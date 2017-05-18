Перше Причастя – перепустка в особливий світ життя з Богом

У неділю, 14 травня, при парафії св.Софії УПЦ КП відбулося Перше причастя. У цей святковий День матері семеро діточок вперше приступили до Святої Сповіді та до урочистого Святого Причастя.

Під опікою та наставництвом Люби Касперук діти готувалися до першої сповіді, пізнавали християнську науку та наближалися до прийняття Святих Таїнств.

Із великим хвилюванням та захопленням дітлахи очікували на цей особливий день, щоб прийняти Ісуса до свого серця. Вони чемно та уважно слухали Святу Літургію і науку отця Олексія.

Після закінчення Богослужіння о. Олексій привітав першопричасників і вручив кожній дитині на добру згадку Свідоцтво про Перше Причастя та ікони святих Віри, Надії, Любові та їх матері Софії, які є покровителями храму.

Ця світла подія стала радісним святом, що залишиться у серцях батьків, хрещених, родини та друзів на ціле життя, тому Перше урочисте Причастя – це ще й привід об’єднати всю родину.

Також цього дня ми не могли оминути таке особливе для усіх нас свято – День матері. Після Служби Божої та освячення фелону, який офірували батьки першопричасників, відбувся святковий концерт за участю дітей музичної студії при парафії святої Софії (художній керівник Оля Сивик) та вокально-хореографічної студії «Елегія» (керівники Світлана та Віта Поляк).

У святково прибраному залі на першопричасників та усіх гостей свята вже чекали смачне частування та цікава музична програма. Матері були розчулені до сліз щирими музичними привітаннями своїх діточок. Після концерту на дітей чекала весела розважальна програма, цікаві конкурси та призи.

Настоятель храму св. Софії отець Олексій Касперук та голови церковної управи Віктор Войтихів висловлюють щиру подяку батькам першопричасників за допомогу в організації свята, а також батькам і талановитим учням музичної студії за чудовий концерт.

Оля СИВИК,

Чикаго



