Ой роду наш красний,

Роду наш прекрасний,

Не цураймося, признаваймося,

Бо багацько нас є.

Вже стало доброю традицією для української діаспори Чикаго та передмість святкувати різного роду фестивалі, українські дні, паріфіяльні празники, забави. 11 червня у парафії св. Софії (Чикаго) УПЦ КП громада забавлялася на парафіяльному пікніку. Чудова сонячна погода сприяла цьому. Гості мали нагоду гарно відпочити на свіжому повітрі, скуштувати традиційну українську кухню, послухати рідну пісню, потанцювати.

У рамках святкової програми відбулися виступи творчих колективів діаспори. Зі сцени лунали українські пісні, артисти дарували вірші та запальні танці, юні акробати дивували своєю вправністю. До пізньої години веселили піснями та запальними танцями гурт «Каскад» та вокально-хореографічна студія «Елегія».

Настоятель парафії св. Софії УПЦ КП митрофорний протоієрей Олексій Касперук та голова управи Віктор Войтихів щиро дякують усім, хто долучився до святкування, особливо сестринству парафії під керівництвом Люби Путренко - за допомогу в організації свята. Саме завдяки вам наша дружна парафіяльна родина зростає та міцніє.

Оля СИВИК,

Чикаго