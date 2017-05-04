Україна демонструє економічний ріст, і це рух в напрямку збільшення інвестування

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Published 04/05/2017 04:22:00 | 2 times read
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Україна за підсумками 2016 року та першого кварталу поточного року демонструє впевнений економічний ріст, і це має стати основою та запорукою збільшення інвестицій в країну та реалізації успішних проектів в реальному секторі. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в рамках зустрічі з керівництвом Американської торгової палати.  В зустрічі також взяла участь Надзвичайний та Повноважний посол США в Україні Марі Йованович.
«Головне, що нам вдалося - налагодити діалог, розуміти один одного і ставити питання не від зустрічі до зустрічі, а в процесі роботи. Порушуємо питання  і намагаємося їх вирішувати, - сказав Глава Уряду. - І наразі Україна демонструє економічний ріст, і це рух в напрямку збільшення інвестування». 
Прем’єр нагадав представникам ділових кіл про пріоритети роботи Уряду в поточному році, а саме - пенсійну, земельну реформи, проведення масштабної приватизації  та проведення секторальних реформ в охороні здоров’я та освіті. Глава Уряду підкреслив, що запропоновані  Урядом трансформації,зокрема по земельних питаннях, викликають широку дискусію в суспільстві, втім, компроміс буде знайдений.  Так само, як буде перезавантажений процес великої приватизації. Володимир Гройсман повідомив, що Мінекономрозвитку за сприяння Секретаріату Кабінету Міністрів вже напрацювали необхідний пакет законодавчих змін, а невдовзі розпочнеться процес пошуку радників для продажу великих держактивів.
«Ми також працюємо над створенням індустріальних парків, оскільки налаштовані на те, щоб відходити від сировинного типу економіки, створювати виробництва в Україні. Хоча я розумію, що для цього треба створювати умови», - відзначив Глава Уряду.
В цьому контексті, Володимир Гройсман запевнив: Уряд продовжуватиме процеси дерегуляції і надалі реформуватиме Державну фіскальну службу, в тому числі в частині удосконалення податкових та митних процедур.  Прем’єр нагадав, що вже місяць в Україні працює прозорий реєстр відшкодування ПДВ, і бізнес вже відчуває зміни в цій сфері.  
Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,
«Українське Слово»

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