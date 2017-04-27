«Українське Слово»: 15 років літопису світового українства

Свій 15-річний ювілей відзначило найпопулярніше видання української діаспори «Українське Слово» - далеко не єдине джерело інформації для українців у світі, але найавторитетніший орган, на який покладаються у вирішенні житейських проблем.

Газета — чернетка історії, сказав хтось із відомих. Газета – це літопис української діаспори, додамо ми. Вже багато років, щотижня, ми робимо новий запис в особистий щоденник світового українства: інформуємо про важливі і цікаві, приємні і не дуже події, розповідаємо про успіхи, нарікаємо на невдачі, розмірковуємо про високе і не забуваємо про буденне, повертаємось спогадами у минуле і мріємо про майбутнє. І все це ми робимо разом з вами і для вас, шановні і дорогі наші читачі!

Кожне число «Українського Слова» співзвучне з читацькими думками, життєвим досвідом, переживаннями тощо.

Мудрий Конфуцій колись висловив таку думку: «Краще одного разу запалити одну маленьку свічку, ніж весь час проклинати темряву!». Видається, у цих словах приховується визначальний сенс копіткої творчої праці усього колективу «Українського Слова». Праці зі щоденного запалювання для своїх читачів світлого та благодатного інформаційного вогню. Завдяки йому дивовижно швидко скорочуються відстані між українцями у світі.

Минулої п’ятниці, 21 квітня, в казковому імператорському залі гостинного ресторану «Zhivago», що вкотре поєднав наші серця і думи за багатим й щедрим українським, родинним столом фундатори і власники газети «Українського Слова» Оксана та Світлозар Момчилові радо вітали вірних читачів і шанувальників часопису, рекламодавців на святі з нагоди ювілею – 15-річчя виходу першого номера газети.

Звісно, ювілейний вечір у нинішній непростий час не відбувся б без жертовності спонсорів, щедрості рекламодавців газети «Українське Слово».

Спонсорами вечора були: United Trans Group, Inc., Українсько-Американська федеральна кредитова спілки «Самопоміч»; ресторан «Zhivago» (Олег Головко); Пламен Дочев, Ірина Заславська, UA9 TV, BG7 TV та інші.

Дякуємо, що ви є і що завжди підтримуєте «Українське Слово»! Усіх спонсорів редакція відзначила нагородою «Excellence Award».

За давньою українською традицією будь-яке починання неможливе без волі і допомоги Всевишнього. А тому ведучі свята Вікторія Гірчак та Володимир Окілко запросили до слова священика парафії святого Андрія Первозваного Української Православної Церкви Київського патріархату отця Михайла Лещишина, який разом з присутніми заспівав радісний великодній тропар: «Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах, життя дарував». Цю пісню підхоплює понад півтора сотні гостей, які прийшли на ювілей газети..

Отець Михайло Лещишин зачитав привітання секретаря Вікаріату Української Православної Церкви Київського Патріархату митрофорного протоієрея о. Віктора Полярного.

«Українське Слово» також привітали настоятель катедри святої Софії УПЦ КП митрофорний протоієрей о. Олексій Касперук та настоятель катедри Святої Покрови УПЦ КП о. Анатолій Басараб.

Настоятель катедри св. Володимира о. Іван Лимар зачитав вітального листа Голови Консисторії УПЦ США, правлячого ієрарха Західної єпархії УПЦ США архиєпископа Даниїла й привітав газету від парафії св Володимира.

Панотці відзначили вагомий внесок «Українського Слова» у духовне життя, популяризацію християнських цінностей та чеснот, побажали редакції творчих успіхів й Божого благословення на добрі справи. Редакція «Українського Слова» щиро вдячна за теплі слова і грошові подарунки від цих чотирьох православних парафій.

На адресу «Українського Слова» надійшло багато вітальних листів з нагоди ювілею. Відрадно, що першим тижневик привітав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Ведучі свята Володимир Окілко та Вікторія Гірчак зачитали вітання Глави Уряду України.

До речі, на адресу редакції надійшло чимало вітань з ювілеєм. «Українське Слово» привітав Канонік Папської базиліки Santa Maria Maggiore (Святої Марії Більшої) в Римі єпископ Іриней Білик, голова Товариства української мови ім. Тараса Шевченка у США професор Віра Боднарук, перший командувач Військово-Морських Сил України, віце-адмірал, народний депутат України ІІ та ІІІ скликань Борис Кожин,

Надзвичайний й Повноважний Посол України в США Валерій Чалий, Постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй, Посол Володимир Єльченко, Генеральний консул України в Чикаго Лариса Герасько, багато інших поважних інституцій, читачі, рекламодавці.

Відтак слово мав менеджер Українсько-Американської федеральної кредитової спілки «Самопоміч» Володимир Тюн, який високо оцінив роботу «Українського Слова» у висвітленні життя української громади не лише США, Канади, але й інших країн, де компактно живуть українці. Слід відмітити плідну співпрацю «Самопомочі» та «Українського Слова». Відрадно, що кредитівка свої прибутки ділить із українською громадою, фінансує церкви, дитячі табори, виступи пісенних і театральних колективів, українські музеї, школи, підтримує «Українське Слово», інші українські інституції. Одним словом, є надійним фінансовим плечем усієї української громади. Володимир Тюн вручив чек газеті з нагоди ювілею.

Гості тепло сприйняли показ модних колекцій вбрання від Omaima Couture (Omaima Abbes), який підготували наші красуні з модельного агентства Ольги Маринець. Зачіски Оксани Мандзюк, салон Ірини Заславської. Вечірні та весільні плаття були вельми гарні. Бурхливими оплесками нагородили присутні також маленьких дівчаток, які вправно дефілювали на подіумі.

Вельми цікавою була й культурно-мистецька частина свята.

Співак, лауреат багатьох пісенних конкурсів та фестивалів, фіналіст проекту "Голос країни" Володимир Окілко професійно виконав низку пісень.

Учениці народної артистки України Оксани Білозір, співачки, лауреати міжнародних конкурсів та фестивалів, лауреати телевізійного фестивалю "Наша пісня" та Всеукраїнського фестивалю "Пісенний вернісаж", також гості міжнародного фестивалю "Слов’янський базар", "Пшеничне перевесло", "Українські дні в Чикаго" шоу-дует сестри Мальгівські подарували гостям свята кілька пісень.

Якісний, сильний вокал продемонстрував Юрій Яремчук. Акапельно виконала пісню й Ольга Винничук.

Святочне дійство на фото знімав OutVision, а фільмував Іван Грицак («Узір-студія»).

Відтак перейшли до приємної частини торжества – вручення нагород учасникам культурно-мистецької частини свята.

Звісно, усім посмакував ювілейний торт.

…Свято з нагоди виходу 700-го числа газети «Українське Слово» та 15-річчя заснування тижневика тривало до пізньої ночі. Гості спілкувались, розважались, грали у лотерею, танцювали. Якось все було святково і по-домашньому. А тому не хотілось полишати вечір. На жаль, зупинити час нікому не під силу. Свято закінчилось, настали знову будні. Але, віриться, відтепер частіше зустрічатимемось з читачами. Адже ми – велика родина. А тому, як співається у пісні, не цураймося, признаваймося, бо багацько нас є.

Хочу побажати колективу редакції, усім читачам часопису, рекламодавцям та друзям газети міцного здоров'я, щастя, благополуччя, натхнення, творчих успіхів і віри у справедливість, яка перемагає усі життєві негаразди.

Іван ДМИТРІВ,

головний редактор газети «Українське Слово»

Фото OutVision



