Дипломатичний успіх України

Як тепер втілити домовленості президентів Порошенка і Трампа у конкретні досягнення

В Україні покладали великі надії на першу очну зустріч та переговори Президента України Петра Порошенка з Главою Білого дому Дональдом Трампом. І виглядає так, що українському лідерові вдалося знайти підхід до непростого характеру президента США і заручитися його підтримкою у протистоянні російській агресії.

«Порошенко тримався речей, які подобаються Трампу: 1) асоціював Україну з командою переможців, сказавши: «Україна є успішною»; 2) підлестив, сказавши: «ваше лідерство викликає захоплення». Так охарактеризував дії українського лідера на своїй сторінці у Twitter кореспондент The New York Times Ендрю Креймер.

Підтвердженням успішності візиту Порошенка також є слова самого Трампа, який на прес-конференції в Білому домі зазначив: «Ми мали надзвичайно добру дискусію, ці переговори продовжаться протягом дня. Я вважаю, було досягнуто значного прогресу».

Треба відзначити, тим часом як тривали переговори Порошенка з Трампом, речник Білого дому Шон Спайсер заявив на щоденному брифінгу у Вашингтоні, що санкції проти Російської Федерації продовжаться, доки вона не виведе свої війська та бойовиків із Донбасу.

Сам Порошенко, коментуючи в інтерв’ю каналу Fox News результати «повноцінної, дуже детальної зустрічі» з Трампом, зазначив також: «З боку США ми отримали тверду підтримку суверенітету, територіальної цілісності й незалежності нашої держави, а також продовження реформ в Україні».

При цьому Порошенко так охарактеризував главу Білого дому: «На моє особисте відчуття, він є чудовим лідером, він має велику харизму, має сильну політичну волю та є справжнім другом України, який допоможе мені принести мир у мою країну. Це надзвичайно важливо».

Він також наголосив, що другою важливою частиною у відносинах двох країн є історія успіху реформ в Україні. «І тут ми говоримо про ефективну взаємодію у впровадженні економічних реформ: від поставок вугілля із Пенсільванії українським електростанціям — до зрідженого газу із Луїзіани для української газотранспортної системи та співпраці у сфері атомної енергетики», — сказав Порошенко.

Під час зустрічей з держсекретарем Президент України представив пропозиції щодо активнішого залучення США до мирного процесу на Донбасі й обговорив шляхи надання Україні оборонного озброєння. Зі свого боку, Тіллерсон підтвердив готовність США сприяти мирному врегулюванню ситуації на Донбасі, а також збереженню санкцій проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Міністр оборони Джеймс Меттіс під час зустрічі з Петром Порошенком заявив про повну підтримку України й виступив за збереження санкцій проти Росії як країни-агресора. В ході переговорів у Пентагоні сторони обговорили пріоритетні кроки заради зміцнення оборонного потенціалу України за програмою розвитку стратегічного партнерства зі США та поглиблення двосторонньої співпраці в оборонній сфері.

У представництві України при ЄС повідомили на своїй сторінці у «Фейсбуці»: «Одразу після амбітного візиту до США очікуємо Президента України в Брюсселі». Як повідомила прес-служба Президента України, глава держави зустрінеться з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської народної партії Джозефом Долем, а також іншими лідерами держав-членів ЄС. Крім цього, Президент України візьме участь у розширеному саміті Європейської народної партії. Глава держави поінформує співрозмовників про загострення безпекової ситуації на Донбасі, стан виконання та конкретні випадки порушення російською стороною Мінських домовленостей задля забезпечення позитивного рішення Європейської Ради щодо продовження секторальних санкцій проти Росії.

«США МАЮТЬ БІЛЬШЕ ДОПОМОГАТИ УКРАЇНІ ЗАХИЩАТИСЯ ВІД ТРИВАЮЧОЇ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ»

Джон ГЕРБСТ, голова Євразійського центру Діну Патричіу в Атлантичній раді США, екс-посол США в Україні, Вашингтон:

— Дуже добре, що Президент Порошенко зустрівся з Главою Білого дому до зустрічі американського лідера з Путіним. Однак Дональд Трамп вирішив обмежити значення цієї події, значно скоротивши формат зустрічі з Порошенком.

Якщо ж згадати дуже стисле повідомлення про цю зустріч на сайті американського президента, то, мабуть, короткість цієї зустрічі була жестом Трампа Москві. Водночас, що є значно важливішим, Трамп оголосив про додаткові санкції проти Росії якраз перед зустріччю з Президентом України. І як баланс, це було на користь України.

Трамп небагато говорив про агресію Москви в Україні. Зате про це говорили його старші радники. Дуже добре, що Президент Порошенко мав тривалі зустрічі з віце-президентом Пенсом та міністром оборони Маттісом.

Питання можливих дій адміністрації США щодо українсько-російського конфлікту ще вирішується. Добре, що Сенат США ухвалив сильний законопроект, який передбачає посилення санкцій проти Росії і Трамп запровадив також власні санкції. Але адміністрація США має запропонувати більше економічної допомоги Україні в обмін на серйозні реформи.

