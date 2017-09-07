Україна розраховує на пожвавлення інвестиційної співпраці з США

Україна високо цінує стратегічне партнерство із Сполученими Штатами Америки і розраховує на пожвавлення інвестиційної співпраці з США у сфері енергетики, малого й середнього бізнесу та транспорту. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з головою Корпорації закордонних приватних інвестицій США (Overseas Private Investment Corporation, OPIC) Реєм Вошберном. Голова OPIC вступив на посаду в серпні поточного року і відвідує Україну вперше.

«Україна сьогодні знаходиться у процесі трансформації. Ми подолали економічне падіння і вийшли на сталий економічний ріст. Нам треба проводити структурні реформи – задля подальшого зміцнення та динамічного розвитку. Ми говоримо про якісне перезавантаження держави, і для цього потрібні інвестиції. - сказав Глава Уряду. – Американські інвестиції займають особливе місце. Ми в постійному діалозі з Американською торговельною палатою, з Посольством США – активно взаємодіємо з ними в питаннях розвитку ділового клімату».

У свою чергу Глава OPIC повідомив, що Корпорація має великий інтерес до реалізації одразу декількох проектів в Україні, а саме – розвитку малого й середнього підприємництва, співпраці с державним енергохолдингом «Енергоатом», розвитку вітрової енергетики у південних областях, зокрема в Запоріжжі, а також в модернізації рухомого складу «Укрзалізниці». Окрема увага – проектам у секторі портової інфраструктури та організації поставок енергоресурсів, зокрема вугілля, з США.

«Проекти з підтримки малого та середнього бізнесу вже започатковані. Інші ініціативи знаходяться на фінальних стадіях переговорів», - сказав Рей Вошберн. Він додав, що обсяг фінансування проектів з «Енергоатомом» становить не менше 250 млн дол, а проектів вітрової енергетики – близько 400 млн дол. «США хочуть бачити Україну економічно сильною, розвинутою країною», - зазначив Глава OPIC.

Прем’єр-міністр України подякував американській стороні і підкреслив, що наразі спільне завдання – «не розчарувати ані громадян України, ані партнерів».

До речі, за 6 місяців поточного року товарообіг між Україною та США сягнув $2,5 млрд. Обсяг інвестицій за той же період – 537 млн дол.

Корпорація закордонних приватних інвестицій (Overseas Private Investment Corporation, OPIC) є федеральним агентством США, що надає інвестиційні послуги підприємствам малого, середнього та великого американського бізнесу у 140 країнах, що розвиваються.

OPIC почала здійснювати операційну діяльність у 1971 році та сьогодні існує як незалежне агентство у структурі виконавчої влади Федерального уряду. Обсяг операцій корпорації перевищив 150 млрд дол. В Україні ОРІС працює з 1995 року, і за цей час було реалізовано понад 20 проектів в таких галузях, як агробізнес, телекомунікації, готельний бізнес, роздрібна торгівля, утилізація озброєнь тощо.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,

«Українське Слово»