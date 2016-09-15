Залізниці Львів-Чернівці – 150 років!

Львівська магістраль відзначила знаменну подію – 150-річчя лінії Львів-Чернівці – урочистими заходами у Івано-Франківську, Коломиї та Чернівцях. Прикарпатців та буковинців, а особливо ветеранів-залізничників, які працювали на цій лінії, привітали в.о. начальника регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» Іван Груник, представники органів місцевого самоврядування, державних установ та духовенство. У святкових концертах взяли участь колективи Будинку науки і техніки Львівської залізниці «Сонечко», «Смайлик» та шоу-балет «Життя».

Залізнична лінія Львів-Чернівці будувалась з ініціативи Леона Сапіги у 1864–1866 роках та пролягла через Станіслав і Коломию. Щоб переконати британських інвесторів фінансувати будівництво, Леон Сапіга планував, що гілка стане частиною залізничного шляху з Лондона до Бомбею в Індії, однак проект не реалізували через війни Прусії з Австрією та Росії з Туреччиною, світову економічну криз. Гілку вдалось продовжити лише до тодішньої столиці Молдови – Ясс у 1870 році, а далі – через Кишинів до Одеси.

Довжина залізничної ділянки складає 257 кілометрів. Сьогодні тут діють 33 залізничні станції. Найбільші - Ходорів, Івано-Франківськ, Коломия та Чернівці.

Перший потяг зі Львова до Чернівців вирушив 1 вересня 1866 року, об 11 годині ранку. Тоді подорож тривала 12 годин, з яких 47 хвилин потяг стояв у Станіславові. Столиця Буковини зустріла потяг о 20:00 год.

150 років тому перший потяг зі Львова до Чернівців рухався із феноменальною на той час швидкістю – 50 км/год. Сьогодні ту ж відстань від Львова до Чернівців найшвидший потяг – виробництва українського Крюківського вагонобудівного заводу, долає за 3 години 34 хвилини.

Більшість станцій і вокзалів на новозбудованій лінії були споруджені за проектами інженера Людвіка Вєжбіцького в модному тоді аркадовому стилі. Найбільші споруди вокзалів – у Станіславові і Чернівцях, були перебудовані на початку ХХ століття та пройшли масштабні реконструкції уже за часів незалежної України – у 1999 році, коли Львівську магістраль очолював Георгій Кірпа.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,

Львів-Івано-Франківськ - Коломия