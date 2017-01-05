Передріздвяназустрічз духовенством

У головному бюро УАФКС “Самопоміч” відбулась традиційна передріздвяна зустріч з духовними провідниками української громади Чикаго та його передмість. Разом за святковою вечерею зібрались представники різних релігійних конфесій УГКЦ, УПЦ КП, УПЦ у США, Української Баптистської та П’ятидесятницької церков.

Урочисто промовою відкрив зустріч президент дирекції Михайло Р. Кос., привітавши всіх присутніх від імені дирекції, керівників та працівників. Багато років поспіль “Самопоміч” підтримує цю чудову традицію, мета якої, зі слів президента, – подякувати духовенству за їхню велику працю, що гуртує духовно нашу громаду.

Також д-р Кос з гордістю відмітив, що Фундація “Самопоміч”, головою якої є Ореста Фединяк, щороку виділяє чималі кошти на підтримку українських церков. Отже, члени Кредитівки “Самопоміч”, без яких така підтримка була б неможливою, безпосередньо допомагають своїм церковним організаціям.

2016 рік виявився насиченим і цікавим на події. По-перше, США обрали нового президента, який керуватиме наступних чотири роки, і ми мусимо молитися, щоб правління було вдалим і корисним для усіх. А по-друге, Каса “Самопоміч” святкує цього року своє 65-ліття.

Д-р Михайло Кос представив усіх членів дирекції поіменно.

Після цього президент установи, виконавчий директор Богдан Ватраль, продовжуючи слова президента дирекції, у свою чергу привітав усіх душпастирів за спільну вечерю та подякував за їхню нелегку працю, за те, що вони сумлінно поширюють слово Боже між нами та зберігають у своїх релігійних громадах прадідівську віру, українську мову й культуру. УАФКС “Самопоміч” протягом 65 років працює над тим, щоб у діаспорі зберігалась наша культура, мова, українська пісня, всіляко підтримуючи українські церковні, культурні та молодіжні організації. Багато з нас, зауважив президент, є зажуренi подіями, що відбуваються в Україні, тому завдання української діаспори - допомогти не тільки собі, але й Україні на її важкому шляху становлення як незалежної, демократичної і вільної держави.

Пан Ватраль поіменно представив теперішню управу Каси та подякував дирекції, контрольній комісії, комітетам й усім працівникам за роботу, яку вони роблять, щоб установа росла і розвивалася.

Присутні хвилиною мовчання вшанували спочилого у Бозівладику Стефана Ричарда Семенака - людину з великим серцем.

Настоятель катедри св. Андрія ПервозваногоУПК КПмитрофорний протоієрей Віктор Полярний, наслідуючи приклад владики, розпочав подальшу частину зустріч колядкою “Бог Предвічний”.

Генеральний консул України в ЧикагоЛариса Герасько подякувала Кредитівці “Самопоміч” та священнослужителям за підтримку ініціатив, за те, що вони надихають українців не бути байдужими до важливих подій у нашій громаді. Пані Лариса привітала всіх з Різдвяними святами та побажала веселого та щасливого Нового року, а також висловила сподівання на подальшу плідну співпрацю Генерального консульства України в Чикаго з громадою під час проведення низки заходів, запланованих у 2017 році.

Володимир Тюн, менеджер відділу маркетинґ, у своєму привітальному слові сказав, що духовенство скріплює нашу українську душу, з якої твориться наша віра та українська ідентичність. У громаді також є організації, які дбайливо зберігають і передають це українське культурне надбання з покоління в покоління. Між ними, без сумніву, є і Каса “Самопоміч”, яка через багато років свого існування не тільки надавала фінансову допомогу українським організаціям, але й моральну та фізичну, задокументуючи найважливіші події у церквах й інших групах та поширюючи славу про нашу високу духовність й українські звичаї по цілому світі. Пан Тюн пригадав також слова преосвященного владики Інокентія, який у своєму архієрейському привітанні на “Веселих днях” на Оселі біля озера Раунд Лейк сказав такі слова: “Люди, не давайте ваші гроші до чужих установ, які збагачуються на цьому, але давайте їх до “Самопомочі”, де ті гроші поможуть вам і нашій громаді”... Тож пан Володимир виразив сподівання на подальшу плідну співпрацю Кредитівки “Самопоміч” із духовенством на користь української спільноти.

Настоятель катедри св. Андрія ПервозваногоУПК КП митрофорний протоієрей Віктор Полярний привітав “Самопоміч” від Вікаріату УПЦ КП в СЩА та Канаді і катедри св. Андрія та висловив щиру подяку за те, що українська фінансова установа під вмілим керівництвом не тільки залишається фінансово стабільною, але й продовжує процвітати і розвиватись. Панотець промовив чудовими рядками з вірша Тараса Шевченка “В своїй хаті своя правда, і сила, і воля...”.

