Сила Бога Живого

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Published 13/04/2017 06:40:00 | 1 times read
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9 квітня (27 березня за ст. ст.) — в шосту (Вербну) неділю Великого Посту — парафіяни і прихожани парафії св. Андрія Первозваного Української Православної Церкви Київського Патріархату у Блумінгдейлі згадували про Вхід Господній до Єрусалима.
Коли Христос прибув до Єрусалима, Його зустрічали як довгоочікуваного Месію, зі справді царськими почестями. Безпосередньою підставою для такого врочистого в’їзду стало чудо з Лазарем — вияв сили Живого Бога. Натовп іще не прагнув віддати Вчителя на ганебну страту, а встеляв Йому дорогу пальмовими гілками — символами перемоги. Українські ж віряни у катедрі св. Андрія з рук митрофорного протоієрея Віктора Полярного та о. Михайла Лещишина отримали освячені гілочки верби.
В українських землях і Лазарева субота, і Вербна неділя вважаються святами, які годиться проводити в колі сім’ї, починаючи зі спільного відвідування вранішньої служби. За померлих родичів моляться вдома й приносять на їхні могили по кілька освячених вербових гілочок.
Оксана МОМЧИЛОВА,
«Українське Слово»
Світлини Вікторії ГІРЧАК

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