Перемогу присвятили річниці Незалежності України

Home | США | Українське Чикаго | Перемогу присвятили річниці Незалежності України
Font size: Decrease font Enlarge font
Published 21/09/2017 04:19:00 | 3 times read
image

Третього вересня в українській оселі в Round Lake Park проводився турнір з футболу, присвячений 26-ій річниці Незалежності України, організатором якого був FC CONNECTION.
В цей приємний сонячний день приїхали боротися за головні трофеї одинадцять команд:
1.United Truzub Chicago
2. «Тернопіль»
3. «Тризуб»
4.Power UA
5 «Ураган»
6. «Прут»
7 «Захід»
8.Lviv United
9.Chicago United
10. «Галичина»
11.St. Joseph team
В запеклій напруженій грі визначилися півфінальні пари:
1. «Захід», Івано-Франківськ vs Chicago United;
2.»Тризуб» vs «Галичина».
У фіналі приз за перше місце виборювали «Захід» та «Тризуб», з рахунком 2-1 перемогли футболісти «Захід», Івано-Франківськ.
Кубок за друге місце отримала команда «Тризуб».
А також були вручені призи:
Кращий воротар турніру - Дмитро Федик, «Захід», Івано-Франківськ;
Кращий захисник  - Ігор Катрич, «Тризуб»;
Кращий бомбардир  - Андрій Пшик,  «Ураган»,  забив 8 голів за турнір;
Кращий гравець турніру  - Тарас Дидич, «Захід».
На турнірі працювала кухня від парафії св. Йосипа УГКЦ,  можна було не тільки дивитися футбольні змагання,  а й смачно поїсти, і позасмагати на сонці, скупатися в озері
На відкритті турніру всі заспівали Гімн України, а також  привітали учасників змагань організатори: Роман Капеняк , Роман Челепіс,  Володимир Лучан.
Роман ЧЕЛЕПІС,
Чикаго



















Rate this article
0


Subscribe to comments feed Comments (0 posted):

total: | displaying:

Post your comment

Please enter the code you see in the image:


  • email Email to a friend
  • print Print version
  • Plain text Plain text
Themes
No tags for this article
Subscribe to Newsletter
: