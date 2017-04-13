«Верба б’є – не я б’ю...»

У Квітну Неділю, 9 квітня, в соборі св. Софії (Чикаго) Вікаріату УПЦ КП в США та Канаді відбулася Божественна Літургія, яку очолив настоятель парафії, митрофорний протоієрей Олексій Касперук у співслужінні з отцями Михайлом Васендою та Ярославом Василиком. Під час проповіді о.Олексій підкреслив важливість Вербної неділі, яка нагадує християнам урочистий Вхід Ісуса Христа в Єрусалим і знаменує собою наближення Його Страстей і смерть на хресті. Він в’їжджає в Єрусалим смиренно, на осляті, щоб примирити Бога та Його людських дітей.

У цей день ми приєднуємося до радісного натовпу, який вітає нашого Господа вигукуючи «Осанна Синові Давида!»

Наприкінці богослужіння настоятель собору окропив вербу та поблагословив усіх вірних нашої парафії.

Оля СИВИК,

Чикаго