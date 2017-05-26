Перший президент США, який доторкнувся до Стіни плачу

Дональд Трамп став першим діючим главою Білого дому, який відвідав й Храм Гробу Господнього в Єрксалимі. Президента США з дружиною, донькою та зятем біля входу до храму привітали грецький православний патріарх архиєпископ Теофілос ІІІ, кустодій Святої Землі францисканець о. Франческо Петтон, а також вірменський патріарх Нуран Манугіан.

Після відвідин храму Гробу Господнього Президент США відвідав Західну Стіну, де його зустрів равин Шмуель Рабіновіч. Одягнувши традиційну кепу, Дональд Трамп наодинці підійшов до Стіни і вклав записку з молитовним проханням між камінням. Тим часом дружина Дональда Трампа Меланія та його донька Іванка, яка прийняла іудаїзм, відвідали «жіночу» частину стіни.

Американський лідер з'явився біля святинь без представників ізраїльського або палестинського керівництва, а в супроводі духовенства. Справа в тому, що палестинці наполягають на тому, що Східний Єрусалим повинен стати столицею палестинської держави. Ізраїль у свою чергу вважає Єрусалим своєю єдиною і неподільною столицею.

Таким чином, Дональд Трамп став першим чинним президентом США, який відвідав Старе місто і Стіну Плачу

23 травня Трамп відвідав Віфлеєм на Західному березі річки Йордан. Це місто традиційно вважається місцем народження Ісуса Христа.

Ізидор СТАРИЦЬКИЙ,

«Українське Слово»,

Єрусалим-Вашингтон