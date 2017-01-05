Спомин про улюблене свято дітвори

Ой, хто, хто Миколаю служить

Тому святий Миколай

На всякий час помагай, Миколай

За вікном пролітає сніг, завиває вітер і мороз добряче пощипує! 19 грудня - свято, на яке чекають усі діти, а можливо і дорослі. Щороку приходить святий Миколай у кожну хатину з дарунками для всіх чемних і добрих діточок. Для малечі він стає чарівною казкою, здійснюючи бажання та мрії. Виростають діти, але впам’яті залишається ця добра казка та щасливе безтурботне дитинство.

Що нині за днина,

Що нині за свято,

Що сюди зібралось

Так гостей багато?

Напередодні 19 груднявідбуваєтьсятрадиційний зимовий концерт Української школи балету та народно-сценічного танцю при парафії св. Володимира та Ольги (Чикаго).Концерт – це великий дарунок від наших дітей для всіх батьків, бабусь і дідусів, родичів і друзів. Багато місяців юні танцюристи старанно готуються та працюють під час проб, щоби своїми танцями зігріти наші серця та подарувати нам щасливі хвилини, бо разом з дітьми ми линемо у спогади нашого дитинства.

Гасне світло у залі, відкривається сцена і глядачі поринають у світ казки.Розпочалися зимові канікули ідівчатка-подруги збираються ввечері, щоби разом зустрітисвятого Миколая. Вони зовсім не хочуть лягати спати і просять у мами дозволу подивитися улюблені Диснеївські фільми. Незважаючи на пізно годину, мама неохоче таки погоджується. І ось щасливі дівчатка починають дивитися перший фільм, але незадовго вони поринають у глибокий і міцний сон, а чарівні події продовжуються, але вже у дитячих снах. Ось кружляють маленькі тендітні сніжинкиу своєму чарівному танку, нагадуючи всім, що, незважаючи на снігову хуртовину, до нас спішить святий Миколай. Переповнений глядацький зал, затамувавши подих, милується танцями кумедних маленьких гномиків, пінгвінів та білих ведмедів, веселих мишок та різноманітних звірів зфільму “Zootopia”. А танки супергероїв, дівчаток-ковбоїв, хлопчиків-сажотрусів, юних танцюристок з казки “ Aladdin”, бейсболістів та монстрів вражає своєю майстерністю, барвистими костюмамита вдало підібраним музичним супроводом та хореографією. Особливу казкову атмосферу та реалістичне відображення сюжетної лінії вдало підкреслюють майстерно зроблені декорації.

Усі діти, від найменшого до найстаршого, намагалися показати своє уміння, створюючи єдність танцю та дійства. Варто зазначити, що багато костюмів створено руками самих вчителів та їх помічників.

Кожний танок супроводжувався гучними оплесками та вдячними вигуками глядачів. Важко виділити якийсь окремий танець, бо кожний мав свій колорит та оригінальність.

І, зазвичай, після концерту, до усіх дітей завітав святий Миколай разом з Ангеликами, який щедро обдарував усіх чемних і добрих діточок. Свято вдалося на славу!

Дякуємо усім за цей чудовий концерт. Але особливо теплі слова подяки передаємо мистецьким керівникам школи: Марті Городиловській-Козицькій, Роксані Дикій-Пилипчак, Маркові Міскевичу; інструкторам: Марті Баран, Тамарі Козицькій, Тані Куропась, Данусі Пилипчак-Василишин, Роману Пилипчаку; помічникам: Анні-Марії Баган, Насті Лотоцькій; технічному керівнику Івасю Пилипчаку та його асистенту Роману Пилипчаку; усій технічній команді: Богдану Бойко, Василю та Володимиру Ільчишинам, Тарасу Леськіву, Маркові Василишину,Данилу Запаранюку, управі: Соні Оверко, Тамарі Рачкевич; костюми: Марічці Скоморох, Адріані Караван; програмки: Марті Баран, квитки: Ларисі Магайне; світло: “IKO Productions” і Андрію Гнатюку. Щира подяка усім танцюристам з “Громовиці” та молодшої “Громовиці” за допомогу в підготовці та проведенні концерту.

Галина БАГАН,

Чикаго

Світлини: Максим ПРОКОПІВ