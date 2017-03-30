66-і Річні Загальні Збори Кредитівки “Самопоміч”

66-і Річні Загальні Збори Українсько-Американської Федеральної Кредитової Спілки “Самопоміч” відбулися в неділю, 26-го березня 2017 р. в головному бюро Kредитівки в Чикаго й одночасно в Нью-Джерсі, в Українсько-Американському Культурному Осередку Нью-Джерсі у Виппані, де міститься філія Каси.

У Нью-Джерсі Віце-Президент Дирекції Ігор Ляшок відкрив збори Східніх відділів кредитівки і попросив отця Степана Білика з церкви Івана Хрестителя у Виппані прочитати молитву.

Віце-Президент Дирекції Ігор Ляшок взяв слово і розповів, як злука кредитівки в Ньюарку із кредитівкою в Чикаго позитивно вплинула на українські організації на східньому побережжі. Лише після злуки випала можливість грунтовно фінансово підтримати огранізації, а саме: за ці 16 років було виділено 1 мільйон 200 тисяч дол. для цих цілей, і це лише на східньому побережжі. Будучи самостійною без злуки із Чікаґо такої можливості не було б. Також це підняло і надало можливість інтегруватись в нове століття із найновішими технологіями і можливостями сервісу для членів. Ця злука довела до великих позитивів як для членів кредитівки, так і для громади в цілому.

До мікрофона підступили представники організації із подяками, привітами, побажаннями і привітаннями. О 2-ій годині рoзпoчалася вiдеoтрансляцiя мiж збoрами у Чикаго та Виппанi. До зали в Чикаго увійшли ветерани з прапорами, і пролунали національні гімни.

Опісля д-р Кос офіційно відкрив 66-і Річні Загальні Збори Каси “Самопоміч”, щиро вітаючи присутніх членів Кредитівки. Отець Ярослав Мендюк з української католицької парафії Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії в Палатайн, Ілл. прочитав молитву та побажав присутнім успіху в нарадах. Президент Дирекції представив членів Ради Директорів, Дорадчого Комітету Нью-Джерсі, Кредитового Комітету і Контрольної Комісії. Опісля Кос представив порядок нарад. Віктор Войтихів, секретар Дирекції, прочитав протокол з минулорічних Загальних Зборів. Далі слідували звіти членів Дирекції. Першим до мікрофону підійшов Президент Дирекції.

Д-р Кос зазначив, що минулий рік був цікавим, оскільки США обрали нового президента політика якого і його адміністрації впливатиме на кожного з нас як через економіку країни так через зовнішню політику. Щодо економіки, у минулому році валовий продукт (gross domestic product) зріс, економіка росте. Кількість нових робочих місць зросла на 2,000,200 і тепер безробіття становить низьких 4.7%. Заробітня платня піднялася на 2.5%. Федеральна резервна система поступово підніматиме відсоткові ставки, в наслідок чого кредитні картки та позики дорожчатимуть і кошт кредитних карток та позик підніматиметься. Рік закінчився позитивно, і ці результати завдячуємо праці Виконавчого Директора Богдана Ватраля і наших професійних працівників.

Перед прочитанням свого звіту, Президент Установи і Виконавчий Директор Богдан Ватраль представив директора катедральної Школи св. Миколая пані Анну Сіріллі, підкреслюючи важливість ролі нашої української школи для громади. Президент пояснив, що ми є частиною могутньої держави імігрантів, то ж являємось невід’ємною частиною етнічної мозаїки США.

Президент Ватраль коротко прозвітував фінанси кредитівки за звітний рік. Наше членство було би значно більше, якби всі громадські організації, їхні провідники та активні українські громадяни користувалися послугами Кредитівки, вживаючи нас як свою фінансову установу. На жаль, дехто бачить нас тільки як джерело добродійних датків. Щоб виконати наші зобов’язання, як фінансової установи супроти нашої громади, створено Фундацію “Самопоміч”, головою якої є пані Ореста Фединяк. Фундація “Самопоміч” відповідає за датки на різні громадські цілі й на даний час її активи перевищили 10 млн. дол.

На кінець свого слова Президент Богдан Ватраль склав щиру подяку членам, українським церквам, організаціям, установам та всій українській громаді за довір’я, за підтримку і співпрацю зі своєю установою. Наше майбутнє – у ваших руках! Кредитівка буде надалі дотримуватися принципів послуги, безпечности, пошани до членів і стабільности, бо це ваша фінансова установа!

Опісля Уляна Гриневич прочитала звіт Кредитового Комітету, який перевіряє та ухвалює надання позик членам Кредитівки. Таким чином члени Кредитівки можуть стати домовласниками, купити прибуткові будинки, підприємства, автомобілі й придбати кредитні картки VISA®. Всі позики ухвалюються згідно з федеральними законами, правилами NCUA та ухвалами Ради Директорів Кредитівки.

