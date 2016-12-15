На храмове свято завітав архиєпископ Євстратій

З благословення Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета з архипастирським візитом до громади Андрія Первозваного в Блумінгдейлі завітав архиєпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій.

10 грудня владика Євстратій спілкувався з учнями і вчителями Школи українознавства при парафії святого Андрія. В супроводі духовенства і голови парафіяльного уряду архиєпископ Євстратій відвідав немічних парафіян, яким було б дуже тяжко бути присутніми на Архирейській Божественній Літургії.

Також владика Євстратій молився біля пам’ятника жертвам Голодомору за спокій душ невинних немовлят, дітей, братів і сестер наших, замучених штучним голодом московським режимом. Владика Євстратій підніс молитву до Всевишнього й біля пам’ятника Небесній Сотні за всіх тих, що життя віддав за державність України.

Того ж самого дня владика Євстратій відвідав нашу й парафію святої Покрови в Чикаго. Після екскурсії по місті Чикаго владику вітали члени ООЧСУ в місті Палатайн.

11 грудня під звуки дзвонів громада парафії святого Андрія радісно зустрічала владику Євстратія. Голова управи Іван Яресько в своєму привіті наголосив, що ми були, є і будемо невід’ємною частиною Помісної Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Настоятель катедри протоієрей Віктор Полярний запросив архиєпископа Євстратія зайти до храму і разом з вірними помолитися за кращу долю українського народу і за всіх парафіян і прихожан катедри святого Андрія.

Під предстоятельством архиєпископа Євстратія в Божественній Літургії співслужили протодиякон Сергій Кукурічка, який супроводжував владику, протоієрей Віктор Полярний, ієрей Михайло Лещишин, протоієреї Михайло Плескун і Михайло Васенда.

Диякон Володимир Гордіїв перед храмовим святом завершив чудові нові розписи у вівтарі катедри, які перед відпустом були освячені архиєпископом Євстратієм. Під орудою владики Євстратія душпастирі Вікаріату Української Православної Церкви Київського Патріархату відслужили подячний молебень, до котрого приєднався і протоієрей Анатолій Басараб з парафії святої Покрови в Чикаго.

Голова управи парафії Іван Яресько привітав гостей, зокрема, Генерального консула України в Чикаго Ларису Герасько, президента Кредитівки «Самопоміч» пана Богдана Ватраля, почесного голову громади святого Андрія Василя Трухлого з його дружиною Лідою, священиків і їхніх паніматок.

Настоятель парафії протоієрей Віктор Полярний звернувся до присутніх зі змістовною духовно-патріотичною промовою.

Було цікаво оглянути відеомонтаж Івана Яреська про життєдіяльність парафії в 2016 році.

Лунали привіти і побажання для дальшої плідної праці. Сестритцтво святої Софії при парафії святого Андрія передали на потреби парафії 70 тисяч доларів, а від здачі в оренду обох зал Марія Яресько також передали на потреби парафії 41 тисячу доларів.

Учні Школи українознавства парафії та діти із парафії св. Софії своїми виступами та співом насолоджували присутніх, за що їх нагороджували рясними оплесками.

Висловлюємо щире спасибі всім жертводавцям, зокрема, Фундації «Спадщина» - за 5 тисяч доларів і Кредитівці «Самопоміч» за 2 тисячі доларів.

Ірина МУСЯКЕВИЧ

Фото Марти ПОКОТИЛО