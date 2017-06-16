США зацікавлені в сильній Україні

Україна вдячна уряду й народу Сполучених Штатів Америки за послідовну підтримку Києва в боротьбі за суверенітет і здійснення внутрішніх перетворень. У цьому Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запевнив під час особистої зустрічі радника Президента США з питань кібербезпеки колишнього мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані.

«Ми переживаємо непрості часи становлення нашої держави, і роль Сполучених Штатів Америки в сучасній історії нашої країни історична. Ми зацікавлені в поглибленні нашого політичного й економічного співробітництва. У нас величезні можливості, і сподіваємося, що ці відносини матимуть гарний результат», — зазначив Володимир Гройсман.

Він розповів про ситуацію в Україні в контексті протистояння російській військовій, економічній та інформаційній агресіям, а також поінформував про дії уряду, спрямовані на стабілізацію економіки. Прем’єр наголосив на відмові від постачання російського газу, стимулюванні економічного зростання, старті важливих реформ у протидії корупції, судовій системі та подальшій децентралізації. На порядку денному нині — проведення реформ в охороні здоров’я, пенсійній системі, приватизації.

«Це те, що змінюватиме країну і зробить її стійкішою в середньостроковій перспективі, — цитує Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — Наша мета — посилити економічне зростання, зробити справедливою пенсійну систему, змінити систему охорони здоров’я, здійснити реформу освіти, провести капітальний ремонт країни, відбити російські війська, забезпечити сильну судову систему й затвердити всі сучасні антикорупційні системи».

Прем’єр-міністр також розповів Рудольфу Джуліані про постійні обстріли на Донбасі, наголосивши на необхідності збереження режиму санкцій проти Російської Федерації. «Якщо санкції запроваджено проти країни-агресора як покарання, то їх скасування має бути винагородою за відмову від планів агресії, — підкреслив Володимир Гройсман. — Ми сьогодні захищаємо демократичні цінності».

Рудольф Джуліані висловив значну підтримку Україні вищого керівництва США у боротьбі «за свободу й незалежність».

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,

«Українське Слово»