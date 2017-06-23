Без шансів на несправедливість

Глава держави вважає, що подібного цьому за змістом і глибиною робочого візиту за океан ще не було в історії української незалежності

До робочого візиту Президента Петра Порошенка готувалася на лише владна верхівка України, а й активна частина нашого суспільства. Ще б пак, вітчизняній дипломатії вдалося переграти кремлівських колег, організувавши зустріч глави Української держави з новообраним заокеанським колегою набагато раніше, ніж це змогли влаштувати господареві сусідніх північно-східних територій.

У попередньому розпорядку дня президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа зустріч з Петром Порошенком було заплановано 20 червня об 11.00 за місцевим часом, тобто о 18.00 за Києвом. О 9.00 за часом Вашингтона (16.00 за Києвом) розвідувальні відомства США провели для Трампа щоденний брифінг. А вже потім господар Білого дому зустрівся зі своїм радником Гербертом Макмастером. До них, повідомляє УНІАН, долучилися віце-президент Майк Пенс і Петро Порошенко.

ДІАСПОРА СВОЮ СПРАВУ ЗНАЄ ДОБРЕ

Прибувши до США заздалегідь, Петро Порошенко мав певний час на адаптацію, вшанування жертв Голодомору 1932—1933 років в Україні й зустріч із громадою земляків. Саме завдяки її зусиллям у Вашингтоні й з’явився цей скорботний монумент.

«Більшість у світі не знала, де Україна, не кажучи вже про Голодомор. А сьогодні у світі не знайти людини, яка б нас не любила, не поважала і не віддавала данину нашому народу», — зазначив Президент перед нашою громадою, подякувавши людям за значні зусилля і єдність.

Україна пройшла велику відстань попри шалені випробування: «Все, що відбувається в Україні, — в серці діаспори. Ми це відчуваємо. І нам не потрібно звертатися по допомогу — діаспора і так робить усе, що може», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП. Саме завдяки зусиллям української громади військові, які зазнали поранень в АТО, отримують у США необхідну допомогу в лікуванні та реабілітації.

Спільними зусиллями разом з українцями у всьому світі нам вдалося не просто зупинити російську агресію, а не дати здійснитися планам Путіна щодо відновлення російської імперії. Президент підкреслив, що за три роки вдалося відродити українську армію, яка набула унікального досвіду.

Президент висловив упевненість, що саме це гарантія незалежності України, свободи і демократії. Петро Порошенко подякував волонтерам за підтримку і допомогу українському війську. На його думку, війна — не привід, щоб не проводити реформи.

«Наші партнери — Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Австралія, Японія, МВФ, Європейський банк реконструкції та розвитку — всі стверджують, що ми зробили більше реформ, ніж за 23 роки до цього», — зауважив він.

У нас активно впроваджують реформу децентралізації, зроблено величезні кроки в завершенні судової реформи, працює система державних закупівель ProZorro. Найбільшим досягненням Петро Порошенко назвав запровадження безвізового режиму для наших співгромадян із Євросоюзом: «І це не просто право на перетин кордону. Це остаточне farewell російській імперії й повернення нашого народу до європейської родини».

ДИПЛОМАТИ ЗІГРАЛИ НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ

Президент Петро Порошенко під час робочого візиту до Сполучених Штатів Америки проведе безліч зустрічей та переговорів. «Подивіться, яку потужну підтримку зараз маємо у Сполучених Штатах. Я прибув з першим візитом після тутешніх президентських виборів. І ми маємо фантастичну програму», — анонсував Петро Порошенко.

«Дуже важливо, що моя зустріч як українського Президента в Білому домі буде раніше, ніж зустріч Путіна, — оптимістично резюмував він, додавши: — Це необхідно, аби всі були озброєні інформацією, і нікому не залишити жодного шансу на несправедливість».

Президент зауважив, що Україна має дуже міцну двопартійну підтримку в Конгресі США. Крім того, чудовим подарунком стало й рішення Сенату про запровадження нових санкцій проти Росії. Санкції — це цивілізований механізм змусити агресора забратися з України, вивести війська й смертоносну техніку.

Програмою цього робочого візиту заплановано дуже велику кількість зустрічей: у Білому домі, Державному департаменті, міністерствах оборони, торгівлі, енергетики.

«Ніколи такого потужного візиту не було. І саме для того, щоб ми мали можливість переговорити і щодо нашої співпраці у безпековій, політичній і економічній сферах», — наголосив Петро Порошенко.

Михайло ЮРЧЕНКО