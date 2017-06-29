Велич українського танцю на іспанській землі

Ще не встигло стихнути відлуння оплесків вдячної публіки Чикаго після вдалого концерту танцювального ансамблю “Громовиця” в травні в Harris Theater, як колектив уже сьомого червня вирушив у концертне турне до Іспанії.

У планах було відвідування Мадриду, невеличкого, унікального своєю старовинною архітектурою міста Толедо, розкішної Валенсії та перлини іспанської Каталонії - Барселони. У Мадриді та Барселоні були заплановані концерти “Громовиці” разом з усім відомим і улюбленим скрипалем-віртуозом Василем Попадюком.

Це була незабутня подорож! Від першого до останнього дня вона була переповнена позитивними емоціями, блискучими виступами танцюристів, оваціями вдячної публіки, знайомством з мистецтвом і архітектурою однієї з найстаріших європейських цивілізацій. А ще - це були чудові дні, проведені разом великою й дружньою родиною “Громовиці”. Саме родиною, бо лише родинні стосунки можуть бути такими теплими, відвертими, по- доброму жартівливими і по-батьківськи дбайливими.

Протягом двох років тривала підготовка колективу до цього концертного турне. Численні виснажливі репетиції, пошиття костюмів, планування маршруту, квитки, контакти з українською діаспорою Іспанії - все було продумано до найменших дрібниць. Досвід попередніх гастрольний поїздок “Громовиці” переконав звернутися за допомогою до молодих, але відповідальних людей - це туристична компанія Ukraine Travel Lab, зокрема, до її директора Ольги Вуйцик. Вона у парі з Мартою Мальованою зробили все можливе, щоб перебування колективу “Громовиці” було комфортним, цікавим і змістовним. Під час подорожі ці дві молоді українки стали частиною нашої великої танцювальної сім’ї.

Першим пунктом прибуття була столиця Іспанії Мадрид.

Не уявляєте, як зворушливо було побачити на летовищі молодих українців Іспанії, які зустрічали “Громовицю” за нашою старовинною українською хлібосольною традицією, одягнені в українських національних строях. Мимоволі з’являються сльози радості і гордості. Так і хочеться вигукнути на весь голос : ”Нашому роду нема переводу!”.

А згодом чисельна українська громада Мадриду та наша добра приятелька і опікунка Ліля Ткачук запросила нас познайомитися ближче і почастувала “Громовицю” смачною українсько-іспанською вечерею. Ми відвідали одну з архітектурних перлин Мадриду - церкву Благовіщення, де українці мають свої богослужіння, познайомилися з чудовим і веселим отцем Іваном Липкою. Все це відбувалося напередодні першого концерту “Громовиці”.

В день концерту всі танцюристи були надзвичайно зібрані, відповідальні і, безумовно, схвильовані. Адже на їхню долю випала велика і важлива місія - презентувати українську культуру американського континенту на Піренейському півострові.

Ще за годину до концерту зал старовинного театру Nuevo Apolo був майже вщент заповнений. Очі розбігалися від барвистих кольорів українських вишиванок, відчувалося, що прихід на концерт “Громовиці” для українців Мадриду - це справжнє свято.



Величезним енергетичним поштовхом став початок концерту, коли під супровід легендарного Запорізького маршу на сцені з’явилися постаті козаків зі списами. Публіка заворожено спостерігала за кожним рухом танцюристів, жваво підтримувала їх оплесками. Кожен танець ”Громовиці” сприймався залом як особливе мистецьке дійство - чи це запальний “Гуцульський”, чи жартівливий “Волинський”, чи лірично-романтичний триптих на музику Володимира Івасюка. Місцева українська преса Мадриду так описувала виступ “Громовиці”:«…навіть словами важко передати те захоплення, ті напрочуд високі емоції, які переповнюють чи не всіх без винятку глядачів, що удостоїлися великої честі бачити на свої ясні очі виступи таких артистів. В усьому цьому простежувалася любов до землі своїх предків, без якої творити шедеври, які буквально заворожують глядачів, заряджають усіх і кожного надзвичайною енергетикою неможливо.”

Коли прозвучали фінальні акорди всіма улюбленого гопака, зал вибухнув, переповнений радістю і захопленням. Публіка стоячи вітала танцюристів, скандуючи: «Молодці! Молодці!» На сцену запросили неперевершеного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка, мистецького керівника «Громовиці» Роксану Дикий-Пилипчак, асистента керівника “Громовиці” Данусю Пилипчак. Зі словами глибокої подяки до них звернувся Посол України в Іспанії Анатолій Щерба. Він високо оцінив танцювальну майстерність “Громовиці”, наголосивши на єднанні усіх українців світу через любов і пошану до українських традицій, зокрема, музики і танцю.

