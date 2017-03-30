Саміт НАТО, Трамп, інтрига

«Європейські лідери мають спробувати переконати його, що Путін — «поганий хлопець», — експерт

Президент США Дональд Трамп візьме участь в саміті НАТО, який відбудеться 25 травня в Брюсселі. Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, анонсуючи перший закордонний візит американського президента. За словами речника, Трамп має намір провести переговори з партнерами по Північноатлантичному альянсу, «щоб підтвердити нашу серйозну відданість НАТО, а також обговорити критичні для альянсу питання, включаючи колективні зобов’язання союзників і роль НАТО в боротьбі проти терроризму».

У Білому домі також повідомили, що 12 квітня Трамп зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити «виклики національній і міжнародній безпеці». Це буде перша зустріч генсека НАТО і Трампа після його вступу на посаду президента.

Напередодні зустріч Столтенберга і Трампа анонсувала речник НАТО Оана ЛУНГЕСКУ в Брюсселі. «Вони обговорять важливість НАТО для колективної оборони та для стабільності за межами альянсу», — підкреслила Лунгеску.

Вона також зазначила, що на саміті НАТО в травні мова піде про «пристосування альянсу до нової ситуації з безпекою, включаючи його роль в боротьбі проти тероризму і значення збільшення витрат на оборону, а також кращого розподілу навантаження» між союзниками.

До речі, генсек НАТО Єнс СТОЛТЕНБЕРГ позавчора провів у Вашингтоні зустріч з главою Пентагону Джеймсом Маттісом. «Дві години чудових переговорів з міністром оборони Маттісом. Серйозні теми, але й дуже теплий прийом. Завжди радий бути поруч з таким сильним другом НАТО», — написав він у Twitter.

12 КВІТНЯ: СТОЛТЕНБЕРГ — У БІЛОМУ ДОМІ, ТІЛЛЕРСОН — У МОСКВІ

Слід відзначити, що заява про намір Трампа відвідати саміт НАТО пролунала на наступний день після того, як стало відомо, що держсекретар США Рекс Тіллерсон пропустить зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, заплановану на 5—6 квітня. Таку відсутність держсекретаря на міністерському саміті у США пояснюють тим, що 6—7 квітня у Вашингтоні з візитом перебуватиме голова КНР Сі Цзіньпін. Але як стало відомо ЗМІ, 12 квітня Тіллерсон вирушить до Росії, де проведе зустрічі з російським керівництвом. І за симптоматичним збігом обставин цього ж дня, як уже згадувалось раніше, Трамп прийматиме у Білому домі генсека НАТО.

Так чи інакше важливо, що президент США визначився щодо своєї участі у саміті Організації Північноатлантичного договору, яку було заснована у Вашингтоні. Нагадаємо, що торік планувалось провести саміт Альянсу в лютому цього року, але у зв’язку з обранням Трампа президентом США було ухвалено рішення перенести зустріч лідерів країн-членів єдиної у світі колективної системи безпеки на кінець першого півріччя.

Усі ми пам’ятаємо, що під час виборчої кампанії Трамп називав НАТО застарілою організацією. Однак ми також спостерігаємо, що він змінюється і вже більш прихильно ставиться до Альянсу, водночас вимагаючи, щоб союзники по НАТО серйозно сприйняти вимогу підвищити військові бюджети до 2% ВВП і вжили «конкретних кроків» до кінця 2017 року.

Але все одно під питанням залишається те, як поведе себе американський президент на своєму першому саміті НАТО.

З іншого боку, зрозуміло, що цей саміт є важливим для нашої країни, адже, зазвичай, під час подібних заходів останніми роками відбувалось засідання Комісії Україна—НАТО. А це означає, що вже зараз українська влада має розпочати поетапну підготовку до цієї зустрічі у верхах. Однак «День» не зміг отримати відповіді від українського МЗС, які поетапні кроки планує здійснювати Київ у рамках підготовки до цього саміту. З іншого боку нам не дали відповідь на запитання, чи після майже дворічної відсутності в Брюсселі буде нарешті представлено нового посла України в НАТО. Адже тим самим Київ підтвердить серйозні наміри до якомога швидшої інтеграції у цю систему колективної безпеки.

Поки що в штаб-квартирі Альянсу не дали чіткої відповіді щодо двох питань: скільки триватиме саміт і чи буде в його рамках проведено засідання КУН. Співрозмовники «Дня» пояснили це тим, що там ледь не щогодини міняється ситуація щодо порядку денного цієї зустрічі у верхах.

