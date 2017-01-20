14 січня у соборі святої Софії УПЦ Київського Патріархату (Чикаго) відбулося свято Маланки. Чудова українська музика, смачна кухня та вертеп у виконанні наших діточок подумки перенесли гостей свята на рідну Україну.

«В біднім вертепі, в яслах на сіні спочив Владика, Цар світу», - сповіщає нам давня українська колядка. Різдво для українців - особливе свято, одне із найулюбленіших та найочікуваніших. Із ним в нашому народі пов’язано багато звичаїв, що сповнені духовністю, любов’ю, а ще – глибоким символізмом. Кожна українська родина ретельно готується до свят, щоб разом вшанувати народження Ісуса Христа. Та з особливим нетерпінням очікують Різдва діти, для яких це свято є не лише можливістю отримати подарунки, але й змогою самим долучитися до прославлення народження Бога.

Ідею постановки вертепу прихожани нашої церкви підтримали з великим задоволенням. Діти різного віку, від старшокласників до найменших, відповідально поставилися до вивчення сценарію та приємно здивували своєю майстерністю. Між діями різдвяного дійства діти тішили присутніх українськими колядками, прославляли Господа і бажали усім любові, здоров’я, усіх земних благ та Божих ласк.

Після завершення вистави та спільної коляди настоятель храму отець Олексій Касперук від імені усіх гостей свята щиро подякував дітям за старання і щиру працю, за те, шо не забувають українські звичаї, пам’ятають українську мову і культуру тут, далеко від рідної землі. Також від імені отця Олексія, церковної управи і всіх прихожан, хочемо подякувати організаторам свята - Оксані Когут та Світлані Поляк, які віддали багато сил та часу для навчання дітей, а також батькам, за допомогу в організації свята. Дякуємо неперевершеним музикантам гурту «Каскад» під керівництвом Тараса Корецького за святкову атмосферу та українські пісні, дякуємо голові сестринства Любі Путренко та усім сестричкам нашої парафії - за смачну кухню, а також усім, хто своєю працею долучився до організації свята.

Хочу згадати імена усіх учасників вертепу: Ігор Тотчій зіграв роль Пастушка; Царів зіграли Олег Тотчій, Володя Гарматюк, Денис Лічнер; Ірода - Іванко Когут; Воїнів - Віталій Глют та Михайло Капій; Смерть зіграла Марія Гарматюк; роль Сари - Галина Мазурик; Чорта зіграв Володя Михайлюк; роль Ангелів - Юля Лиса, Марічка Касперук, Катя Глют; роль Зірки – Христина Федзяк; роль Українок - Соломія Михайлюк, Настя Атрахімович, Ангеліна Бакун, Ангеліна Лиса; роль козаків зіграли Іларчик Микуляк, Денисик Вельган; роль Нового Року - Віталій Глют.

Настоятель собору св.Софії о.Олексій Касперук та голова парафії Віктор Войтихів щиро вітають читачів «УС» із Різдвяними святами!

Ольга СИВИК,

Чикаго