«Верба б’є – не я б’ю...»
У Квітну Неділю, 9 квітня, в соборі св. Софії (Чикаго) Вікаріату УПЦ КП в США та Канаді відбулася Божественна Літургія, яку очолив настоятель парафії, митрофорний протоієрей Олексій Касперук у співслужінні з отцями Михайлом Васендою та Ярославом Василиком. Під час проповіді о.Олексій підкреслив важливість Вербної неділі, яка нагадує християнам урочистий Вхід Ісуса Христа в Єрусалим і знаменує собою наближення Його Страстей і смерть на хресті. Він в’їжджає в Єрусалим смиренно, на осляті, щоб примирити Бога та Його людських дітей.
У цей день ми приєднуємося до радісного натовпу, який вітає нашого Господа вигукуючи «Осанна Синові Давида!»
Наприкінці богослужіння настоятель собору окропив вербу та поблагословив усіх вірних нашої парафії.
Оля СИВИК,
Чикаго
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