4-й енергоблок ЧАЕС накрили сучасною аркою

Проектний термін експлуатації об’єкта — 100 років. «Це найбільша у світі рухома конструкція, яка коли-небудь будувалася людством», — Президент України

На Чорнобильській АЕС завершено насування арки нового безпечного конфайнмента на об’єкт «Укриття» 4-го енергоблока, що був зруйнований під час ядерної катастрофи 26 квітня 1986 року. Із цієї нагоди 29 листопада на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС відбулися урочистості з участю керівництва української держави, міжнародних донорів і партнерів з реалізації цього масштабного проекту. Встановлення нового укриття дає змогу перейти до робіт із демонтажу конструкцій, вилучення та подальшої утилізації паливовмісних і радіоактивних матеріалів.

Глава держави привітав усіх присутніх із цією справді історичною подією, адже новий безпечний конфайнмент дасть змогу й надалі захищати Україну і світ від ядерної небезпеки. «30 років тому у Чорнобилі відбулася найбільша в світі техногенна катастрофа. 30 років тому десятки і сотні тисяч героїв-чорнобильців зробили все для того, щоб захистити світ від ядерної загрози. За 260 днів героїчних зусиль команда з 90 тисяч чорнобильців побудувала саркофаг, який був тоді розрахований рівно на 30 років для того, щоб захистити Київ, Україну і світ від ядерного забруднення. І через 30 років ми з вами знаходимося тут у сотні метрів від четвертого енергоблоку ЧАЕС при завершенні історичного будівництва», — сказав Петро Порошенко під час виступу.

Президент назвав нове укриття унікальною спорудою, задля будівництва якої свої зусилля разом з Україною об’єднали 28 країн-донорів, які зібрали понад 1 млрд 417 млн євро, до роботи над проектом було залучено 10 тис. працівників в багатьох країнах світу. Загалом 40 країн взяли участь у цьому будівництві. «Хтось порівнював цей об’єкт з Ейфелевою вежею чи статуєю Свободи. Це насправді унікальний об’єкт 110 метрів у висоту, 257 метрів у ширину, 164 метри довжиною Це є найбільша у світі рухома конструкція, яка коли-небудь будувалася людством», — наголосив він.+

Будівництво нового безпечного конфайнмента здійснювали фахівці французького концерну Novarka та українські спеціалісти. Проектний термін експлуатації об’єкта — 100 років.

Іван КАПСАМУН



