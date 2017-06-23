«Підтримуючи Україну, Трамп підтримуватиме переможця»

Про значення зустрічі Президента України з главою Білого дому

20 червня розпочався анонсований минулого тижня робочий візит Президента України Петра Порошенка до Вашингтона, який передбачає низку важливих зустрічей з керівництвом США. Зокрема, вранці, об 11-й годині за вашингтонським часом (о 18-й годині за київським часом) у глави української держави запланована зустріч з віце-президентом США Майком Пенсом. І як повідомляє офіс прес-секретаря глави Білого дому, після ранкового інформаційного брифінгу президент США Дональд Трамп разом з радником з питань національної безпеки МакМастером приймуть віце-президента Майкла Пенса та Президента України Петра Порошенка. Оскільки ця зустріч відбувається пізно ввечері за київським часом, то на момент підготовки номеру не було відомо про її результати.

Однак сам Порошенко, який прибув у Вашингтон напередодні, під час спілкування з українською громадою у столиці США заявив: «У нас буде фантастична програма. Дуже важливо, що моя зустріч як Президента України в Білому домі відбудеться раніше, ніж зустріч Путіна. Для того щоб всі були озброєні інформацією, щоб нікому не залишити шансу на несправедливість».

Разом з Президентом до Вашингтона прибули Ірина Геращенко, Павло Клімкін, Ігор Насалик, Володимир Омелян, Костянтин Єлисєєв, Дмитро Шимків, Віктор Муженко.

Порошенко поінформував, що під час візиту проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом, держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, міністром оборони Джеймсом Меттісом, керівництвом міністерства торгівлі та міністерства енергетики США, а також з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду і президентом Світового банку.

«Ще не було такого потужного візиту. Він важливий для того, щоб ми мали можливість поспілкуватися і з приводу нашої співпраці у сфері безпеки, політики та економіки», — сказав глава української держави.

Президент зауважив, що Україна має дуже міцну двопартійну підтримку в Конгресі США. Він також відзначив, що чудовим подарунком стало і рішення Сенату США про запровадження нових санкцій проти Росії. За його словами, санкції — це цивілізований механізм примусити агресора забратися із України, вивести війська і техніку.

Ми звернулися до американського та українського експертів з проханням прокоментувати значення зустрічі Президента України з главою Білого дому і розповісти, який месидж має донести Порошенко Трампу.

«УКРАЇНСЬКИЙ ЛІДЕР ПОВИНЕН ПІДТВЕРДИТИ НАМІРИ ПРИСКОРИТИ РЕФОРМИ»

Стівен ПАЙФЕР, старший науковий співробітник Інституту Брукінгза, Вашингтон:

— Найважливіше стосовно візиту Президента Порошенка до Вашингтона — це те, що він зможе зустрітися з президентом Трампом та віце-президентом Пенсом і висловити свої погляди на українсько-російський конфлікт, перш ніж президент Трамп побачить президента Путіна на полях саміту G20 у Німеччині. За останні п'ять місяців чиновники адміністрації Трампа висловлювали підтримку Україні і заявили, що Сполучені Штати підтримуватимуть пов'язані з Україною санкції щодо Росії й засуджують продовження незаконної окупації Криму.

Зустріч у Білому домі надасть Президентові Порошенку можливість безпосередньо почути від президента Трампа свою думку про українсько-російський конфлікт. Що ж до месиджу, який має принести Президент Порошенко, то український лідер повинен підтвердити наміри уряду прискорити економічні реформи і серйозно боротися з корупцією, тобто щодо тих сфер, у яких Київ не просунувся так далеко й ефективно, як мав би. Він повинен намагатися залишити у президента Трампа враження, що Україна може і буде історією успіху, що, підтримуючи Україну, адміністрація Трампа підтримуватиме переможця.