Отець Богдан Налисник, настоятель української католицької катедри св. о. Миколая, з приємністю зауважив, що існує, певно, тільки одне таке місце, де служителі різних українських релігійних конфесій мають можливість хоча би й раз у рік під час різдвяної вечері у “Самопомочі” разом прославити Бога у спільній коляді та молитві, мати спільну думку та одне серце. “Велика подяка “Самопомочі” за ваше щире милосердне серце та підтримку”, - додав о. Богдан та передав усім привітання від Блаженнійшого Святослава, якого нещодавно відвідав особисто під час поїздки в Україну. Отець розповів, що саме наша українська громада у США дуже славиться в Україні, що люди у теперішніх нелегких часах, відчуваючи нашу підтримку, кріпляться у вірі, у надії, у терпінні та любові. Тож ми усі маємо благодать Божу, що живемо в Америці, й мусимо поділитись цією благодаттю з Україною, підтримати її у складний для неї час. Отець Богдан пригадав усім, що незабаром в катедрі св. о. Миколая відбудеться концерт колядок, зібрані кошти з якого підуть на благодійну допомогу потерпілим у війні на сході України.

Богдан Ватраль з радістю привітав і запросив до слова пастора української П’ятидесятницької церкви у Бенсенвил Григорія Матвієва, що вже відсвяткував своє 91- ліття, та побажав йому здоров’я і плідної праці в Христовому винограднику.

Отець Богдан Калинюк, настоятель УПЦ св. Трійці у Бенсенвил, від імені своєї парафії та від іменівладики УПЦ у США Даниїла, привітав усіх з наступаючим Різдвом Господа нашого Ісуса Христа. Отець Богдан Калинюк побажав усім доброї і плідної праці, любові та милосердя, оскільки саме ці людські цінності роблять нас дітьми Божими. “Ми мусимо допомагати, - продовжив отець -, не тільки один одному тут у діаспорі, але й Україні, оскільки тисячі дітей залишилися сиротами і чекають на наше з вами милосердя, тисячі калік потребують лікування, а їхні сім’ї - моральної та фінансової підтримки й нашої щоденної молитви. Тож любімо один одного і підтримуймо своє, українське!”

Отець Іван Лимар, настоятель української православної катедри св. Володимира у Чикаго, яка саме цього року святкує 100-ту річницю свого заснування, виразив щиру подяку за небайдужість та підтримку.

Отець Олексій Касперук, настоятель парафії св. Софії у Чикаго (УПЦ КП) висловив вдячність за плідну співпрацю Кредитівки та парафії св. Софії і за велике розуміння та працю віце-президента/секретаря дирекції та голови управи парафії св. Софії Віктора Войтихова, без якого парафія не могла би бути такою, якою вона є зараз – діючою та процвітаючою. Отець Олексій також вірить, що у майбутньому Каса “Самопоміч” не буде тим одиноким місцем, де об’єднуються разом усі українські релігійні конфесії, але прийде час й усі об’єднаються разом у єдиній помісній Христовій Церкві, щоби разом служити Всевишньому Богу. Отець закликав усіх до любові, вияву милосердя до ближнього, щоб це милосердя зігріло серця дітей, які втратили свого батька, серця поранених і недужих та допомогли рідній Україні, яка потерпає від злиднів, щоденних людських втрат і насильства.

Отець Ярослав Мендюк від парафії Непорочного Зачаття у Палатайн (УГКЦ) подякував “Самопомочі” за підтримку, зокрема, підтримку по збору коштів на побудову нової церкви. У містечку Палатайн за останні роки прибуло з України багато українських сімей, тож парафія зростає, а разом з нею і наша громада. Гасло “Свій до свого по своє”, відмітив отець, неодмінно допоможе нашій громаді зберегти і примножити наші українські культурні і духовні цінності.

До слова було запрошено віце-президента дирекції та голову Фундації “Самопоміч” Оресту Фединяк. Пані Ореста є тим “милосердним серцем” Фундації та Кредитівки “Самопоміч”, що разом із дирекцією Фундації найбільше опікується збереженням нашої української культурної спадщини в діаспорі.

Зустріч гармонійно доповнили смачні українські різдвяні страви від Українського культурного осередку при парафії св. Володимира і Ольги та традиційні коляди у виконанні присутніх.

Закінчилась зустріч взаємними різдвяними побажаннями.

Прес-служба Кредитівки “Самопоміч”