Перемогу присвятили річниці Незалежності України
Третього вересня в українській оселі в Round Lake Park проводився турнір з футболу, присвячений 26-ій річниці Незалежності України, організатором якого був FC CONNECTION.
В цей приємний сонячний день приїхали боротися за головні трофеї одинадцять команд:
1.United Truzub Chicago
2. «Тернопіль»
3. «Тризуб»
4.Power UA
5 «Ураган»
6. «Прут»
7 «Захід»
8.Lviv United
9.Chicago United
10. «Галичина»
11.St. Joseph team
В запеклій напруженій грі визначилися півфінальні пари:
1. «Захід», Івано-Франківськ vs Chicago United;
2.»Тризуб» vs «Галичина».
У фіналі приз за перше місце виборювали «Захід» та «Тризуб», з рахунком 2-1 перемогли футболісти «Захід», Івано-Франківськ.
Кубок за друге місце отримала команда «Тризуб».
А також були вручені призи:
Кращий воротар турніру - Дмитро Федик, «Захід», Івано-Франківськ;
Кращий захисник - Ігор Катрич, «Тризуб»;
Кращий бомбардир - Андрій Пшик, «Ураган», забив 8 голів за турнір;
Кращий гравець турніру - Тарас Дидич, «Захід».
На турнірі працювала кухня від парафії св. Йосипа УГКЦ, можна було не тільки дивитися футбольні змагання, а й смачно поїсти, і позасмагати на сонці, скупатися в озері
На відкритті турніру всі заспівали Гімн України, а також привітали учасників змагань організатори: Роман Капеняк , Роман Челепіс, Володимир Лучан.
Роман ЧЕЛЕПІС,
Чикаго
Comments (0 posted):
Post your comment