«США поруч з Україною»

Чотири висновки з першого за десять років візиту глави Пентагону до Києва

Перший за останні десять років візит до України Міністра оборони США Джеймса Меттіса, як очікувалось, викликав значний інтерес. Переговори українського президента Петра Порошенка з главою Пентагона стали другою подією дня після параду на честь Дня незалежності.

Генерал Меттіс у супроводі кортежу з десятка автомобілів прибув точно о 12:00 до Адміністрації Президента, як і було заплановано. Самі переговори і зустріч тривали майже на двадцять хвилин довше.

Понад тридцять телекамер і майже два десятки журналістів зібрались у залі на Банковій, де традиційно Президент і його гість дають прес-конференцію чи виголошують заяви після завершення переговорів.

Якщо під час першого візиту до нашої країни глави держдепартаменту Рекса Тіллерсона українцям було важливо почути заяву про беззастережну підтримку України з боку нової адміністрації, яку очолює Дональд Трамп, то цього разу інтрига візиту глави Пентагону до України полягала в тому, чи буде оголошено про домовленість надання Сполученими Штатами Україні летальної оборонної зброї.

Тому в даній ситуації є, як кажуть, дві новини: одна хороша і друга погана. Почнемо з першої. Справді, дуже важливо, що міністр оборони здійснив цей візит, як зазначив український Президент у своєму виступі, на виконання домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту Порошенка до Вашингтону.

По-друге, важливо, що очільник американського оборонного відомства був присутнім на параді. Це справді важливий сигнал підтримки Сполученими Штатами України, як і присутність підрозділу американських військ на військовому параді.

І по-третє, важливою є коротка чотирихвилинна заява міністра оборони США на спільній прес-конференції з Президентом України.

Генерал Меттіс розпочав свою заяву зі слів, що на Майдані під час параду він отримав відчуття незалежності та свободи. «І це нагадало мені, що американці не сприймають як даність те, за що країна так довго боролась»,- сказав він, зазначивши, що для нього було честю стояти поруч з президентом у День незалежності.

Вважаючи важливим кожне слово, сказане главою Пентагону, далі пропонуємо його виступ без купюр.

«Не сумнівайтесь, Сполучені Штати стоять поруч з Україною і підтримують у намаганні зберегти свою територіальну цілісність, а також міжнародне право загалом. Ми не сприймаємо і не сприйматимемо захоплення Росією Криму, і попри заперечення нею ми знаємо, що вона намагається перекроювати міжнародні кордони за допомогою сили, підриваючи суверенітет вільних країн у Європі.

Росія поставила на кін свою репутацію, коли вони сприйняла мінські домовленості, які вимагають негайного припинення вогню, виведення всіх важких озброєнь, забезпечення спостерігачам ОБСЄ безперешкодного доступу на всю територію Донбасу.

У 1994 році Росія разом зі США, Великою Британією та Україною підписала Будапештський меморандум, який надав запевнення, що всі сторони будуть шанувати незалежність України, її суверенітет у рамках її кордонів. І в цьому меморандумі Росія брала зобов’язання не використовувати силу в обмін на рішення України віддати свою ядерну зброю.

У 1997 році при ухваленні пакту з НАТО Росія погодилась не використовувати силу один проти одного чи проти інших держав, не порушувати їх суверенітет та територіальну цілісність. На жаль, не тільки не дотримувалась букви, але й духу у своїх міжнародних зобов’язаннях.

Союзники США будуть продовжувати тиснути на Росію, щоб вона дотримувалась виконання мінських домовленостей. І наші санкції залишатимуться у силі, допоки Москва не зробить відступ у своїх діях. Як заявив Трамп, США залишаються відданими дипломатичним зусиллям вирішити конфлікт на сході України.

Як заявив держсекретар Тіллерсон, перебуваючи у липні у Києві, США виступають за відновлення територіальної цілісності, суверенітету України та забезпечення безпеки для всіх її громадян, незалежно від національності, етнічного походження чи релігійних віросповідань.

Ми, Сполученні Штати, розуміємо виклики, які пов’язані з російською агресією. Разом з нашими союзниками ми залишаємось відданими у підтриманні міжнародних норм і зміцненні стабільності у світі після трагедії Другої світової війни.

Пане Президенте, ми продовжуємо підтримувати Україну і посилювати спроможності ваших збройних сил, щоб захищати вашу країну, український народ. Ми аплодуємо відданості України реформам і модернізації оборонного сектора відповідно до стандартів НАТО, що зробить українські Збройні сили більш оперативно сумісними з силами Альянсу і більш ефективними. Стратегічне партнерство між США та Україною триває понад 25 років, поділяючи спільні безпекові інтереси та цінності», - наголосив Меттіс.

