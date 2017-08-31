З Днем народження, пані Оксано!

4 вересня святкує свій ювілейний День народження Оксана МОМЧИЛОВА – засновниця і співвласниця газети «Українське Слово».



У цей святковий день, День Вашого народження, нехай квіткові галявини зачаровують Вас не тільки у сні, а й наяву, а щирі вітання близьких і друзів викличуть розчулення і щасливу сльозу. Не бійтеся здатися слабкою, адже тільки сильні можуть проявляти свої почуття, не боячись.



Наш вік і дати ювілеїв — це тільки маленький знак для початку відліку нових, щасливих подій.



Ми хочемо долучитися до привітань матусі Гафії, чоловіка Світлозара, донечок Оксанки, Софійки та Надійки, онучки Даринки, зятя Романа, сестри Олі, племінниці Іванки та усієї великої родини в Україні, Болгарії, друзів у США і привітати Вас з ювілейним Днем народження, побажавши завжди бути яскравою і красивою, мудрою і сильною, радувати близьких і друзів квітучою красою і свіжістю.



Сьогодні все для Вас: подарунки, квіти, і нехай це свято обдарує Вас хорошим настроєм і позитивом, якого вистачить на цілий рік.



З Днем народження, колего! Бажаємо Вам ніколи не розлучатися зі своїми вірними друзями, бути незмінним лідером і натхненником всіх наших звершень, залишатися такою ж чарівною, милою, креативною, енергійною, сонячною, доброю і душевною.



Любимо і поважаємо Вас.



Щастя рясного, здоров’я міцного всіляких гараздів!



З Днем народження! З роси і води!



З повагою,

колектив редакції газети «Українське Слово»





