання: куди нас приведуть наступні 25 років? Що ми відзначатимемо разом 2042 року?

• По-перше, ми відзначатимемо зв’язки між нашими народами. Я вже вдруге проходжу службу в Києві: першого разу я була заступником посла, а зараз перебуваю на посаді посла США. За час своєї роботи в країні я мала привілей та честь добре познайомитися з українцями. Мені особливо запам’яталися дві події.

Перша — це 11 вересня 2001 року. Я відзначала відкриття одного з наших центрів «Вікно в Америку» в Харкові. І ніколи не забуду тієї любові та солідарності, що їх наша делегація зустріла того трагічного дня.

Так само я ніколи не забуду першого разу, коли я пройшла вулицею Інститутською і відвідала меморіал Небесної Сотні, щоби вшанувати пам’ять усіх українців, які повстали на захист свободи, загальних цінностей та своєї країни. Мене надихнула ваша відвага перед лицем неймовірних труднощів і ваша рішучість у проведенні складних реформ.

Увесь цей час американці були поруч з українським народом. Американські президенти, віце-президенти, представники Конгресу — як демократи, так і республіканці — відвідують Україну, щоб висловити нашу рішучу підтримку.

Уже багато років американці працюють з українськими колегами в таких місцях, як Яворів та Дніпро, вони діляться досвідом, щоби привести військовий потенціал України до євроатлантичних стандартів, або надають необхідну гуманітарну допомогу тим українцям, котрі найбільше постраждали від російської агресії. Американський бізнес прийшов на український ринок і створив нові робочі місця та найкращі світові практики.

Крім політичної та економічної сфер, тисячі американських громадян вклали свою енергію у великі та малі справи на зміцнення наших двосторонніх відносин. Волонтери Корпусу миру, учасники програми імені Фулбрайта для науковців, письменники, спікери, митці, музиканти, журналісти і багато інших — вони приїхали сюди, щоб налагодити контакти і взаєморозуміння.

І упродовж наступних 25 років ми будемо тут, аби зробити зв’язки між нашими країнами ще ширшими, міцнішими, кращими, ніж вони є сьогодні.

• По-друге, ми будемо незадоволеними. Собою та одне одним, а також через несподівані перешкоди й затримки. Великі зміни не відбуваються швидко і легко. Але вони відбуваються, і є воля до змін.

У понеділок Сполучені Штати Америки відзначили День народження Мартіна Лютера Кінга-молодшого, який був одним із найвпливовіших лідерів американського руху за громадянські права та одним із моїх особистих героїв. У своїй промові «У мене є мрія» Кінг переконливо говорить про те, що в майбутньому в Америці пануватиме расова рівність, яка на той час виглядала як недосяжна мрія. Його слова надихнули покоління, моє покоління, на те, щоб зробити Америку кращою.

Хоча Сполученим Штатам ще доведеться здолати чималий шлях, щоби цілковито втілити мрію доктора Кінга в життя, хто міг передбачити, що лише через одне покоління ми оберемо першого афро-американського президента?

На економічному фронті США були країною, яка імпортувала більшу частину споживаних нафтопродуктів. Але по роках продуманих реформ і суворого законодавства ми тепер ближчі, ніж будь-коли, до цілковитої енергетичної незалежності.

Україна змінилася теж.

Деякі зміни я бачу щодня, коли гуляю Києвом зі своїм собакою: наприклад, розквітаючу мистецьку сцену, неймовірні нові незалежні бізнеси, а також ввічливу, нову сучасну патрульну поліцію.

Є й інші не такі помітні зміни.

Система електронних закупівель ProZorro вже зекономила сотні мільйонів доларів. Понад 100 тис. чиновників уже подали електронні декларації про своє майно та доходи — безпрецедентний крок вперед до прозорості в уряді. Україна запровадила нову конкурсну процедуру обрання суддів, включаючи суддів Верховного Суду.

Зміни в дозвільній документації, оподаткуванні та перевірках спростили ведення бізнесу і суттєво його оптимізували. Завдяки децентралізації дедалі більше повноважень приймати рішення переходить до українців та їхніх лідерів на місцях. І перелік цим не вичерпується. Це перетворення, які ще три роки тому здавалися недосяжними. Вам варто пишатися.

• По-третє, слід очікувати несподіваного. Зміни ведуть до невизначеності, а невизначеність — це важко. Нам не подобається, коли ми не знаємо, як усе буде далі. Але в одному ми можемо бути впевнені: відносини між США та Україною залишатимуться такими ж міцними, як завжди. Чому? Через спільність наших цінностей і наше розуміння, що демократична й заможна Україна відповідає найкращим інтересам Сполучених Штатів.

Майбутнє України — в хороших руках, в руках покоління, народженого вільним. Молоді українці розумні, згуртовані та рішучі. Вони відкриті до західного світу, мають хорошу освіту і прагнуть змін. Вони виявили прагнення до громадянської активності й волонтерства.

Вони — майбутнє України.

Дехто з вас час від часу може відчувати розчарування або сумніватися в тому, що одна людина може щось змінити. Із цього приводу Мартін Лютер Кінг сказав: «Якщо я не можу робити великих справ, то можу робити малі, але у величний спосіб». Кожна людина може щось змінити по-своєму, а сума ваших колективних дій творитиме нову Україну — соборну, вільну, мирну.

Тож у дусі Нового року дозвольте завершити закликом до дії. Цього січня прийміть рішення про подальші рішучі кроки. Заради майбутнього України і нашого спільного майбутнього як партнерів та друзів. Заради реформ та прогресу. Прийміть рішення відкинути скептичний настрій і далі рухайтеся вперед. «Ходімо дальше, дальше слава, А слава — заповідь моя», — написав Тарас Шевченко в поемі «Доля». Слова написані давно, але дуже актуальні.

Тож рухайтесь далі, і Сполучені Штати як партнер не забаряться з підтримкою.

Слава Україні!

Марі ЙОВАНОВИЧ,

посол США в Україні