Хай Трійця Святая в любові єднає

Парафію нашу в єдину родину,

А мир, мов голубка, над нами літає

Ми Богу приносим молитву уклінно:

За достойну громаду, що храм возводила,

Завжди і у всьому вам Бог допоможе,

Щоб довго й щасливо на світі ви жили,

Дітьми називала вас Матінка Божа.

3 і 4 червня в парафії св. ап. Андрія Первозваного УПЦ КП, що в Блуміндгейлі, відбувся щорічний фестиваль.

Присутні радо вітали наших почесних гостей: протоієрея Анатолія Басараба з парафії св. Покрови УПЦ КП, отців Миколу Бурядника, Мирона Панчука та Володимира Кушніра із парафії св. Йосипа Обручника УГКЦ, протоієрея Ярослава Мендюка з парафії Непорочного Зачаття УГКЦ, митрофорного протоієрея Олексія Касперука з парафії Св. Софії УПЦ КП, отця Богдана Налисника із парафії св. Миколая УГКЦ, отця-архимандрита Івана Кротця з парафії св. Володимира і Ольги УГКЦ, Генерального

консула України Ларису Герасько та народного депутата України Володимира Парасюка



Наша парафія має добрих прихильників, які завжди підтримують починання.

І серед них на особливому місці в нашому громадському житті є Кредитівка "Самопоміч".

Іншим нашим багаторічним партнером є щотижневик "Українське слово", що вже 15 років з'єднує нас із рідною домівкою.

Ми вдячні нашим ветеранам з посту 32,Чикаго. Вони є важливою ланкою в діаспорі і працюють на благо наших парафій, допомагають пораненим солдатам в Україні.

Велику підтримку в проведенні свята нам надав центр Vita Health Care, в якому працюють чудові спеціалісти. Саме цей центр надає медичні послуги старшим людям.

Велике спасибі нашому багаторічному партнеру All metal plumbing supply.

Особливої подяки заслуговують ресторан "Живаго", ресторан " Гетьман", кафе "Шоколад", Ann bakery and deli.

Наш фестиваль також підтримали і американські партнери: The Ashland Sausage Company®, Novi's Beef & Catering, Dappers family restaurant, Jolly Inn.

В Клечальну неділю, коли дзвони лунають радісно і земля одягнула зелені шати, ми згадали українського Орфея - Володимира Івасюка, що понад все любив наш прекрасний край і оспівував його в своїх піснях.

Зі сцени звучали пісні композитора у виконанні хору СУМу , відділення М. Павлушкова, під керівництвом Володимира Поповича, Романа Сидорука, сестер Уляни і Наталі Мальгівських, Ярослава Ворожбита і Наталі Скочиліс, учнів Школи українознавства при парафії св. ап. Андрія Первозваного .

В концерті також брали участь учні бальних шкіл. Перші кроки, перший виступ Саші Кроншталь і Влада Худоби під керівництвом Віти Поляк.

Наша гордість - Вікторія Гірчак (керівник Тарас Петрик) і юні таланти із школи бального танцю Тетяни Олійник, що в Палатайні.

І знову потішили гості парафії - Школа українського танцю при СУМі " Іскра" (керівник Калина Васюнець).

Вперше на нашій сцені під керівництвом Ольги Допілко виступив хор "Надія", створений при парафії св. Йосипа Обручника. Юні солісти хору зачарували своїм чудовим виконанням українських сучасних пісень.

Справжнім фурором був виступ школи "Вишиванки" (керівник Павло Федьків). Як вихор, вони заполонили сцену, зануривши глядачів в танцювальну історію різних регіонів України.

І ще один вихід Школи бойового гопака ім. Івана Нечая, якого чекала дітвора. Дисципліновані, серйозні маленькі козаки школи показали свої перші досягнення в бойовому мистецтві.

А на полі парафії відбувся щорічний футбольний турнір, організований FC Connection.

Свято підходило до завершення. Цей день ми присвятили чудовій талановитій людині – Володимиру Івасюку. Він – це ціла епоха в нашій пісенній культурі. У ньому бриніла наша Україна: в душі, в долі, в неповторному таланті....

Голова управи парафії св. ап. Андрія Первозваного вручив виконавцям пісень Володимира Івасюка Почесні грамоти, надані чернівецьким фондом ім. В. Івасюка, а також книги про життя композитора, підписані його сестрою Оксаною Івасюк.

Ірина МУСЯКЕВИЧ,

Блумінгдейл