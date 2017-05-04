Україна в пріоритеті нової Адміністрації США

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Published 04/05/2017 04:24:00 | 2 times read
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 «Україна була і залишається пріоритетом порядку денного Адміністрації США» - заявила Помічник Держсекретаря США з політико-військових питань Тіна Кайданов під час зустрічі з Першим заступником Міністра закордонних справ України Вадимом Пристайком.
Співрозмовники обговорили перспективи двосторонньої політико-безпекової співпраці, зокрема у сфері військової допомоги США. Американська сторона відзначила важливість подальшого просування внутрішніх реформ в Україні й підкреслила незмінність твердої підтримки Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України.
(За матеріалами прес-служби Посольства України в США)

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