За працю Контрольної Комісії звітував Богдан Вруський. Контрольна Комiсiя працює згiдно з правилами й статутом Федеральної Адмiнiстрацiї Кредитових Спілок (NCUA) та спiвпрацює з федеральними контролерами та професiйними ревiзорами. У цьому році Комітет зосередив свою увагу на перевірці: (1) достатніх гарантій членських активів; (2) документації членства і позик; (3) аналізі безпеки в філіях; та (4) допомога у проведенні тренувань з аварійних евакуацій. У 2016 році державнi ревiзори NCUA зробили висновок, що Кредитівка є фінансово стійкою і прибутковою та похвалили за те, що зберігаємо найвищі стандарти у складному фінансовому середовищі.

Андрій Коломиєць прочитав звіт Номінаційної Комісії, яка складається з представників трьох молодіжних установ. Номінаційна Комісія пропонує до Ради Директорів: Христина Козій, Олег Караван і Віктор Войтихів. Збори одноголосно утвердили номінації.

Пiсля звiтнo-вибoрнoï частини збoрiв, Віце-Президент Ігор Ляшок у Виппані пoдякував усiм присутнiм за участь i закрив симулькаст-трансляцiю. Д-р Михайлo Р. Кoс попрощався з усiма зiбраними учасниками зборів у Виппанi та продовжив збори в Чиепго. Далі слідували привітання громадських установ.

Директор катедральної Школи св. Миколая Анна Сіріллі привітала Збори та від імені студентів, їхніх батьків та працівників школи подякувала установі за 65-літню підтримку катедральної Школи св. о. Миколая. Школа саме цього року святкує своє 80-ліття від заснування, і за цей час декілька поколінь вихованців стали студентами престижних вищих шкіл та університетів, отримали стипендії на навчання, але все це було би неможливе без щорічних щедрих датків від УАФКС “Самопоміч”.

З привітаннями на зборах “Самопомочі” виступили також представники церковних громад, культурних і молодіжних організацій та різних українських товариств.

Отець Микола Бурядник від імені УГКП св. Йосифа Обручника склав щиру подяку Дирекції, адміністрації, керівництву “Самопомочі” за плідну співпрацю, за зручні додані години праці при Філії “Самопоміч” на північному заході Чикаго, а особливо при під’їзному віконцю (Drive-up Window). Також отець Бурядник розповів присутнім, що на еміграції будувалось своє духовне, економічне, політичне суспільство та відтворювались усі ті цінності, які, на жаль, були втрачені на Батьківщині. У свій час УГКЦ започаткувала на західній Україні цілу низку кооперативів, щоб просвітити і збагатити свій знедолений у той час народ. Отець Микола сказав, що саме по такому шляху повинна відроджуватись наша дорога Україна, коли кожна парафія, кожна організація, кожне село братиме на себе ту адміністративну відповідальність і будуватиме інфраструктуру зсередини, щоб бути самодостатньою.

Марта Фаріон від імені Києво-Могилянської Фундація та від УККА-відділ Ілліной привітала Кредитівку з її 65-літнім ювілеєм та сердечно подякувала за підтримку.

КМ Фундація веде активну діяльність у підтримці освітніх програм для розбудови сильної Української Держави, а також оплачує стажування молодих талановитих студентів, журналістів, інших спеціалістів з України у США. “Stop Fake News”, проект відділу журналістики Києво-Могилянської Академії висвітлює, у десяти мовах, розслідування стосовно дезінформаційної війни в Україні та за її межами.

Зі слів пані Марти Фаріон, саме у єдності – наша сила. Наша українська громада у США є добре зорганізована і це, у великій мірі, заслуга Каси “Самопоміч”. Саме Кредитівка багато років тому видала позику в сумі 1 міль. дол. на побудову Українського Культурного Осередку при УКП св. Володимира і Ольги, без якого важко уявити нинішнє громадсько-культурне життя Чикаго.

Олег Караван, Віце-Президент Дирекції та Заст. Голови Фундації “Самопоміч”, від імені голови Фундації Орести Фединяк, подав кортке вияснення праці Фундації.

Новообрана управа Українсько-Американської Федеральної Кредитової Спілки “Самопоміч” уконститувалася в такому складі: Михайло Р. Кос – президент Дирекції, Богдан Ватраль – Виконавчий Директор і Президент Установи; Ігор Ляшок, Ореста Фединяк, і Олег Караван – Віце-Президенти Дирекції; Віктор Войтихів –Віце-Президент і Секретар Дирекції; Христина Козій, Іван Огаренко і Роман Яцковський – члени Дирекції; Іван Павлик – почесний член Дирекції.

На веб-сторінці Каси www.selfreliance.com у категорії Community Photos поміщені фотографії з 66-их Загальних Зборів Українсько-Американської Федеральної Кредитової Спілки “Самопоміч”. На веб-сторінці Каси можна переглянути річний звіт за 2016 рік, як також звіти за попередні роки й історію установи. Найновіші інформації “Самопоміч” поміщує на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Прес служба Кредитівки “Самопоміч”