Український продукт є конкурентним у багатьох сферах

Під час візиту Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана на ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» Голова Уряду провів перше виїзне засідання Національного комітету з промислового розвитку України.

"Наше завдання полягає у тому, щоб розробити механізми підтримки наших українських підприємств на шляху виробництва конкурентної продукції, створення необхідної доданої вартості, використовуючи усі наші наявні можливості і ресурси. Правильна організація, координація і підтримка дасть можливість нам отримати дуже добрий ефект", – наголосив Володимир Гройсман, відкриваючи нараду.

Голова Уряду зазначив, що це перше засідання Національного комітету з промислового розвитку, що відбувається на підприємстві реального сектору. Його головна тема обговорення – можливості стимулювання розвитку української залізниці та іншого машинобудування.

Володимир Гройсман зазначив, що ПАТ "Укрзалізниця" – потенційне підприємство-мільярдер за десятиріччя було доведено до тяжкого стану. Сьогодні потребує модернізації рухомий склад, що зношений на 80-90%.

Прем’єр-міністр зауважив, що Уряд та Парламент мають об'єднувати зусилля у питанні стимулювання розвитку машинобудування, щоб знаходити необхідні рішення. За його словами, Президент підтримує політику відродження української промисловості. Таке об'єднання зусиль дасть можливість зміцнити позиції України як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

"У нас є надзвичайно серйозний потенціал. Ми володіємо технологіями, необхідною виробничою базою для того, щоб виробляти український продукт. Цей продукт є конкурентним у багатьох сферах", – зазначив він, коментуючи огляд виробничих потужностей підприємств "АвтоКрАЗ" та ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» у м. Кременчук.

"Моя позиція наступна – при усіх рівних умовах український продукт має в Україні на внутрішньому ринку отримувати підтримку, тому що він тут створює продукт, тут у нас є робочі місця, додана вартість, податки", – підкреслив Прем’єр-міністр.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,

«Українське Слово»