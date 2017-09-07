Конгрес політично та фінансово підтримуватиме Україну

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із делегацію Конгресу США на чолі з Головою Підкомітету з питань зовнішньополітичної діяльності, закордонних операцій та пов'язаних програм Комітету з питань асигнувань Палати представників Конгресу Гарольдом Роджерсом.

Петро Порошенко висловив вдячність за провідну роль Конгресу США у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Зокрема, він відзначив прихильну позицію представників Комітету з питань асигнувань у питанні виділення коштів на програми підтримки України у проекті бюджету США на 2018 рік.

Петро Порошенко також закликав розглянути можливість збільшення асигнувань на програми безпекової допомоги Українській державі, включаючи надання озброєнь оборонного характеру, а також лікування та реабілітацію українських військовослужбовців.

Члени Конгресу запевнили, що продовжуватимуть політично та фінансово підтримувати Україну у її боротьбі за відновлення суверенітету та територіальної цілісності, а також реформаторські зусилля української влади.

Президент України також висловив сподівання на підтримку конгресменами зусиль України, спрямованих на офіційне визнання США Голодомору 1932-1933 років геноцидом Українського народу.

Американські конгресмени привітали із очікуваним набуттям чинності, починаючи з 1 вересня, Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Глава держави висловив солідарність з американським народом у зв’язку з негативними наслідками урагану «Харві», який вирував у штаті Техас.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,

«Українське Слово»