«Будуватимемо Україну як сильну європейську державу»

Президент у Дніпрі вручив військовим ключі від квартир, відкрив новий дитсадок і відвідав єдиний в Україні музей АТО просто неба

Чистенький і чепурний чотириповерховий будиночок на 24 квартири в одному з районів Дніпра став 18-м, зданим за програмою забезпечення житлом військовослужбовців та членів їхніх сімей Державної спеціальної служби транспорту. Програму затверджено Президентом і розраховано до 2020 року. Тішать око і красиво упорядковане зелене подвір’я, і новий яскравий дитячий майданчик поряд з новобудовою. Майбутні новосели — сім’ї 24-х військовослужбовців, з яких 21 учасник АТО. Їхні дружини і діти з нагоди урочистого отримання ключів від нових квартир одягли святкові вишиванки. Ключі також прикрасили святковими стрічками. Їх та сертифікати на нові квартири військовослужбовцям вручив Президент Петро Порошенко особисто. Він побажав новоселам миру, злагоди і панування любові у нових стінах.

«Впевнений, що за два останні роки якісно змінилося ставлення держави до Збройних сил. І солдат, і генерал мають бути нагодовані, мають отримувати належне речове, медичне і грошове забезпечення. Але дуже важливо й те, куди солдат повертається — додому. Ми на сьогодні приділили першочергову увагу забезпеченню житлом військовослужбовців. І мені приємно, як Президенту і Верховному Головнокомандувачу, звітувати перед суспільством, що майже 2,5 тисячі квартир було за ці два роки передано військовим лише в ЗСУ, ще понад дві тисячі — підрозділам Нацгвардії, СБУ, вашої служби», — зазначив Петро Порошенко.

Глава держави також звернув увагу на вартість будівництва житла, яка зменшується завдяки ефективному використанню коштів. Якщо у 2013—2014 роках собівартість квадратного метра становила 14, а то й 20 тисяч гривень, то нині будинки військовим та службовцям інших силових структур здають значно дешевше. Це є прикладом тенденції та зусиль забудовників до здешевлення вартості житла.

Загальна вартість об’єкта — 15 634,169 тисячі гривень. Будівництво тривало 8 місяців і розпочиналося «з нуля». У ньому застосовано новітні енергозберігаючі технології та будматеріали, які вже були у використанні. За словами голови Адміністрації Держспецслужби транспорту генерал-лейтенанта Миколи Малькова, всі матеріали надійні, перевірені технаглядом. Вартість квадратного метра вдалося значно здешевити: тут він коштує близько двох тисяч дев’ятсот гривень, а собівартість попередньо зданого будинку була ще нижчою — до двох тисяч гривень за квадратний метр. «Будуємо житло у семи областях України, ще чотири будинки знаходяться в стадії будівництва. Три з них плануємо здати до кінця цього року, ще один — до травня наступного. Таким чином, наша черга на житло скоротиться на 71%», — зазначив генерал-лейтенант.

Журналісти не могли не ознайомитися з оселями, які надають українським військовим. У будинку одно-, дво- й трикімнатні квартири, повністю відремонтовані, обладнані газовими плитами та сучасними лічильниками. У передпокої передбачене місце для вбудованої шафи. Деякі господарі квартир вже встигли їх облаштувати і переклеїти шпалери на власний смак.

Серед новоселів і сім’я «атошника» майора Олександра Варича. Він на службі вже 19 років, має двох дітей — сина та доньку. «Побралися ми 2009 року, живемо наразі у приймах — у батьків дружини», — розповів майор. Його «половинка» Олена радіє, що тепер у дітей буде своя кімната. Жінка розповідає, що навіть не знала про перебування чоловіка на фронті. Той лише сказав, що їде у звичайне відрядження.

Президент України згадав про загиблих українців, які обстоювали рідну землю і заплатили за це велику ціну. Він подякував військовим за їхній патріотизм і професіоналізм. «Впевнений, що об’єднані українці здатні перемогти будь-якого ворога, — підкреслив Петро Порошенко, упевнений, що завдяки єдності українців руйнуються плани агресора підірвати зсередини та розхитати Україну. — Ми будуватимемо дитячі садки, школи, дороги, лікарні, армію. Будуватимемо Україну як сильну європейську державу».

Під час робочої поїздки до Дніпра він також узяв участь у відкритті нової будівлі дошкільного навчального закладу «Дивосвіт», що в селі Слобожанське Дніпровського району. «Це не просто дитячий садок, це символ децентралізації. Ми ухвалили рішення, завдячуючи яким міські бюджети зросли в рази. Будують школи, дороги, і громади не питають дозволу у Києва, а самі заробляють ці гроші. І є власними господарями на власній землі», — сказав глава держави. Президент наголосив, що цей дитячий садочок було збудовано без жодної копійки коштів державного бюджету, а лише коштами Слобожанської селищної об’єднаної територіальної громади та дніпропетровського обласного бюджету, що стало можливим внаслідок децентралізації.

Новий дитячий садочок побудований за сучасними технологіями і вирішує питання з браком місць в існуючих дошкільних закладах селища Слобожанське. (Загальна кошторисна вартість об’єкта становить 49 847,278 тисячі гривень).

У Дніпрі Президент також відвідав єдиний в Україні музей АТО просто неба, відкритий кілька місяців тому при місцевому національному історичному музеї імені Д. Яворницького.

Наталія БІЛОВИЦЬКА