Усі наступні дні нашого іспанського турне пройшли під враженням успішного концерту у Мадриді. Це були чудові, насичені цікавими подорожами і екскурсіями моменти нашого перебування в Іспанії. Чого вартий лише похід до знаменитого музею Прадо у Мадриді, чи прогулянка середньовічними вулицями старовинного містечка Толедо, де кожен закуток нагадує про лицарські бої, які велися, щоб завоювати серце прекрасної містянки- сеньйорити. Цікавою і неповторною була подорож до Валенсії з її теплим і лагідним Середземним морем та унікальним за в відчуттям “пудровим” піском на узбережжі. І, звичайно, по-каталонських горда і розкішна Барселона.

Саме в Барселоні був запланований наступний концерт “Громовиці”. Зізнаюся, ми частково хвилювалися, чи прийде достатньо глядачів на концерт, оскільки виступ був запланований на будній день. Але наші сумніви розвіялися немов морський бриз, коли перед театром почали активно скупчуватися люди, жваво обговорюючи останні події в Україні. Дехто поспіхом докуповував квитки, інші просили нас затримати початок концерту, бо деякі знайомі не встигають на початок концерту через роботу.

Дякуючи місцевій громадській активістці Олі Дзюбан українська громада Барселони була чудово поінформована про наш приїзд. Крім того, очевидно розголос про успішний виступ “Громовиці” і скрипаля Василя Попадюка в Мадриді долетів і до Барселони. Танцюристи “Громовиці“ ретельно готувалися до виступу. Завдяки великій і професійній праці Івана та Романа Пилипчаків сцена театру, освітлення, звукове оформлення було неперевершеним. Кожен виступ на сцені був ними досконало продуманий і зі смаком оформлений.

Не впевнена, чи словами можна описати ту позитивну енергетику, яка панувала під час концерту. Глядачі вигуками браво проводжали кожен танець “Громовиці”, а коли під час виконання жартівливої і веселої “Дріанди” на сцену вибіг Василь Попадюк і вирішив долучитися до танцю, зал вибухнув сміхом і лавиною оплесків. Ось як коментує концерт в Барселоні вдячна глядачка: ”Громовиця”, у самій тільки назві відчувається сила і пристрасть, з якою виконується кожен танок, кожен стрибок та рух вправних танцюристів. Вони приємно здивували професійною модерновою хореографією. А який то був гопак! З найкращих, які я бачила в своєму житті і, мабуть, найщиріший!”

До речі, концерт в Барселоні також привернув увагу офіційних осіб. На заході були присутні Генеральний консул України Оксана Драмарецька, а також представники консульств Грузії та Казахстану.

До цього варто додати слова вдячності шановним батькам наших танцюристів - за їхню завжди вчасну допомогу, яку вони надавали під час концертів, за теплі слова підтримки і заохочення. І, звичайно, хочеться окремо назвати головних модераторів, без яких ця блискуча подорож не стала б реальністю - це асистент мистецького керівника “Громовиці” Дануся Пилипчак-Василишин, молодий талановитий хореограф, чудовий організатор і, звичайно, серце “Громовиці”, її пульс і дихання, генератор ідей і творчий натхненник Роксана Дика-Пилипчак. Саме завдяки цим людям чудова мистецька і пізнавальна подорож здійснилася.

…Час проминув надзвичайно швидко, до від’їзду залишалось всього лише два дні, а так хотілось вповні насолодитися красою цього екзотичного і щедрого на красу краю. Тому весь час до від’їзду наша група присвятила відвідуванням найцікавіших архітектурних і мистецьких місць Барселони. Ми з величезним захопленням насолоджувались архітектурними перлинами геніального Антоніо Гауді, побачили його знамените архітектурне творіння Basilica de la Sagrada Familia , побували на феєричному шоу Фламенко та повечеряли на узбережжі смачною іспанською паельєю.

Завершуючи розповідь про іспанську сагу “Громовиці “ на думку спадають слова мистецького керівника колективу Роксани Дикий-Пилипчак, які вона повторює перед кожним виступом своїх улюблених танцюристів: “Душею танцюєте, душа і серце говорять правду!” В цих словах і полягає глибинний секрет успіху українського танцювального колективу з Чикаго ”Громовиця”.

Оксана ЧУЙКО,

Мадрид-Барселона-Чикаго

Фото: Максим ПРОКОПІВ