А тепер про погану новину. Скоріше за все, домовленості про постачання Сполученими Штатами Україні летальної зброї не було досягнуто.

На конкретне запитання журналістів, чи обговорювалось під час переговорів надання Україні летальної оборонної зброї, Президент Порошенко дав ухильну відповідь. Він, зокрема, зазначив, що обговорювались усі питання оборонної співпраці, включаючи розширення наших оборонних спроможностей, у тому числі військово-технічна співпраця.

За його словами, дійсно, під час розмови було досягнуто домовленості про те, що у нас буде активний діалог щодо забезпечення оборонних можливостей України.

«І це стосується, - продовжив він, - не тільки і не стільки постачання летального озброєння, а й забезпечення всебічних оборонних можливостей, включаючи засоби радіоелектронної боротьби, які збільшують ефективність дій наших збройних сил у оборонній сфері».

Президент зазначив, що обговорення питання з надання летальної зброї до ухвалення остаточного рішення потребує тиші.

«Як президент я задоволений тим, як відбувається обговорення та дискусія з цього питання. Я бачу абсолютно чітку позицію нашого стратегічного партнера – Сполучених Штатів Америки, і прогрес у цьому напрямку мене як президента задовольняє», - сказав він.

Меттіс розпочав відповідь на це питання словами, що стратегічні відносини, які ми маємо, не можуть залишатися постійними, вони можуть ставати або слабшими, або сильнішими. «Будучи тут, - продовжив генерал, - я наголошую, що ми хочемо посилити відносини між нашими двома країнами. Я приїхав сюди, щоб краще зрозуміти, як солдати стоять на передовій, і ми схвалюємо реформи оборонної сфери. Кілька тижнів тому ми ухвалили новий пакет допомоги на суму 175 млн. доларів на спеціальне обладнання, яке може бути використано для захисту країни. І загальна сума нашої допомоги за останні три роки сягає 750 млн. доларів. І ми тут, щоб допомогти вам. Що стосується летального оборонного озброєння, ми це питання активно розглядаємо. І коли я повернусь додому, ознайомившись із ситуацією, я викладу дуже чітко і специфічно держсекретарю і президенту свої рекомендації з цього питання».

Відповідаючи на запитання-репліку журналіста The New York Times про те, що адміністрація попереднього президента США Барака Обами стверджувала, що надання летального озброєння типу "Джавелін" може спровокувати Росію, міністр оборони США сказав: «Оборонна зброя не може кого-небудь провокувати, хіба якщо ви є агресором. А Україна не є агресором, вона б'ється на своїй території. Що стосується моїх дискусій з міністром оборони і президентом з цього питання, то вони були конфіденціальними, тому я не можу ними поділитися зараз».

Тим часом Президент Порошенко у відповіді на запитання американського журналіста, скільки російських військ є на окупованій території Донбасу і яких кроків очікує Київ від Москви, сказав наступне: «Зараз на окупованій території Донбасу перебуває мінімум 3 тис. рос. солдат. А серед 39 тис. військ, які перебувають на окупованій території, є російські командири, починаючи з рівня взводу, і все це є свідченням того, що на Донбасі заправляють росіяни, а значить, вони несуть за все відповідальність.

Україна очікує від Росії наступних кроків: припинення вогню, виведення російських військ та озброєнь і забезпечення безперешкодного доступу місії ОБСЄ до всієї території і припинення постачання нових озброєнь через російсько-український кордон, не контрольований Україною. Бажаною є присутність миротворчих сил ООН, що сприяло б створенню належних безпекових умов для просування політичного треку мирного процесу».

Окрім того, Порошенко розповів, що під час переговорів з Меттісом було порушено питання Криму. «Вдячний за чітку і незламну позицію у цьому питанні: Крим є, був і буде українським і має бути повернутий Україні. Іншого способу припинити перетворення півострова на територію несвободи, військову базу не існує», - зауважив він.

Підсумовуючи, можна сказати: добре, що у нас побував міністр оборони США, який є другом України. Добре, що він жорстко ставиться до Росії, чітко називаючи її агресором, і заявляє, що санкції не буде скасовано, поки Росія не припинить агресію і не поверне Крим. Однак, як відомо, головне рішення у США ухвалює президент, тож доводиться сподіватись, що генерал Меттіс і держсекретар Тіллерсон зможуть переконати президента Трампа в необхідності надати Україні летальну оборонну зброю, що буде досить сильним сигналом для Путіна, що Америка не тільки словами, а й на ділі допомагає Києву, у даному випадку летальним оборонним озброєнням, яке точно відіб’є бажання Москви від подальшої агресії.+

Микола СІРУК



