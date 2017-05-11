Трамп зустрівся з Лавровим

Президент США Дональд Трамп під час зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим сам порушив українську тему та підкреслив намір Сполучених Штатів залишатися в процесі врегулювання в Україні.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, поширеному за результатами зустрічі в середу.

"Президент порушив питання України та висловив прихильність подальшої участі своєї адміністрації в урегулюванні конфлікту, а також акцентував на відповідальності Росії за повну імплементацію Мінських угод", - наголошується в документі.

При цьому підкреслюється, що зустріч Трампа і Лаврова в середу відбулася "у продовження" переговорів російського міністра і глави Держдепартаменту США Рекса Тіллерсона минулого місяця в Москві.

Крім того, сторони обговорили сирійське врегулювання. "Президент Трамп підкреслив необхідність працювати разом, щоб покласти край конфлікту в Сирії, зокрема, наголосивши на необхідності Росії стримати режим Асада, Іран та ставлеників Ірану", - зазначили в Білому домі.

Водночас наголошується, що Трамп вкотре "підкреслив своє бажання побудувати кращі відносини між Сполученими Штатами і Росією". Зокрема, президент США порушив питання щодо "можливості більш широкого співробітництва на у розв'язанні конфліктів на Близькому Сході та в інших місцях".

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Президент США Дональд Трамп вкрай позитивно охарактеризував його розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у середу, зауваживши, що вони зосереджували увагу, головним чином, на сирійському врегулюванні.

Про це він заявив журналістам у Білому домі одразу після переговорів з російським міністром.

"Ми мали дуже й дуже гарну розмову з паном Лавровим", - заявив Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті з колишнім держсекретарем США Генрі Кіссінджером, яка відбулася одразу після його розмови з російським міністром закордонних справ.

"Що ми хочемо зробити – це побачити, як убивства, жахливі вбивства в Сирії будуть припинені якомога скоріше, і кожна сторона працює над цим", - наголосив президент США.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, Трамп заперечив, що звільнення ним директора ФБР Джеймса Комі, який очолював розслідування щодо втручання РФ у президентські вибори в США, якимось чином вплинули на сьогоднішню зустріч з міністром Лавровим. За словами Трампа, Комі просто "не виконував свою роботу належним чином".

Трамп, який виступає за зближення відносин з Росією, погодився прийняти у себе в резиденції Лаврова, який перебуває в середу й четвер з візитом у Сполучених Штатах. До цього Лавров провів зустріч з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

Ізидор СТАРИЦЬКИЙ,

«Українське Слово»