«ДУЖЕ ВАЖЛИВО ДОНЕСТИ ДО АМЕРИКАНСЬКОГО ПРЕЗИДЕНТА ОБ’ЄКТИВНУ КАРТИНУ…»

Олександр МОЦИК, екс-посол України в США, Київ:

— По-перше, надзвичайно важливо, що зустріч Трампа з нашим Президентом відбудеться раніше, ніж з Путіним. Це надзвичайно важливо, адже у світі дуже добре знають, що Путін є неперевершеним майстром маніпуляцій. Тому дуже важливо донести до американського президента безпосередньо і до чинної американської адміністрації ту об’єктивну картину, яку ми маємо у зв’язку з російською агресією проти України, окупацією і спробою анексії Криму, а також окупацією та війною на Донбасі.

По-друге, візит справді історичний і надзвичайно масштабний, тому що на Президента чекають повномасштабні й комплексні переговори з президентом Трампом, віце-президентом Пенсом, державним секретарем Тіллерсоном, міністром оборони Маттісом, міністром енергетики та міністром торгівлі. Тобто весь комплекс найважливіших на сьогодні українсько-американських відносин буде обов’язково обговорено. Перш за все, це ситуація в Криму і на Донбасі, виконання Мінських домовленостей. У цьому сенсі є надзвичайно актуальним те, що Президент Порошенко зможе донести повністю інформацію про те, як відбувається хід переговорів у «мінському» форматі і що Росія не виконала на сьогодні жодного пункту з пакета Мінських домовленостей.

Безперечно, в перебігу переговорів з американською адміністрацією українською стороною буде порушено питання надання летальної зброї та інших видів допомоги в оборонній сфері. Крім того, слід очікувати порушення питання ухвалення безпекової угоди, подібної до Договору про безпеку між США та Японією, який було ухвалено 1951 року. Над цим питанням Україна працює від самого початку російської агресії.

Звичайно, будуть обговорюватись питання подальшої допомоги з боку Сполучених Штатів в економічній, фінансовій та енергетичній сферах. Думаю, що ця допомога буде продовжена в контексті попередньої допомоги, яка надавалась адміністрацією Обами. У Порошенка заплановано дві нагальні надважливі зустрічі з директором МВФ Крістін Лагард та президентом Світового банку Джимом Кімом. Ці переговори важливі в контексті реформ, які проводить Україна, і в контексті виходу з кризи та серйозного старту економічного розвитку нашої країни.

Я переконаний, що цей візит матиме велике значення для подальшого розвитку співпраці між нашими країнами та співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, і загалом для розвитку ситуації в нашому регіоні.

Слід відзначити, що наші відносини зі США — це не дорога з одностороннім рухом. Ми зараз справді потребуємо допомоги Америки, а й водночас потребуємо лідерства США в тандемі з Європі щодо зупинення російської агресії та відновлення територіальної цілісності України, включаючи Донбас і Крим. Росія в найбрутальніший спосіб порушила міжнародне право, принципи і норми Статуту ООН, фактично знехтувала Гельсінським заключним актом, принципами Будапештського меморандуму. Аби ми й далі могли говорити, що світом править міжнародне право, то потрібно, по-перше, щоб Росія понесла відповідальність за свої злочини, і, по-друге, дія міжнародного права має бути відновлена стосовно України. А зі свого боку, Україна сьогодні захищає не тільки свою землю, а й Європу, європейські цінності та принципи демократії. Відтак Україна є форпостом опору російській агресії. І в цьому контексті ми виконуємо дуже важливу місію, сприяючи у зміцненні демократії та захисту європейських цінностей.

Україна розташована в досить важливому регіоні для Європи і для Америки, на перехресті Європи та Азії, перехресті північних та південних транспортних коридорів і шляхів. І від того, наскільки буде успішною Україна, наскільки ми зможемо провести реформи і наскільки будемо успішними в тому, щоб відновити територіальну цілісність і розвиватися швидкими темпами, від цього багато в чому залежатиме подальший розвиток усього європейського континенту. Європа без України не є завершеним проектом. Ми про це говорили раніше і це повторюємо сьогодні. А зараз це особливо актуально в контексті того, що ми боремось проти іноземної агресії.

Микола СІРУК