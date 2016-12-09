Не можна бути залежним від зовнішньої допомоги

Прем’єр закликав керівництво ДП «Антонов» працювати на кількісний результат. Завдання уряду — знайти кошти

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман побував на столичній вулиці Туполєва, 1. У стінах Державного підприємства «Антонов» глава уряду проводив нараду щодо стимулювання розвитку авіабудування та спілкувався з журналістами.

Перша з його заяв звучала так: «Україна має достатні високотехнологічні рішення й можливості для відродження авіабудування». Такого висновку Прем’єр дійшов, зважаючи на те, що не кожна країна у світі здатна самостійно будувати літаки. Наша держава натомість володіє як технологічними рішеннями, так і можливостями дати життя літакові з нуля. Та більше того — зробити його привабливим для світу.

«Нині є усі умови для відродження авіабудування в Україні. Я б дуже хотів, щоб одним із символів України, зокрема, став високоякісний український літак», — сказав Володимир Гройсман.

ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОДУКТ Є…

Прем’єр вважає одним із першочергових завдань створення можливостей для розвитку вітчизняного літакобудування. А головною передумовою досягнення мети — пошук відповідної фінансової підтримки. «Це потрібно для того, щоб у повітря здіймалися українські літаки, а також щоб допомогти Державному підприємству «Антонов» вийти з нинішнього скрутного становища».

Він зауважив, що розвиток підприємства стримувався, коли решта авіабудівних компаній мала змогу розвиватися. Серед таких і російські. Нині Володимир Гройсман переконаний, що літаки, які народжуються у стінах «Антонова», високоякісні як з огляду на їхню експлуатацію, так і на показники комфорту й надійності. Слова Прем’єра передає департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ: «Найголовніше — це високотехнологічний продукт, яким Україна володіє. Ці літаки нічим не гірші, ніж аналоги світових виробників».

А ще він зауважив, що уряд опікується реструктуризацією боргів концерну. З бюджету кошти надають «Антонову» тільки на державні замовлення.

«Ідея така: знайти ресурси, надати можливість виробляти літаки. Їх ми маємо поставити на авіалінії України. У нас є державна компанія «Україна», є приватні компанії. Ми зможемо продавати літаки тільки тоді, коли самі на них літатимемо. Нині наше завдання полягає у налагодженні їх серійного виробництва», — вивів формулу успіху глава уряду.

Опісля Володимир Гройсман заговорив про сегмент авіабудування загалом. Оскільки він впливає на розвиток національної економіки та створює додаткові робочі місця.

Наступний меседж — потреба у заміні комплектуючих на ДП «Антонов». «Раніше вони надходили з Росії. Тепер їх локалізацію можна наблизити максимально, на 100%. У нас є сьогодні можливості придбати комплектуючі не в Росії, а в інших країнах. Тут проблем не виникатиме», — переконаний Прем’єр.

Не менш ефективною буде програма з імпортозаміщення комплектуючих. Їх Україна може виготовляти самотужки. Тож не дивно, що найбільше главу уряду цікавили в ДП «Антонов» процеси виробництва літаків Ан-148/158 та Ан-132. Окремо він ознайомився з роботою комплексного тренажеру літака Ан-148. Завдяки цьому пристрою пілоти можуть відпрацювати керування літаком за будь-яких ситуацій.

...А ПОПИТ НЕ ЗАБАРИТЬСЯ

Того дня Володимир Гройсман відійшов від головної теми порядку денного й висловив сподівання, що парламент консолідується навколо проекту Держбюджету-2017. Тобто, ухвалить його найближчими пленарними тижнями. «Цей бюджет є бюджетом розвитку, консолідації і фактично підвищує соціальні стандарти для українців», — наголосив він, додавши й про головні показники майбутнього кошторису країни: збільшення вдвічі мінімальної заробітної плати до 3200 гривень, зростання заробітної плати вчителів та лікарів майже на третину, зростання економіки на 3%.

Пріоритетами наступного року названо збереження децентралізації, масштабне будівництво доріг, підтримку аграрного сектору, зокрема тваринництва, садівництва, ягідництва. Одне слово, всього, що здатне утримувати стабільні ціни на ринках і забезпечити конкурентоздатність.

Глава уряду наголосив, що 550 мільйонів гривень спрямують на підтримку сільськогосподарського машинобудування — компенсацію вартості сільськогосподарської техніки для аграріїв. Будуть кошти і на стимулювання створення центрів серцево-судинної хірургії в містах, на запровадження системи референтного ціноутворення та механізму реімбурсації на ліки від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми.

«Низка програм, які ми закладаємо, дадуть поштовх до розвитку економіки», — сказав Володимир Гройсман.

А відродження української промисловості він вважає ледь не головним чинником її розвитку. Його висновок: «Сильна економіка дасть змогу країні відмовитися від зовнішньої фінансової допомоги». Щоправда, ця фраза глави уряду пролунала вже пізніше — під час наради щодо стимулювання розвитку українського авіабудування.

«Відродження промисловості дорівнює відродженню економіки, — вважав за потрібне повторити Прем’єр. — Україна не може бути постійно залежною від зовнішньої фінансової допомоги. Ми її поважаємо і цінуємо, але нам потрібна сильна економіка».

Лора ВОВК