Перемогу присвятили річниці Незалежності України

Третього вересня в українській оселі в Round Lake Park проводився турнір з футболу, присвячений 26-ій річниці Незалежності України, організатором якого був FC CONNECTION.

В цей приємний сонячний день приїхали боротися за головні трофеї одинадцять команд:

1.United Truzub Chicago

2. «Тернопіль»

3. «Тризуб»

4.Power UA

5 «Ураган»

6. «Прут»

7 «Захід»

8.Lviv United

9.Chicago United

10. «Галичина»

11.St. Joseph team

В запеклій напруженій грі визначилися півфінальні пари:

1. «Захід», Івано-Франківськ vs Chicago United;

2.»Тризуб» vs «Галичина».

У фіналі приз за перше місце виборювали «Захід» та «Тризуб», з рахунком 2-1 перемогли футболісти «Захід», Івано-Франківськ.

Кубок за друге місце отримала команда «Тризуб».

А також були вручені призи:

Кращий воротар турніру - Дмитро Федик, «Захід», Івано-Франківськ;

Кращий захисник - Ігор Катрич, «Тризуб»;

Кращий бомбардир - Андрій Пшик, «Ураган», забив 8 голів за турнір;

Кращий гравець турніру - Тарас Дидич, «Захід».

На турнірі працювала кухня від парафії св. Йосипа УГКЦ, можна було не тільки дивитися футбольні змагання, а й смачно поїсти, і позасмагати на сонці, скупатися в озері

На відкритті турніру всі заспівали Гімн України, а також привітали учасників змагань організатори: Роман Капеняк , Роман Челепіс, Володимир Лучан.

Роман ЧЕЛЕПІС,

Чикаго









































