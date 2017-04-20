Світлого Воскресіння день

2017 року Воскресіння Христове (Пасха, Великдень) припала на 16 квітня (3 квітня за ст. ст.) — водночас і в православних, і в греко- та римо-католиків (уперше з 2011 р.). Наступний такий збіг буде 2025 року.

В будь-якому разі Воскресіння Христове — це торжество духовного єднання як живих, так і померлих, адже у Бога всі живі.

На празникових образах стародавнього візантійського типу Спаситель виводить із пекла людей. Після вигнання прабатьків людства з раю за гріхопадіння і грішники, й праведники потрапляли саме до пекла. Туди ж після тілесної смерті пішов Ісус як істинна Людина, проте як істинний Бог Він звільнив із-під дияволової влади Адама, Єву, пророків та всіх старозавітних святих. Відтоді в християн з’явилася надія на єднання з Господом через щире покаяння в гріхах.

Із XVII ст. на українських землях поширюються ікони, на яких Христос виходить із розкритої гробниці, осяяний променями. Обабіч Нього — ангели й римські воїни-охоронці, котрі злякано впали долілиць. Такі зображення здобули церковне визнання за свою зрозумілість і врочистість, хоча, за благочестивими церковними переказами, Син Божий залишив могилу, не відчиняючи її, тож непомітно для варти.

Загалом цей найбільший у християнстві празник святкують 40 днів поспіль (саме стільки, скільки Син Божий являвся учням після Воскресіння). Увесь цей час віряни, вітаючись, промовляють: «Христос воскрес!» — «Воістину воскрес!» — а на богослужіннях скасовуються земні поклони. В перший після Великодня тиждень (Світлу седмицю) всіх охочих допускають до церковних дзвонів.

Парафіяни і прихожани парафії св. Андрія Первозваного Української Православної Церкви Київського Патріархату у Блумінгдейлі традиційно врочисто відзначили Воскресіння Христове. Великодня служба Божа завершилася хресним ходом навколо храму та освяченням обрядових страв: пасок, крашанок тощо.

Освячували великодні кошики митрофорний протоієрей о.Віктор Полярний та о. Михайло Лещишин.

До речі, у ці дні минуло п’ять років з часу служіння отця Михайла Лещишина в катедрі св. Андрія Первозваного УПЦ КП у Блумінгдейлі. Редакція «Українського Слова» щиро вітає панотця з цим першим ювілеєм. Нехай Господь і надалі щедро посилає вам здоров’я, сили та твердість для вашого пастирського служіння Богу в головному храмі Вікаріату Української Православної Церкви Київського Патріархату в США та Канаді.

Оксана МОМЧИЛОВА,

«Українське Слово»