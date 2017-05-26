Весна - дивовижна пора року, її прихід завжди наповнює нас передчуттям змін, очікуванням свіжих позитивних емоцій і здатністю налаштовуватись на пошуки споглядання прекрасного, як у природі так і у нашому повсякденному житті. Весна - це також пора підбиття підсумків. А для української громади Чикаго - це період творчих звітів великої кількості мистецьких і танцювальних колективів.

Без сумніву, танцювальний ансамбль “Громовиця” заслуговує на особливу повагу нашої громади. Цей мистецький колектив має вже свою історію і належить до найстаріших творчих колективів в українській діаспорі. Участь у багатьох фестивалях, концертах, гастрольні турне, важливі громадські заходи, в яких бере участь “Громовиця” - все це дає їй право називатися своєрідним мистецьким послом українського Чикаго у світі.

Вже втретє відбувся грандіозний концерт танцювального ансамблю “Громовиця” на одній з найпрестижніших сцен Чикаго - Harris Theater.

Downtown Чикаго, величний зал, професійно оформлена сцена - все це спонукало танцюристів до особливої відповідальності. Підготовка до концерту тривала не один місяць, вимагала тривалих і виснажливих репетицій від самих учасників, а від керівників - творчого натхнення, адже постановка танцю - це велике мистецтво, яке можна прирівняти до створення художнього або музичного твору.

І ось цей довгожданий день настав. 20 травня, перед сьомою годиною вечора, до Harris Theater почала стікатися ошатно одягнена публіка у передчутті справжнього свята. Гостей перед входом зустрічала промовиста афіша із написом “Сміливо до мрії” - саме таку назву мав цьогорічний концерт “Громовиці”. До театру поспішали схвильовані батьки танцюристів, численні друзі, шанувальники «Громовиці», які не пропускають жодного концертного виступу цього колективу, і, звичайно американці - глядачі, які зацікавленні побачити і відкрити для себе щось зовсім нове і оригінальне.

Особливо люблю цей момент, коли світло софітів вимкнено, а зал перебуває в суцільній темряві і раптом на екрані під величним написом “Громовиця” з’являються в багряному світлі тіні козаків із гостроверхими списами.

Якась невимовна гордість переповнює груди, відчуття причетності до великого, непоборного українського роду, який незважаючи на всі труднощі, голодомор і війни вистояв, продовжує боротися і стрімко рухається вперед .

А далі усе линуло наче на єдиному диханні. Впевнені, пластичні рухи дівчат, завзяті молодечі гуцульські танки, запальні польки і лірично-романтичні дуети. Словом, на сцені відбувалося надзвичайно чудове і барвисте мистецьке дійство.

Загадковий світ карпатського танцю був майстерно відтворений у хореографічній композиції “Гуцул”, цей танець уявно переніс нас в оповиті туманами гори Карпати.

А ось нова чудова танцювальна композиція на карпатську тему - “Аркан”. Оригінально стилізовані гуцульські костюми, новітня хореографія, вдало поєднана зі споконвічними традиціями виконання цього танцю - все це викликало особливу прихильність публіки. Слід зауважити, що в обидвох гуцульських композиціях постановками танцю є керівник “Громовиці” Роксана Дикий-Пилипчак та її достойний асистент Дануся Пилипчак-Василишин.

Жартівлива композиція “невдалих залицяльників до чарівної волинянки“ була надзвичайно майстерно виконана танцюристами “Громовиці”. “Волинський” танок завжди користується незмінним успіхом усіх глядачів, як і дуже колоритний веселий - “Буковинський” .

Особливе місце в цьогорічному весняному концерті “Громовиці” займає танцювальний триптих на пісні славетного Володимира Івасюка. Цей несподівано оригінальний задум був гідно втілений на сцені. Серцевина хореографічної композиції належала блискучому романтичному дуетові (Дануся Пилипчак- Василишин та Марко Василишин). Стримані, елегантні костюми танцюристів, тонко передана мовою жестів мелодика Івасюкових пісень, бездоганна хореографія - все це створило незабутнє враження. Цей танець хочеться дивитися кілька разів, щоб вповні насолодитись його красою.

А одним з улюблених танцем шанувальників Громовиці є “Дріанда”. Вже перші акорди музичного супроводу цієї композиції викликають бурхливі оплески публіки. Запальна музика, жартівливий текст пісень, вдала побудова танцю змушує всіх присутніх в залі глядачів енергійно підтанцьовувати на своїх місцях.

Цьогорічний весняний концерт також познайомив глядачів із великими танцювальними здобутками молодшої генерації танцюристів – це, так звані,“Громовиця-2” та старша група української Школи танцю “Блискавиця”.

Весела і життєрадісна “Раківчанка” у виконанні “Громовиці-2” викликала захоплення і бурхливі оплески вдячної публіки, а полтавський “Козачок” заполонив глядачів позитивною енергетикою, злагодженими танцювальними рухами і щирими посмішками на устах у танцюристів.

Школа балету під керівництвом арт-директорів Марти Городиловськоі-Козицькоі, Роксани Дикий-Пилипчак та Марка Міскевича виконала два чудових карпатських танці та танець черкаських козаків. Юні танцюристи вразили публіку своєю добре вишколеною хореографією, артистичністю і емоційністю. Зал довго аплодував юним завзятим козакам.

Традиційно кожен великий концерт “Громовиці” завершується улюбленим танцем українців - “Гопаком”. Він справді відтворює всю велич українського танцю, тут зібрано і сконцентровано усю енергетику українців -спокій і волю, романтику і неперевершену лірику, рішучість і волю до перемоги.

Зал стоячи аплодував танцюристам “Громовиці”.

Складно висловити словами ті глибокі почуття вдячності, які переповнюють усіх нас.

Величезне спасибі парафії св. Володимира і Ольги за те, що плекають і підтримують цей самобутній танцювальний колектив. Слова глибокої подяки адресуємо артистичниму директору “Громовиці” Роксані Дикий-Пилипчак, асистентові директора “Громовиці” Данусі Пилипчак-Василишин, адміністративному директорові і інструктору Марті Баран , а також артистичному директорові Української школи балету “Блискавиця” Марті Городиловській-Козицькій, Марку Міскевичу інструкторам -помічникам Тані Караван-Куропась, Марті Баран, Анні-Марії Баган.

За технічну і організаційну частину концерту особлива подяка Івану Пилипчаку та Роману Пилипчаку.

Також щира подяка талановитим “Троістим музикам”, які стали справжньою музичною окрасою концерту - це Михайло Стриєшин, Андрій Іванців та віртуоз-сопілкар і кларнетист Роман Панько.

На завершення побажаємо всім танцюристам “Громовиці” щасливої подорожі в Іспанію, успішних концертів в Мадриді і Барселоні.

Оксана ЧУЙКО,

Чикаго

Фото: Максим ПРОКОПІВ