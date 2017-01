За талант – подарунки від святого Миколая

День святого Миколая – це добре і світле свято, яке змушує людей вірити в диво. Таке диво трапилося й усобор св. Софії УПЦ КП (Чикаго), де у гості завітав святий Миколай. Він з’явився знічев'я зі своїми помічниками-ангеликами одразу після закінчення Літургії. Обдарувавши усіх присутніх у храмі дарунками, святий Миколай спустився в церковну залу, де на нього чекало справжнє свято. Діти вокально-хореографічної студії «Елегія» під керівництвом Світлани Поляк та музичної студії при соборі св. Софії дивували нашого небесного гостя своїми талантами. Усі дітки, навіть найменші, декламували вірші про святого Миколая, про його безмежні щедрість та ласку, співали пісні та грали на фортепіано, адже вони пам’ятали, щоб отримати подарунок від Миколая - треба добре вчитися, не забувати рідну мову та віру. Навіть поява чортика-бешкетника не змогла перешкодити маленьким учасникам показати, якими чемними та слухняними вони були весь рік, як ретельно і з нетерпінням вони чекали на святого Миколая.

Отож, святий Миколай посів своє почесне місце на сцені та приймав музичні і літературні дарунки він дітей. Першим на сцену вийшов ансамбль студії «Елегія» у складі Юлі Лисої, Ангеліни Бакун, Каролінки Катрич, Соломійки Михайлюк, Юлі Маковійчук, Ані Гордій, Анастасії Атрахімович та Каті Глют. Дівчатка майстерно виконали пісні «Колискова зими», «Ой, хто, хто Миколая любить», «Їде, їде Бог». Також окремі учасники заспівали сольно: Ангеліна Бакун («Україночка»), Юля Лиса («На нашій Україні»), Катя Глют («Зима»). Потішили святого Миколая і дітки фортепіанної студії, що діє при соборі святої Софії: Юля Лиса виконала популярну пісню«Rocking Around the Christmas Tree» та «Believe or not», Саша Сілярський зіграв американську версію пісні про Миколая «Jolly Old Saint Nicolas», у виконанні Назара Костецького прозвучали колядка «Бог Предвічний» та «Ой, хто, хто Миколая любить», Настя Олійник зіграла колядки «Бог ся рождає» та «Deck the Halls», Каролінка Катрич виконала колядку «Angels we Have Heard on High» та «Польку» С.Рахманінова, Юля Колінковська зіграла «Сонатину» Моцарта та колядку «Тиха ніч». На закінчення свята усі учасники концерту, а також Марічка Касперук та Христинка Фідзяк прочитали віршики святому Миколаю. Небесний гість, розчулений талантами наших діточок, щедро обдарував їх подарунками.

Оля СИВИК,

Чикаго