Знову за партами

Жовтіє листя на тополі,

Летять у синяві хмарки.

Відкриті навстіж двері в школі -

Ідуть до школи першачки.

Уся родина зійшлась до школи,

Старшокласники й "першачки",

Усміхається мама і тато:

Стали старшими їх діточки.

Школо! Двері відчиняй

І веди в чудовий край,

Вже настав жаданий час -

Запросити перший клас.

Кожен із дітей по-різному сприймає час, коли треба повертатися за парти. Адже за літо багато чого встигло забутися, і всю осінь доведеться напружено працювати, щоб пристосуватися до нових предметів, програми тощо. Але все ж таки осінь стає часом, коли діти зустрічаються один з одним, розповідають про час, який вони провели окремо, діляться з друзями новими враженнями. Тому час, коли настала пора знову сідати за парти, не можна назвати сумним, адже від супроводжується радісними емоціями, хвилюванням.

10 вересня в Школі українознавства при парафії св. Андрія Первозваного УПЦ Київського патріархату, що в Блумінгдейлі, відбулось свято Першого дзвоника.

В затишній, світлій катедрі відправився молебень за маленьких школяриків.

Благослови нас, добрий Боже,

Благослови, Пречиста Мати,

Хай ваша ласка допоможе

Щасливо рік шкільний почати!

Під звуки гімну України та гімну Америки, який співали всі, до зали був внесений український та американський прапори, а далі – теплі слова вітання від директора школи Марії Гірчак та отця Михайла до учнів школи.

Учні хай ростуть здорові довіку віднині,

Щоб писали славну долю неньки -України.

А особливі вітання залишаться пам`ятними, сповненими незабутніх вражень та емоцій для першачків. Адже у їхньому житті відкрито нову сторінку, де все вперше – перший дзвоник, перша вчителька, нова парта, перший урок. І не дивно, що саме їм, першокласникам, адресовані цього дня найтепліші слова.

Віршами та піснями їх вітала вокально- хореографічна студія "Елегія".

Перша вчителька, Тетяна Чорній, благословила першокласників :

Засіваємо ваші голівки житом -

пшеницею, немов ниву,

щоб ви зростали у школі не пустоцвітом,

А сповнені зернами знань.

І який же початок навчання без першого дзвоника – він пролунав весело та дзвінко, оголосивши про новий навчальний рік у Школі українознавства при парафії св. ап. Андрія Первозваного УПЦ КП.

Перший дзвоник - щаслива сльоза

На обличчях у мами і тата,

Перший дзвоник - пора золота,

Знов радіють хлоп'ята й дівчата.

Ірина МУСЯКЕВИЧ

Фото Клавдії ДУНАЙСЬКОЇ