«СПОДІВАТИСЯ НА КРАЩЕ, АЛЕ ГОТУВАТИСЬ ДО ГІРШОГО»

Старший віце-президент Центру аналізу європейської політики Едвард ЛУКАС вважає, що Європі потрібно сподіватися на краще, але готуватись до гіршого. «Чутливому» крилу адміністрації — таким людям, як Маттіс, Тіллерсон, Макмастер, Пенс — ще належить довести, що вони контролюють ситуацію. Трамп продовжує дивувати і бентежити своєю дратівливою, нестійкою поведінкою і поганою поінформованістю. Найбільш імовірним результатом всього цього може стати параліч. Америка навряд чи в односторонньому порядку зрадить своїх союзників, але вона не забезпечує необхідного для них лідерства, і це може не змінюватись упродовж наступних років», — наголосив він у коментарі «Дню».

Тим часом заступник директора Центру Мартенса, Брюссель, Ролан ФРОЙДЕНШТАЙН наголосив на тому, що новий президент США уперше проведе зустріч зі своїми найкращими союзниками в Альянсі. «Можна припустити, що Трамп буде товариським і повторить, що НАТО є важливим, але водночас він буде жорстким щодо збільшення витрат на оборону і посилення боротьби з «Ісламською державою». Тому європейські лідери мають спокійно і без зарозумілості спробувати переконати його, що Путін — «поганий хлопець», а європейці хочуть бути хорошими союзниками Америки», — сказав він «Дню».

Співробітник Інституту Брукінгза, доктор Констанц ШТЕЛЦЕНМЮЛЛЕР висловила в коментарі «Дню» думку, що США, очевидно, будуть очікувати на дуже конкретні зобов’язання європейців щодо витрат на оборону, особливо від Німеччини. «Але європейці і так починають збільшувати свої військові бюджети, будучи мотивованими в основному російським ревізіонізмом. Втім американські очікування можуть бути вищими, ніж їх реально можуть досягти європейці», — вважає вона.

З іншого боку, коментуючи українське питання, німецький експерт відзначила наступне: «Під час нещодавньої прес-конференції у Білому домі за участю Ангели Меркель президент Tрамп сприйняв німецьке лідерство в Мінському процесі, а також його формат. Це погана новина, оскільки це поганий формат; але водночас це хороша новина, тому що можливо уявити собі набагато більш критичний підхід США до цього процесу».

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ

Тим часом голова Громадської Ліги Україна-НАТО Сергій ДЖЕРДЖ назвав новини з Вашингтону надзвичайно продуктивними і такими, що підтверджують трансатлантичну солідарність. «Важливо, що вперше на саміті буде представлено 29 країн. Адже планується, що до кінця травня завершаться всі ратифікаційні процедури і прем’єр-міністр Чорногорії Душко Марковіч займе своє місце між представниками Люксембургу та Нідерландів згідно англійського алфавіту», — сказав український експерт.

На його думку, присутність Трампа стане інтригою для цього саміту. «Попри те, що президент США мав різні думки щодо діяльності Альянсу, його останні заяви свідчать про підтримку НАТО та подальше збереження ролі США в Альянсі. Розмова за одним столом з лідерами союзних держав відрізнятиметься від мітингової виборчої риторики. Усвідомлюється спільна відповідальність за безпековий простір», — наголосив Джердж.

За його словами, українській делегації варто наполягати на внесенні на порядок денний питань щодо української (а отже, європейської) безпеки. «Бо хто, як не ми, повинні акцентувати на тому, що в Європі йде війна, на якій щодня вбивають і калічать солдат, які захищають свою батьківщину», — переконаний експерт.

Віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе в коментарі «Дню» відзначила, що саміт НАТО 25 травня відбуватиметься у форматі союзників – членів Альянсу. «Це так би мовити – «міні-саміт», який традиційно проводяться з метою звірення годинників у реалізації національних політик членів НАТО у сфері оборони та безпеки, започаткування нових Програм та Ініціатив, посилення відносин з партнерами та вирішення питань розширення Альянсу. Цього року під час саміту, крім іншого, планується обговорити спільні дії в умовах нових викликів та загроз світовій безпеці та, безумовно, одним із пріоритетних питань буде продовження політичної та практичної підтримки України з боку НАТО в контексті протидії російській агресії, сприяння у впровадженні реформ та посилення обороноздатності нашої держави в цілому. Питання щодо призначення і представлення Посла, Глави Місії при НАТО є повноваженням Президента України», - сказала вона.

Микола СІРУК