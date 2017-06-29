Київ — Вашингтон — Брюссель: візит у стратегічному трикутнику

Ми навчилися впливати на зовнішньополітичні рішення у світовій політиці

Під час зустрічі у Вашингтоні Дональд Трамп запитував українського Президента: «Петре, чим тобі допомогти?». «Це позиція справжнього партнера і друга України», — зізнався під час інтерв’ю українським телеканалам у Києві Петро Порошенко. Він заявив, що президентське рукостискання було «рукостисканням партнерів», а загальна атмосфера переговорів — «дуже дружньою й партнерською».

НАША КРАЇНА ОБ’ЄДНАЛА ВЛАДУ США

Петро Порошенко розповів, що одним з основних завдань його візиту до Вашингтона було поінформувати стратегічних партнерів — нову адміністрацію США і самого Дональда Трампа про ситуацію в Україні та на окупованих територіях. «Це не просто перша зустріч, знайомство лідера Сполучених Штатів Америки і вашого покірного слуги. Ми мали дуже важливе завдання обмінятися думками і озброїти Вашингтон аргументами напередодні багатосторонніх і двосторонніх зустрічей, які відбудуться в Гамбурзі у форматі «Великої двадцятки», — пояснив глава держави. На його переконання, українській делегації вдалося це завдання виконати, бо вона надала не просто аргументи, а докази — фотокартки, карти, документи, шеврони й багато інших речей, які доводять російську присутність на Донбасі.

Петро Порошенко переконаний, що своїм візитом до Вашингтона він досяг «дуже важливої мети. На сьогодні можемо говорити, що Україна має підтримку не лише на рівні Конгресу й Сенату США, це вже підтримка виконавчої влади, тобто де-факто можна говорити, що Україна об’єднала всю Америку», — цитує Президента департамент прес-служби АП.

ПЕНТАГОН СТЕЖИТЬ ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ

Президент повідомив журналістам, що найближчим часом очікується візит до України міністра оброни США Джеймса Меттіса й підписання важливих угод про співпрацю в оборонній галузі. Він наголосив, що процес надання Україні оборонної зброї «активно просувається». За його словами, було досягнуто домовленості про завершення підготовки угоди про постачання оборонної зброї, угоди про військово-технічну співпрацю, співпрацю в науково-дослідних розробках та угод у багатьох інших напрямах.

Глава держави окремо зупинився на своїй зустрічі з очільником Пентагона. Він розповів, що в оборонному відомства США дуже добре поінформовані про стан справ у Збройних силах України, й запевнили, що робитимуть усе можливе для розширення оборонної співпраці та вирішення питання про надання нашій країні оборонної зброї. Під час перемовин Президент звернув увагу, що в кабінеті міністра оборони у Пентагоні висять годинники, які показують час у десяти точках світу. Серед них є той, який показує час за Києвом. На переконання Петра Порошенка, це свідчення того, що Україна є пріоритетом для США зокрема в оборонній політиці.

Щодо своїх зустрічей у міністерстві енергетики США Петро Порошенко повідомив, що для зміцнення енергетичної безпеки Україна збільшить частку постачання американського ядерного палива. Крім того, він повідомив, що триває будівництво заводу з переробки відпрацьованого ядерного палива, що зменшить залежність України від РФ у цій сфері, також про те, що є домовленість про постачання в Україну американського вугілля. «Ми матимемо гарантоване постачання щонайменше двох мільйонів тонн вугілля», — пообіцяв він, наголосивши, що вугілля з Пенсільванії постачатимуть за конкурентними цінами. Важливим у співпраці з міністерством енергетики США Президент назвав і домовленість про візит міністра Ріка Перрі в Україну в серпні. За його інформацією, на порядку денному питання участі американських компаній у приватизації енергетичних підприємств як енергозбуту, так і енергогенерації.

МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ ДЕМОНСТРУЮТЬ ЄДНІСТЬ

У червні США та Євросоюз оголосили про продовження санкцій, запроваджених проти Росії через її агресивну політику щодо України. За словами Петра Порошенка, Вашингтон і Брюссель продемонстрували в цьому питанні єдину позицію і Україна цінує таку солідарність.

Глава держави не погодився з думкою деяких експертів, що Палата представників Конгресу США хоче загальмувати антиросійські санкції, підтримані Сенатом, щоб так, мовляв, пом’якшити їх. За його словами, в Конгресі існує повна підтримка санкцій і дискусії тривають виключно про повноваження Президента США щодо того, чи має він право одноосібно скасовувати санкції, чи для цього необхідне обговорення в Сенаті.

У контексті продовження чинних санкцій проти Кремля та запровадження нових глава держави акцентував на питанні обмежень, пов’язаних із проектом «Північний потік-2». «Це надзвичайно серйозна загроза для України, яку формує Російська Федерація, головна мета якої аж ніяк не економічна чи енергетична», — наголосив Президент. За його словами, проект «Північний потік-2» має на меті позбавити Україну двох мільярдів доларів, які вона отримує за транзит російських енергоносіїв. «Це помста за Стокгольм, за рішучі антикорупційні реформи в енергетичній сфері, і США продемонстрували нам повну підтримку», — зазначив Петро Порошенко.

Президент розповів журналістам і про свій візит до Брюсселя на з’їзд Європейської народної партії, якому передував саміт ЄС, де було ухвалено рішення про продовження антиросійських санкцій. «Я дуже вдячний лідерам 28 країн-членів Євросоюзу за одностайне рішення про продовження санкцій проти Російської Федерації через невиконання Москвою мінських угод», — заявив Петро Порошенко.

Під час візиту до Брюсселя, за його словами, керівництво Євросоюзу продемонструвало, що не просто вивчає українську мову, а дуже добре нею володіє, маючи на увазі виступ Президента Європейської ради Дональда Туска, який звернувся до присутніх українською. «Це вперше Україна почала відігравати важливу роль у порядку денному ЄС після того, як наша країна тривалий час була об’єктом зовнішньої політики, нині вона справді впливає на ключові зовнішньополітичні рішення світу», — резюмував глава держави.

Вікторія ВЛАСЕНКО