Президент Порошенко як реформатор діє краще, коли його підтримує Захід. Тож США мають робити більше, щоб допомогти Україні захиститися від триваючої російської агресії.

«ЦЕ СТВОРЮЄ ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ УСПІШНОЇ ВЗАЄМОДІЇ»

Адріан КАРАТНИЦЬКИЙ, старший співробітник Атлантичної ради США, керівний партнер Myrmidon Group LLC:

— Найважливіші сигнали під час зустрічей Порошенка у Вашингтоні були такими: оголошення адміністрацією США про розширення санкції проти російських підприємців та посадових осіб, коментар Шона Спайсера про те, що санкції залишаються доти, доки російські війська залишаються на території України, а також факт зустрічі Трампа з Порошенком, яка передувала зустрічі американського президента з Путіним. Зрозуміло, що Трамп делегує відносини з Україною віце-президенту, міністру оборони та держсекретарю. Але це не відмова від відповідальності, а, навпаки, бажання США докладно та всебічно підтримувати відносини з Україною і серйозно ставитися до російської загрози. Президент Трамп орієнтується на внутрішній порядок денний та власні політичні проблеми. Отже, делегування обов’язків має сенс.

Загальна атмосфера зустрічі Трампа з Порошенком була позитивною. Лідери посміхалися один одному і, здавалось, почувались комфортно. У підсумку, це була хороша зустріч та дипломатичний успіх України. Згідно з повідомленням на сайті США, передбачені наступні детальні зустрічі. Але оскільки між Росією та США посилюється напруженість щодо Сирії, то я не бачу жодної спроби Трампа шукати зближення з Путіним, що означає тверду підтримку України.

Важливий візит Порошенка, як і попередній візит до Вашингтона спікера Верховної Ради Андрія Парубія, вибудовують дуже сильну підтримку України в Конгресі. А це створює підґрунтя для успішної взаємодії між США та Україною.

Крім того, зараз є ймовірність укладення угоди про безпеку між США та Україною. У Конгресі посилюються проукраїнські позиції, як і рух на підтримку боротьби з корупцією у зв’язку з новими справами, пов’язаними з правопорушеннями депутатів.

«ДЛЯ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН ЗАМАЛО ОДНОРАЗОВОГО КОНТАКТУ, ХОЧ І В ОВАЛЬНОМУ КАБІНЕТІ»

Альона ГЕТЬМАНЧУК, директор Інституту світової політики, Київ:

— Результативність візиту Президента Порошенка у США варто оцінювати з погляду того, яке завдання-максимум ставила перед собою українська сторона. Якщо просто зустрітися з Трампом раніше, аніж з Путіним, то візит уже варто вважати успішним. Якщо ж заручитись безумовною підтримкою Вашингтона у війні з Росією та проведенням реформ в Україні, то тут результати візиту стануть зрозумілими дещо пізніше.

Безперечно, сам факт зустрічі Порошенка з Трампом дає підстави говорити, що український Президент недаремно відвідав Вашингтон. Варто визнати, що ще кілька місяців тому шанси на таку зустріч до переговорів з Путіним були доволі низькими. Під кутом зору дипломатії символів, яку продовжує сповідувати Київ, зокрема, й в американському напрямку, така зустріч є важливим символом. Вона означає, що американський президент, хоч і під пресингом внутрішньополітичної кон’юнктури, вимушений демонструвати: Україну та її позицію ніхто в Білому домі не списує з рахунків. Наскільки ця позиція буде врахована в майбутньому під час переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, це вже інше питання. Відповідь на нього залежатиме від низки чинників. І від того, наскільки переконливим був Президент Порошенко у донесенні українського бачення врегулювання конфлікту, окресленні наших «червоних ліній». І, до речі, від того, наскільки вдалося президентам знайти спільну мову, якою мірою виникла між ними своєрідна «хімія». Поки що важливо, що була підтверджена позиція нової адміністрації на користь вирішення конфлікту в нормандському форматі і за логікою Мінських домовленостей, до виконання яких прив’язане питання санкцій.

Хотілось би, щоб зустріч у Білому домі в перспективі мала не лише символічний, а й практичний результат у тому, що стосується двостороннього українсько-американського трека, на якому важливо принаймні утримати статус-кво, щонайменше зберегти той рівень залучення США до процесу реформ і дієвої підтримки у вигляді різних програм, перш за все, тих, які стосуються модернізації українських Збройних сил. У цьому контексті важливо, що фактично у всіх повідомленнях після зустрічей Порошенка у Вашингтоні фігурували повідомлення про обговорення з Президентом України не лише безпекової ситуації, а й питання реформ та антикорупційних зусиль України.

Зрозуміло, що для розвитку відносин замало одноразового контакту, хоч і в Овальному кабінеті. Потрібен постійний діалог на високому рівні. Саме тому важливо, щоб високопоставлений представник адміністрації США найближчим часом відвідав Україну з відповідним візитом. Переконана, що по-справжньому зрозуміти позицію України можна, лише перебуваючи в Україні.

Микола СІРУК