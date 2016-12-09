«АвтоКрАЗу» пророкують успішне майбутнє

Глава уряду розповів трудовому колективу підприємства, як нарощувати виробничі потужності

Першого дня зими особливу увагу Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана привернуло місто Кременчук. Він побував на мальовничій навіть за такої пори року Полтавщині з робочою поїздкою. За день устигнув провести виїзне засідання Національного комітету з промислового розвитку, відвідати ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та ПАТ «АвтоКрАЗ».

ДВА АВТО — ЦІНА ОДНА

Виробничі потужності останнього підприємства дали підстави главі уряду вести мову про зміни до законодавства. Першочергова ініціатива уряду — надати переваги українській продукції за однакових конкурентних умов під час здійснення державних закупівель.

Саме тому виступ перед трудовим колективом ПАТ «АвтоКрАЗ» Володимир Гройсман розпочав словами: «Ми ініціюватимемо зміни в законодавчій базі. Ми вважаємо, що за усіх рівних умов конкурентності українська продукція має отримати перевагу. Наприклад, два автомобілі повинні продаватися за однаковою ціною. Один із них має бути «КрАЗ». Він і повинен перемагати», — наголосив Прем’єр. Він також зауважив, що уряд має створювати нормальні умови для виробництва українських товарів та збільшення його обсягів на внутрішньому й зовнішньому ринках.

Слова Володимира Гройсмана передає департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну: «Нам треба збільшувати обсяги виробництва власної продукції. Ми можемо побудувати літаки, трактори, вагони, багато інших речей можемо виробляти в країні. Я вважаю, що це гріх, коли ми не використовуємо власних можливостей, натомість підтримуємо економіки інших країн. Наше завдання — створити такі можливості, щоб у вас було зростання обсягів виробництва, кількості, якості продукції, і ви досягали вищого рівня заробітної плати. Наше з вами завдання — створити умови, щоб ми могли збільшувати обсяги виробництва власної продукції».

Він заявив, що Україна мусить неодмінно розвивати свої виробничі можливості й фокусуватися на сферах, де може бути справді конкурентною. Завойовувати місце на нових ринках — це вже наступна мета.

КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ БРАКУЄ

«80% автомобілів — продукція ПАТ «АвтоКрАЗ» — українського виробництва. Автомобілі працюють у більш ніж 70 країнах світу. Нині в Україні є потреба в автодорожній, комунальній техніці. Чому ми маємо брати шасі і базу інших виробників, якщо можемо брати базу наших українських виробників?» — слушно запитав глава уряду.

Володимир Гройсман повторив фразу про взаємозв’язок виробництва власної продукції, її кількісних показників зі стабільністю і успішністю країни. Висновок Прем’єра однозначний: «Економічне зростання дасть змогу забезпечити гідну якість життя».

Він вважає, що зовнішня допомога Україні та кредитні гарантії аж ніяк не допоможуть їй протриматися на плаву. Запорука успіху — державна політика, яка працюватиме на створення нових робочих місць.

«Національна економіка, робочі місця, якісний продукт і, як результат, успіх, який буде реінвестовано в нормальну медицину, освіту, довкілля, безпеку», — сказав Володимир Гройсман.

Опісля він оглянув основні види продукції ПАТ «АвтоКрАЗ». Найбільше цікавився дистанційним керуванням військовими автомобілями.

Катерина ЦАРЬОВА