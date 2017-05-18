Трамп vs директор ФБР

Експерт: «Публічні свідчення Комі можуть стати політичною бомбою...»

У Сполучених Штатах Америки розгортається скандал довкола несподіваного звільнення президентом США Дональдом Трампом директора ФБР Джеймса Комі. Глава Білого дому пояснив своє рішення нездатністю Комі ефективно керувати цією організацією. «Він позер. Піжон. У ФБР творився безлад. Я збирався звільнити Комі незалежно від рекомендації (заступника міністра юстиції Рода Розенстайна)», — заявив президент в інтерв’ю NBC News.

Всі оглядачі звернули увагу на таку обставину: звільнення директора ФБР відбулось через кілька днів після того, як він дав свідчення в Сенаті з приводу перебігу розслідування про можливі втручання Росії у президентські вибори в США і зв’язки РФ з виборчим штабом Дональда Трампа.

Крім того, президент США Дональд Трамп у четвер визнав, що звертався до згодом звільненого ним директора ФБР з проханням повідомити, чи не провадиться щодо нього розслідування.

На думку аналітиків, така розмова між президентом і главою ФБР є неприпустима. «Є межа, яку не можна переступати. Це стосується і запитань до представників ФБР про те, чи провадиться щодо вас розслідування», — сказав в інтерв’ю «Голосу Америки» експерт з питань національної безпеки Бредлі Мосс.

Стало також відомо, що Трамп вимагав від Комі «лояльності», на що директор відповів, що гарантуватиме чесність. І чи не найбільшою несподіванкою для багатьох стало застереження президента колишньому директорові ФБР. «Джеймсу Комі краще сподіватись на те, що немає жодних «записів» наших розмов, перш ніж він почне зливати інформацію в пресу», — написав Трамп у своєму Twitter.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав президента Трампа передати записи розмов зі звільненим із посади директором ФБР, якщо вони існують. «Ви не можете жартувати про записи. Якщо і є якісь записи цієї розмови, то вони мають бути передані», цитує Грема канал NBC.

З огляду на це все, після звільнення Комі в США заговорили про імпічмент Трампу з порівняннями аж до Вотергейту.1

Зі свого боку, в Адміністрації стали швидко давати пояснення такої несподіваної відставки директора ФБР. Її ініціатор, міністр юстиції Джефф Сешнс та його заступник Род Розенстайн підготували документи, в яких зазначено, що Комі припустився помилок у ході розслідування щодо справи про електронне листування Гілларі Клінтон, яка використовувала особистий сервер електронної пошти в період перебування на посаді держсекретаря.

Посилаючись на різні джерела у Вашингтоні, ЗМІ повідомляють при цьому, що несподівана відставка Комі пов’язана з його прагненням активізувати розслідування про російське втручання у вибори.

Демократи стали ще наполегливіше закликати до проведення незалежного розслідування в цій справі. Сенатор Даян Файнстайн, найбільш високопоставлений демократ в юридичному комітеті Сенату, в четвер назвала меморандум Розенстайна «політичним документом», який, судячи з усього, «був у поспіху складений, щоб виправдати зумовлений результат справи».

Демократи в Сенаті заявляють, що намагаються отримати від Міністерства юстиції інформацію про те, чи Комі просив надати додаткові ресурси для розслідування російської справи.

Деякі республіканці також висловлюють занепокоєння з приводу причин і термінів несподіваної відставки Комі. У Білому домі стверджують, що Трамп розглядав можливість звільнити Комі ще в листопаді, після того як у країні відбулися президентські вибори.

Як повідомляють високопоставлені джерела в Білому домі, замінити Комі на посаді глави ФБР може колишній конгресмен-республіканець Майк Роджерс, у минулому агент ФБР, який очолював постійний спеціальний комітет Палати представників із розвідки.

Тим часом генеральні прокурори 20 штатів закликають створити незалежну комісію для розслідування російського втручання в торішні президентські вибори, за підсумками яких Трамп здобув перемогу над Клінтон.

Звернувся до американських експертів з проханням прокоментувати можливі наслідки відставки директора ФБР.

Джон ГЕРБСТ, голова Євразійського центру Діну Патричіу при Атлантичній раді США, екс-посол США в Україні, Вашингтон:

— Фурор, викликаний звільненням Джеймса Комі, знову порушив на перших сторінках американських газет питання про контакти команди Трампа з росіянами. Політика щодо цього з боку республіканців є складною. З одного боку, республіканці не хочуть послабити президента. З іншого — вони розуміють, що є незрозумілі контакти між кампанією Трампа і російськими чиновниками та бізнесменами.

Обрі ДЖЮЕТТ, професор факультету політичних наук Університету Центральної Флориди:

— Джеймс Комі мав мало політичних друзів, які залишилися у Вашингтоні. Демократи його не любили, бо вважали, що Комі саботував шанси Гілларі Клінтон на перемогу на президентських виборах, коли він оголосив за декілька тижнів до дня виборів, що готовий до повторного відкриття розслідування проти неї, коли листи Держдепу були виявлені на портативному комп’ютері, який належав чоловікові її довіреної помічниці. Республіканцям не подобається Комі, тому що вони вважали, що він дозволив Гілларі Клінтон уникнути кримінальних звинувачень у скандалі з електронною поштою після викладення кількох способів, що вона, можливо, порушила закон. Проте, незважаючи на відсутність друзів, коли Дональд Трамп звільнив Комі, багато політиків у Вашингтоні заявили, що вони були шоковані й розчаровані. Оскільки Комі здійснював нагляд за розслідуванням зв’язків між кампанією Дональда Трампа і Росією, то це виглядало таким чином, ніби Трамп, можливо, намагається позбутися Комі, тому що той веде розслідування проти нього.

Публічні свідчення Комі можуть стати політичною бомбою, якщо Комі скаже, що Трамп спеціально лобіював м’яке поводження щодо розслідування Росії або якщо Комі скаже, що є докази того, що кампанія Трампа змовилася з Росією, щоб вплинути на результати виборів у США. Декілька демократів у Конгресі вже говорили про початок процедури імпічменту. Хоча наразі жоден республіканець не говорив про імпічмент президентові, багатьом республіканцям у Конгресі досі не подобається президент Трамп і, можливо, вони хотіли б позбутися його і воліли б, щоб віце-президент Майк Пенс став президентом, якщо вони зможуть усунути Трампа. Все це спекуляції наразі, але скидається на те, що шанси Комі виголосити політично згубні заяви проти Трампа — доволі високі, як і шанси Трампа виголосити ще більш обурливі заяви.

Микола СІРУК